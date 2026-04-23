Las noticias falsas, ¿son libertad de expresión?

La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas. A lo largo de la historia, este derecho ha sido menospreciado, restringido y hasta reprimido en numerosas ocasiones. Sin embargo, la evolución de la conciencia social, junto con el avance de tecnologías como la imprenta y, más recientemente, las plataformas digitales, ha permitido que este derecho se consolide como un elemento incuestionable en la vida cotidiana de las personas. En el contexto actual, donde la información circula a un ritmo vertiginoso gracias a la digitalización, es imprescindible mantener y proteger la libertad de expresión, al tiempo que se reflexiona sobre cómo regular los nuevos medios sin comprometer este derecho fundamental.

El desarrollo de la imprenta en el siglo XV marcó un antes y un después en la comunicación humana. Este invento democratizó el acceso al conocimiento y permitió que las ideas circularan con mayor libertad. La difusión de pensamientos, críticas y enfoques sobre la realidad política, social y cultural fomentó un ambiente de debate que propició cambios significativos. Movimientos como la Ilustración no hubieran sido posibles sin la capacidad de compartir ideas de forma masiva.

No obstante, la imprenta también trajo consigo nuevos desafíos. Los gobiernos comenzaron a regular la publicación de materiales considerados subversivos o peligrosos. A pesar de estas restricciones, la imprenta sentó las bases para que la libertad de expresión se convirtiera en un valor primordial a luchar y preservar.

Con la llegada de la tecnología digital, la forma en la que consumimos información ha cambiado radicalmente. Plataformas como redes sociales, blogs y sitios informativos permiten a cualquier individuo convertirse en emisor de contenido. Esto ha democratizado aún más el acceso a la información, pero también ha generado problemas serios, como la propagación de noticias falsas y la desinformación a gran escala.

La preocupación por las fake news no es nueva; siempre ha existido la tendencia a manipular la información para diversos fines. Sin embargo, en la era digital, la velocidad a la que se difunden estas informaciones falsas y la facilidad con que se puede acceder a ellas han amplificado su impacto. Este panorama plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la regulación de los contenidos en línea.

Además de la regulación, es esencial fomentar la educación mediática dentro de la sociedad. Los ciudadanos deben ser capaces de discernir entre información veraz y falsa

A menudo se plantea la necesidad de regular el contenido digital para evitar la propagación de información falsa y dañina. Sin embargo, esta regulación no debe interpretarse como un intento de censura. La identificación de los emisores de contenidos puede ser una herramienta valiosa para asegurar la responsabilidad en la difusión de información. Al exigir que los autores de contenido digital se identifiquen, la sociedad puede reclamar mayor responsabilidad a quienes difunden información, facilitando así un entorno de comunicación más transparente y seguro. Esto está perfectamente regulado en los medios denominados tradicionales, impresos o audiovisuales, donde la publicación de contenidos tiene siempre como último responsable al director de la publicación o al propietario de esta. En dichas cabeceras se realizan publicaciones firmadas, pero también con seudónimos, y en estos últimos es el director el responsable de lo publicado. ¿Por qué no se puede hacer una regulación similar con los medios digitales y redes sociales? ¿quién tiene interés en seguir publicando de forma anónima?

De la responsabilidad de una noticia o de un conocimiento, tiene que hacerse cargo quien la produce o quien autoriza su publicación, lo que no impide que sea fundamental que esta identificación no comprometa la libertad de expresión, por eso los periodistas y sus empresas tienen garantizado el anonimato de sus fuentes de información. Es necesario regular que se pueda responsabilizar a los propietarios de las plataformas que autorizan información falsa, como pasa con los medios tradicionales.

No obstante, cualquier forma de regulación debe ser cuidadosamente diseñada para no inhibir el intercambio libre de ideas.

Además de la regulación, es esencial fomentar la educación mediática dentro de la sociedad. Los ciudadanos deben ser capaces de discernir entre información veraz y falsa, y para ello, es necesario enseñarles a evaluar las fuentes y el contenido que consumen. La alfabetización mediática puede empoderar a las personas para que se conviertan en consumidores críticos de información, lo que a su vez puede ayudar a mitigar el impacto negativo de las noticias falsas y preservar la calidad del discurso público.

La lucha por la libertad de expresión no está exenta de retos. En muchas partes del mundo, incluyendo democracias consolidadas, se observa un creciente autoritarismo que busca silenciar voces disidentes. La autocensura se convierte en un mecanismo de defensa ante posibles represalias, lo que limita aún más el debate público. En este contexto, es más importante que nunca defender este derecho, no solo como un principio abstracto, sino como una herramienta vital para la progresión social.

La conclusión es que necesitamos preservar la libertad de expresión en la era digital, y se trata de una tarea que requiere un planteamiento de múltiples dimensiones. La historia nos muestra que este derecho no debe darse por sentado, ya que ha sido y sigue siendo amenazado. La revolución digital ha transformado la comunicación y ha planteado desafíos significativos, pero también oportunidades únicas para el intercambio de ideas y la promoción del conocimiento.

Al buscar un equilibrio entre la libertad de expresión y la necesidad de regular el contenido en línea, es esencial mantener el respeto hacia la autonomía individual y la diversidad de pensamiento. La educación mediática jugará un papel crucial en este proceso, capacitando a los ciudadanos para navegar de manera crítica en un mar de información. Así, debemos construir una sociedad donde la libertad de expresión siga siendo un pilar fundamental, promoviendo un discurso plural y enriquecedor que beneficie a todos, pero responsabilizándonos de lo que informamos o damos a conocer.

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José María de la Riva Ámez es profesor de Geografía y ex concejal del Ayuntamiento de Madrid con el PSOE.