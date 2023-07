Se agradece que en la era de las burbujas Pedro Sánchez pinche la burbuja de lo que se ha llamado sanchismo. Ocurre demasiadas veces en política que la mediocridad va ligada (habitualmente, pero con excepciones) a la creación imparable de -ismos. En este caso es como si estos periodistas reaccionarios buscaran la validación al pintar sus constantes insultos a Sánchez como grandes teorías filosóficas. De ahí este ismo tan extraño.

El mensaje que dan es el siguiente: no se trata de periodistas que buscan la difamación y el desprestigio a toda costa, sino de una generación talentosa de periodistas de la derecha que han sido capaces de descifrar el plan maquiavélico que tiene Sánchez para España.

En mi opinión, creo que el presidente del Gobierno acierta asistiendo a estos lugares a desmontar las mentiras. Que lo haga de forma cautelosa para evitar patinazos, pero no debe detenerse. Lo hace de la forma que corresponde a un presidente del Gobierno, sin señalar, pero denunciando una gran injusticia. No hay que olvidar que esta injusticia explica por qué España corre el peligro de tener un gobierno donde la extrema derecha tenga un importante papel.

Las mentiras de esa burbuja ultra, sus locuras, exageraciones y burradas bien pueden comprobarse con una búsqueda rápida en Google. No obstante, he preferido recurrir a ChatGPT para que me explique lo que es el sanchismo y así entender a lo que realmente se refiere Feijóo cuando dice que quiere derogarlo.

ChatGPT: El "sanchismo" se refiere a la corriente política y el estilo de liderazgo asociado con Pedro Sánchez, político español y actual presidente del gobierno de España desde 2018. El término se originó durante su ascenso al liderazgo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y se ha utilizado para describir tanto su ideología política como su forma de ejercer el poder.

El sanchismo se caracteriza por su postura progresista y socialdemócrata, promoviendo políticas de igualdad, justicia social y derechos humanos. Pedro Sánchez ha abogado por medidas como el aumento del salario mínimo, la protección de los derechos laborales, la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la pobreza.

Además, el sanchismo ha sido asociado con un estilo de liderazgo carismático y mediático, utilizando las redes sociales y los medios de comunicación para transmitir mensajes directamente a la ciudadanía. Pedro Sánchez ha demostrado habilidades de comunicación efectivas y una estrategia política que ha logrado mantener el apoyo de su partido y ganar elecciones.

Es importante tener en cuenta que el término "sanchismo" puede tener connotaciones positivas o negativas dependiendo de las perspectivas políticas de cada persona. Algunos lo ven como una fuerza renovadora y progresista en la política española, mientras que otros lo critican por su estilo de liderazgo y las políticas que promueve”.

Recapitulemos. ChatGPT nos dice básicamente que hay dos opiniones en la sociedad española: para algunos tiene características positivas al ser una fuerza renovadora y progresista; para otros, negativas, ya que lo critican por su estilo de liderazgo y las políticas que promueve. En primer lugar, ChatGPT habla bien de las habilidades comunicativas del presidente, nos dice que su estilo es carismático y mediático y que envía mensajes directamente a la ciudadanía. Estas son habilidades que la inteligencia artificial encuentra en figuras históricas como Franklin Delano Roosevelt. No obstante, el carisma de un líder político no es suficiente y hace falta evaluar las políticas que propone. Según ChatGPT estas son: “postura progresista y socialdemócrata, promoviendo políticas de igualdad, justicia social y derechos humanos”. Pedro Sánchez ha abogado por medidas como el aumento del salario mínimo, la protección de los derechos laborales, la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la pobreza”.

He creído conveniente escoger a un político ampliamente respetado como Roosevelt para realizar una comparación con Pedro Sánchez. Esta es la respuesta de ChatGPT:

Chat GPT: Existen algunas similitudes entre el sanchismo y el legado político de Franklin D. Roosevelt (FDR), quien fue el 32º presidente de los Estados Unidos y gobernó desde 1933 hasta 1945 durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Si bien es importante tener en cuenta las diferencias de contexto histórico y geográfico, se pueden identificar algunos puntos comunes entre ambos.

Enfoque progresista y socialdemócrata: Tanto el sanchismo como el gobierno de FDR han abogado por políticas progresistas y socialdemócratas. Ambos líderes han promovido medidas para abordar la desigualdad, mejorar la justicia social y proteger los derechos de los trabajadores.

Intervencionismo estatal y expansión del rol del gobierno: Tanto Sánchez como FDR han respaldado un mayor papel del Estado en la economía y han implementado políticas de intervención gubernamental para estimular la actividad económica y proteger a los ciudadanos en momentos de crisis.

Enfoque en la justicia social y los derechos civiles: Tanto Sánchez como FDR han defendido políticas que buscan promover la justicia social y garantizar los derechos civiles. Ambos líderes han trabajado en la ampliación de los derechos laborales, la promoción de la igualdad de género y la protección de los grupos vulnerables.

Uso efectivo de la comunicación y los medios de comunicación: Tanto Sánchez como FDR han demostrado habilidades de comunicación efectivas y han utilizado los medios de comunicación para transmitir mensajes directamente a la ciudadanía. Han sabido utilizar la comunicación para movilizar el apoyo a sus políticas y generar respaldo popular.

Aunque estas similitudes existen, también hay diferencias significativas debido a las particularidades históricas, geográficas y políticas de España y Estados Unidos. Es importante analizar cada liderazgo y su contexto de manera individual para comprender mejor sus enfoques y logros.

Habría que preguntarse por tanto si lo que quiere hacer Feijóo es acabar con las políticas de igualdad, justicia social, derechos humanos. Quizá lo que quiere sea reducir el salario mínimo, desproteger los derechos laborales, no luchar contra la pobreza o dejar de promocionar la igualdad de género. Si siguiera las mismas tácticas que aquellos periodistas desquiciados podría hablar de feijóoismo. Se dice del movimiento político que con moderación va en contra de los principios de igualdad, mientras mete a la extrema derecha en las instituciones. Un hecho que el propio Borja Sémper consideraba peligroso no hace demasiado tiempo. Desafortunadamente para todos, el señor Sémper parece contagiado de la extraña enfermedad del feijóoismo. Tengan cuidado, es muy contagiosa.

Isa Ferrero es investigador especializado en cambio climático y autor del libro ‘El Futuro del Liberalismo. Hacia un nuevo consenso socialdemócrata’.