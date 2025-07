Si como dicen los académicos de la Lengua española, las malas artes son aquellos medios o procedimientos reprobables de los que se vale alguien para conseguir algún fin, vivimos inmersos en un mundo de malas artes y peores intenciones. Aquí y fuera de nuestras fronteras.

Las artimañas de Trump para favorecer a su amigo Benjamin Netanyahu son un ejemplo de la peor calaña humana, apoyando la masacre de personas, de niños, con un fin indudablemente crematístico. Para estos mandatarios autócratas el objetivo es conseguir más dinero. Para sus negocios. Nos embarcan en guerras indefinidas o nos amenazan, con el fin de que cada país desembolse cantidades exageradas detrayéndolo del bienestar de sus ciudadanos sin ningún escrúpulo. Y matizan que esas cantidades deben gastarse en armas, nada de tonterías logísticas o de los conceptos que abarca la defensa. No es muy difícil suponer a las empresas de quiénes y de sus amigos llegará el gasto.

En ese escenario en que los titanes imponen su fuerza, la postura de España, con su presidente negándose a dejarse llevar por las órdenes del presidente de Estados Unidos en detrimento de nuestra calidad de vida se asemeja a un pequeño David con su honda frente a un Goliat cargado de misiles. Reconozco la valentía de Sánchez. En este asunto y en la voluntad inquebrantable con la que denuncia que lo que pasa en Gaza es un genocidio, pese a las críticas y las amenazas.

En casa, el panorama no es mucho mejor. Las malas artes se han aposentado entre nosotros y ya echan raíces cómodamente. Leía el miércoles en elDiario.es un artículo muy descriptivo de lo que se vive en el Congreso: “El PP convierte el pleno del Congreso en un festival de gritos, aullidos e insultos para extender la idea de que todo es un desastre por culpa del Gobierno. Gracias al plan que traían de casa, el Congreso se asemejó a una discoteca llena de borrachos”.

En esa ocasión, la oposición se dedicó a despotricar a voz en grito contra la vicepresidenta Yolanda Díaz, pues es su estrategia ir socavando cada escalón del Gobierno a fin de neutralizarlo. Da igual que la economía vaya bien, que se escale en el bienestar o que los ciudadanos puedan disfrutar de sus vacaciones con más tranquilidad que en otros años. Precisamente esas situaciones positivas son nefastas para los planes del PP y su socio (o jefe, no sabemos) de la ultraderecha Vox, y por tanto hay que omitirlas e instalarse en la anécdota real o inventada. Inventando mucho porque bien sabido es que una mentira repetida cien veces adquiere la apariencia de verdad. Y en eso de repetir, la derecha tiene suficientes medios informativos a su servicio que claman contra el Gobierno desde el papel impreso, desde Internet, en las ondas radiofónicas o gracias a algunos tertulianos televisivos que contestan en ocasiones a las cuestiones con argumentos calcados a los que emplea la formación de la derecha. Es la ley del argumentario de Génova. Y algún día sabremos cuánto invierten determinadas instituciones autonómicas en regar el estado de salud de determinadas empresas periodísticas. A veces, observar la publicidad, las separatas, las páginas dedicadas a la comunidad autonómica de turno, es tan ilustrativo como leer las noticias. Al menos, da pistas.

Información a la derecha

Ese mismo día, 25 de junio, este medio publicaba unos interesantes datos sobre cómo “el ecosistema mediático de la derecha domina la información que recibe la mayoría de los españoles”. Se refería a un estudio de audiencia del CIS y resumía:

“Los diarios que los españoles sitúan a la izquierda son los menos y suman, en conjunto, menos audiencia que la amplia nómina de periódicos —digitales y de papel— en la órbita de influencia de la derecha. El CIS detecta apenas tres cabeceras generalistas en la parte baja de la escala del 1 al 10, en la que el 1 significa totalmente de izquierdas y el 10 totalmente de derechas: El País, elDiario.es y Público. Entre los tres, con un 11,3%, 2,7% y 0,6% respectivamente de menciones como diario de referencia, suman apenas un 14,6 % de audiencia declarada en el último estudio del CIS. Una cifra abrumadoramente más pequeña que la de la derecha. Sumando solo los diarios situados en los primeros puestos (El Mundo, La Vanguardia, Abc, La Voz de Galicia, El Correo, 20 Minutos, El Periódico, El Confidencial, La Nueva España y La Razón), alcanzan un 18,9%. Si se añaden todos los demás, por pequeños que sean, el porcentaje de audiencia de diarios digitales y en papel controlados por la derecha se dispara por encima del 80%”.

Como verán, estamos sometidos a un vapuleo informativo continuado y mayoritario de planteamientos conservadores. Con el agravante de que suele ocurrir que los contenidos no se correspondan con títulos exagerados y lesivos para el Gobierno. O que escriban en su páginas impresas o virtuales, articulistas “de prestigio” que se permitan soltar barbaridades y bulos con la mayor frescura y desvergüenza. Falsedades que se repiten una y otra vez hasta alcanzar la categoría de incontestable realidad que irán recogiendo y propagando unos tras otros.

Instrucciones nefastas

Las malas artes son de tal calibre que han alcanzado a la judicatura y ahí vemos juicios imposibles que continúan sin que nadie haga nada para decirle al juez de turno que está instruyendo mal; que lo que está planteando no se apoya en prueba alguna o, incluso, que está omitiendo evidencias suficientes como para dar carpetazo al asunto. Esto está pasando con el caso de Begoña Gómez, donde el juez Peinado volvió a sorprender –junto a otras cosas– con un interrogatorio salvaje, violento e irracional al ministro de Justicia, curiosamente cuando estaba a punto de iniciarse una huelga de jueces. De tanto recalar en la Moncloa, debe verse a sí mismo este instructor como un profesional con enorme poderío. Sin duda, su hija, curiosamente concejala por el PP en Pozuelo de Alarcón (Madrid), tiene que sentirse orgullosa. Si bien es cierto que, en una entrevista, a la pregunta de si tenía conocimiento de la denuncia de Manos Limpias que instruye su progenitor contra Begoña Gómez, Patricia Peinado matizó: "Si es algo del trabajo de mi padre, no me voy a meter".

Estoy de acuerdo: ni los hijos deben intentar incidir en la labor de los padres ni los padres en la de los hijos. Cuanto más se separe la vida personal de lo político familiar, mejor. No dudo que el juez Peinado huye de toda apariencia de que apoya a su niña, si bien, como a todo padre –yo lo soy–, nos gustaría ver prosperar a nuestros retoños. ¡Qué le vamos a hacer!

Pero como es normal, uno tiene su corazoncito y le gusta que la gente de bien le mire con buenos ojos. Máxime si en algún momento ese personal ha apoyado para hacerle el bien a uno mismo. Debo suponer que el juez Hurtado reflexiona desapasionadamente y basándose en las pruebas cada paso que da y que, en apariencia, acerca cada vez más al banquillo al Fiscal General del Estado. Aunque no lo parezca. Estoy seguro de que debe rechazar con indignación tanto como se ha escrito de que, tras su voto particular en la sentencia Gurtel, negándose a responsabilizar de manera alguna al PP que presidía M. Rajoy, las malas lenguas señalen que tardó poco más de dos años en llegar a la Sala II del Tribunal Supremo en silencio, sin alharacas y con el apoyo de sus colegas conservadores.

¿Otro Dreyfus?

El hecho de que otros jueces con un currículum profesional mucho más brillante y excepcional no hayan sido tenidos en cuenta, es otro asunto a descartar. Incidir en ello es cosa de mal pensantes. Y el hecho de que Hurtado ahora se vea inmerso en una instrucción –la del FGE– en que los testimonios favorables se omitan por más que aporten pruebas incontestables, no significa sino que hay demasiado profano que no tiene idea de lo que es instruir y cuáles son las pruebas importantes y las que no. ¿No está la asociación conservadora de fiscales acusando? ¿No está el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid señalando con el dedo? ¿Qué más quieren? Todo ello debe pesar más en la balanza que la inconsistencia de lo aportado por la acusación para este magistrado al que se le nota falta de hábito en la instrucción, aunque no parece importarle demasiado.

¿Tomará cartas en el asunto el Tribunal Supremo? ¿Archivará un asunto que rechina cada vez que se pasa una página del informe? Si así no fuera, habrá que deducir que esas malas artes de las que hablamos están teniendo mucha más capacidad de influencia en las instituciones de lo que nos creemos. O que la suerte ya está echada y, se aporte lo que se aporte, el fiscal general del Estado acabará como un Dreyfus del siglo XXI condenado de manera falsa y arbitraria. A Dreyfus lo rehabilitaron doce años después tras ser degradado por traidor y deportado a la Isla del Diablo. Le acusaron en falso por ser judío. 125 años después, Francia se plantea elevarle a general y alojar sus restos en el Panteón. En cuanto a Álvaro García Ortiz, temo que lo quieran degradar por ser coherente, profesional e independiente. Dicho de otro modo, por no favorecer a quienes esperan alcanzar otros destinos. Ojalá no haya que esperar un siglo para que se reconozca la locura a la que estamos abocados.

Cantos de sirena

Como artífices de todo este tsunami que afecta de manera directa a la institución de la Justicia pero que recala en todas las costas nacionales e internacionales, hay que señalar a la ultraderecha. Han conseguido organizarse con el presunto apoyo económico de los empresarios de Donald Trump y tienen como objetivo encomendado allanar los gobiernos, sometiendo las actuaciones progresistas y retrotrayendo a las sociedades a época antiguas en que la libertad estaba vedada, las mujeres se quedaban en casa sometidas al marido y cualquier planteamiento diferenciador de género se consideraba una vergonzosa desviación. Repasen la actualidad, vean qué pasa con las prohibiciones de Orban en relación a la marcha del Orgullo o cómo la extrema derecha francesa se jacta de infiltrarse en la manifestación de París… con el beneplácito del Ministerio de Interior francés.

Desde el ojo del huracán, en una etapa crucial en que las mentiras avanzan y hacen peligrar la democracia, es preciso que tengamos claras las prioridades. Son malos momentos, en que los progresistas nos sentimos horrorizados al encontrar el cáncer de la corrupción de la mano de supuestos socialistas, manchando los logros sociales con tanto trabajo obtenidos. No lo son, nadie que se dedique a usar y abusar del erario público con tal frescura es digno de ser considerado de izquierda. Ya he expresado públicamente mi indignación y la exigencia de responsabilidades, la necesidad de cambiar el rumbo y de mostrar una transparencia absoluta.

No escuchemos cantos de sirena de viejos dirigentes como Felipe González, a medio camino entre reivindicarse y lanzar el mismo mensaje que la derecha, hasta el punto de dar pie a pensar que le debe algo. Al igual que González, están los Page, los Lambán… Desconfíen de quienes han tenido o tienen aún mando en plaza y no hablan bien de quienes lo han hecho posible. Y desconfíen de todos aquellos mensajes que aseveran con absoluta certeza sobre la maldad de alguien que realiza su trabajo y obtiene resultados, cuando su destronamiento puede suponer su propio acceso al poder. Muchos son los que practican las malas artes y es nuestra obligación detectarlos y frenar su avance para que estos expertos en el fraude y la desinformación no puedan salirse con la suya. Su propósito nunca es ni desinteresado, ni inocente. Tengan mucho cuidado.

Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.