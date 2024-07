No hay Madrid sin su Orgullo

Madrid es una ciudad abierta a la diversidad, un lugar de acogida y amigable con las personas LGTBIQ+.

Además, nuestra ciudad es un referente en el respeto y defensa de los derechos y goza de un prestigio y reputación internacional. La celebración en 2007 del Europride colocó a Madrid como la capital LGTBI friendly de Europa, y 10 años después, la celebración del WorldPride nos situó como uno de los destinos preferidos por el colectivo.

Porque Madrid es, sobre todo, su Orgullo. Cada 28 de junio nos recuerda la lucha del movimiento LGTBIQ+, y la demostración del apoyo y el reconocimiento del conjunto de la sociedad madrileña. Un día para agradecer a los que con su compromiso, valentía y convicción trabajaron, y a los que siguen trabajando por una sociedad libre de toda discriminación y exclusión. Ellas y ellos son los verdaderos protagonistas.

Conseguir derechos no es igual a consolidarlos. Por eso es tan importante que desde las distintas administraciones públicas sigamos trabajando para luchar contra la discriminación y por dar mayor visibilidad a las personas LGTBIQ+. Sin embargo, Almeida y su gobierno no están a la altura de una ciudad como Madrid, que es un referente internacional de igualdad, diversidad, inclusión y libertad.

No solo han abandonado la defensa de los derechos del colectivo, sino que este año el Ayuntamiento ha presentado una campaña institucional trasnochada, que reduce a la comunidad LGTBIQ+ a clichés, negándoles la verdadera representación y visibilidad que merecen. Porque todo aquello que no se nombra no existe.

El Orgullo es solidaridad y cooperación, es reivindicar y celebrar la diversidad humana, es el derecho a amar en libertad o es combatir la xenofobia y el racismo. El Orgullo es cultura, educación inclusiva, es activismo, memoria y es trabajar para alcanzar la igualdad real

Parecen molestarles los colores de la diversidad. Bastaba con una bandera, pero han preferido humillar al colectivo. Siguiendo la estela de las reformas de las leyes Trans y LGTBIQ+ de la Comunidad de Madrid, ahora recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de España, porque son un ataque a los derechos humanos y están haciendo un daño irreparable a las personas LGTBIQ+, en especial con los menores Trans.

Los gobiernos del PP siguen sin entender qué es el Orgullo para los madrileños y madrileñas, y que no hay Madrid sin su Orgullo.

Como diría Pedro Zerolo, el Orgullo es reivindicación y visibilidad, es inclusivo, es derecho a ser una misma, uno mismo, es feminismo, es defender la diversidad, es defender los derechos trans. Es justicia social.

Así es el verdadero Orgullo, un Orgullo ciudadano y de país.

Salgamos este 6 de julio a las calles de Madrid a visibilizar la diversidad y reclamar la igualdad de derechos para las personas LGTBIQ+.

________________________

Reyes Maroto es portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.