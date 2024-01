¿'Delulu' es la 'solulu'?

No, esta vez tampoco: delulu no es la solulu. Simplemente es publicidad. Pero eso ya lo sabemos. Aunque nos parezca increíble, algo, lo que sea, con más de 5.000 millones de visualizaciones en TikTok ya no es ningún secreto. Y hasta aquí lo normal, lo de siempre; otra moda "viral", signifique eso lo que signifique. Lo curioso esta vez es ver cómo los administradores de la verdad se lanzan a protegernos, advirtiéndonos con mucha convicción contra "esa filosofía" (así la llaman ellos) y sus muy peligrosos efectos. Un consejo para todos ellos: tranquilícense, no es necesario que nos protejan, ni de esto ni de nada. Por cierto, nadie se lo ha pedido.

Aunque sospecho que el motivo de la sobreactuación de los guardianes de la moral occidental no es evitar que el mundo entero (repito: ¡más de 5.000 millones de visualizaciones!), caiga hipnotizado por la "filosofía delulu", sino que en realidad se trata de aprovechar la inercia (como estoy haciendo yo ahora) y hablar de lo que todo el mundo parece hablar, para aumentar el número de "visualizaciones", que no de lecturas, de nuestros "contenidos", que no artículos.

Moralmente esta estrategia puede resultar cuestionable, pero nadie la va a cuestionar nunca. Es parte del juego y nadie quiere quedarse fuera. Así que; ¿por qué no hacerlo? Podemos aprovechar la supuesta estupidez de los demás (los estúpidos siempre son los otros, ¿o era el infierno?) para demostrar lo listas que somos nosotras, y de paso "hacer el bien", que eso siempre da gustito al ego, sobre todo si no requiere demasiado esfuerzo. Porque esa es la clave de la conversación digital, en la que participamos o queremos participar. Esa es la táctica para ser o parecer, qué más da, influyentes en nuestro entorno social y laboral (exacto, ya pueden gritar: ¡malditos influencers!), y es mucho más fácil conseguirlo en estos días si pones el término "delulu" en el título de lo que sea que vendas. Luego ya, desde tu indiscutible superioridad moral de "gran profesional", puedes ironizar sobre los más de 5.000 millones de "pobres gentes" que no han leído a Dostoievski y han sido engañadas por la moda del "delulu" y, además, subrayar cómo tú, que eres mucho mejor persona que el resto, no has caído en esa trampa narcisista tan obvia. Todo beneficios: en una mañana has salvado al mundo de ser engañado y aumentado tus seguidores en redes. Puedes sentirte orgullosa de ti misma, una mañana bien aprovechada.

¿Hay algo que ejemplifique mejor la "filosofía delulu" que la idea kantiana de que "el conocimiento es independiente de la experiencia"? Es decir: tu vida es objetivamente (materialmente) una mierda, pero subjetivamente (idealmente) tú eres un sujeto libre

Y no hay nada malo en nada de todo esto. ¿O sí? La mentira es divertida, la verdad es aburrida. Esa podría ser la fórmula ideológica básica del autoengaño y la lógica interna del rollo "delulu". Así, Elon Musk (no voy a escribir sobre el "delulu" y no citar de pasada a Elon Musk, no soy tan idiota), ese supervillano del capitalismo mediático global, podría ser el reflejo casi perfecto de la ideología "delulu". Porque, siguiendo a Marx, que lo sabía todo sobre casi todo (excepto cómo ganarse la vida en el día a día), "las ideas dominantes en cada época son las ideas de la clase dominante", o más o menos. Aunque claro: ¿No es "delulu" la forma en que se nos presenta la sociedad desde los Aparatos Ideológicos de Estado? ¿Hay algo que ejemplifique mejor la "filosofía delulu" que la idea kantiana de que "el conocimiento es independiente de la experiencia"? Es decir: tu vida es objetivamente (materialmente) una mierda, pero subjetivamente (idealmente) tú eres un sujeto libre y autónomo. Todo resuelto. No te quejarás; ¡eres libre! Y además, si te esfuerzas mucho, podrás ser lo que tú quieras ser... ¿no suena todo esto muy "delulu"?

Pero vamos, que da igual, que todo está bien. La moda "delulu" pasará, Kant seguirá siendo una figura respetable y Elon Musk continuará su guerra contra los sindicatos suecos. Mientras tanto, en una galaxia muy, muy lejana: "Oxfam Intermón ha denunciado este lunes que el 53,8% del valor de la riqueza en España se concentró en 2022 en manos del 10% de la población, y un 22,4%, en las del 1% más rico, al tiempo que el 50% de los hogares más pobres apenas acapararon el 7,8% del total nacional y vieron reducida su riqueza neta promedio, según ha sostenido la ONG en su informe Desigualdad S.A., Filial en España".

Esta preciosidad publicaba Europa Press el lunes 15 de enero de 2024. Todo está en orden. Nosotras no nos autoengañamos, nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Hay que joderse, cómo nos gusta ser buenas.

__________________________

Raquel Romero, periodista y exconsejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja.