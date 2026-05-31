La tormenta perfecta y los surfistas de la derecha

La tormenta perfecta llega a Ferraz como un acontecimiento movido por los vientos feroces de la UCO. Los análisis de jueces y fiscales, los medios de comunicación afines a la derecha española y, por supuesto, las opiniones de ciudadanos y ciudadanas, provistos de los juicios volcados en determinados medios de comunicación y redes sociales, dan ya por sentenciada cualquier causa abierta contra el PSOE, cualquier juicio de valor que se ponga sobre la mesa, cualquier informe.

Nada se resiste a los procesos de análisis, a las valoraciones, a los juicios sumarísimos de opinadores y periodistas embarcados en el discurso de “quien pueda hacer, que haga”. Todo queda listo para que la miseria y el odio sean material necesario para desbancar a un gobierno progresista que ha puesto de manifiesto su capacidad para llevar a cabo las reformas sociales y económicas que han situado a España en la cima de la economía europea.

La dimensión moral de este puño de hierro no importa, como no importa la indignidad que supone sembrar dudas, crear confusión como magma de cualquier opinión. Han venido construyendo un discurso político que ha evidenciado falta de rigor, amplificación del descrédito y falsedad manifiesta para alcanzar los fines que se proponen: Acabar de una vez por todas con la izquierda de este país nuestro.

El miedo no nos puede callar la necesidad de hablar de lawfare, porque desde las cloacas de la derecha y la ultraderecha, desde su ambición y sus miserias internas, se está despertando eso que ellos mismos criticaban, el fin de la división de poderes que garantiza el armazón de las democracias modernas.

Pero, ¿qué va a pasar después?, ¿de qué manera los lobbies de presión van a pedir su parte del pastel cuando acaben con Sánchez?, ¿quiénes van a dirigir el rumbo de un país que ha evidenciado ser progresista en conductas sociales, en derechos de colectivos vulnerables o en posiciones económicas de igualdad y solidaridad?

El miedo no nos puede callar la necesidad de hablar de ‘lawfare’

Recordemos que los flujos de nuestra sociedad se asientan en estas conductas, que, a poco que pensemos, nuestro rastro ciudadano está acreditando una naturaleza de españoles solidarios y acogedores, construidos como un todo dentro del contexto de nuestras necesidades, fuertes en nuestras demandas y libres para alcanzar nuestros objetivos e intereses. ¿Quién va a liderar esta máquina de afectos, de bondades, de empatías, de solidaridades y de comprensión? ¿Y quién va a fortalecer el odio como mecanismo político?

Hay un objetivo común de las derechas y las ultraderechas por acabar con todo esto, cueste lo que cueste y sea contra quien sea, pero no sabemos qué territorio pisaremos después de quemar la tierra para que sea infértil, qué rumbo tendremos, qué sociedad quedará después de todo.

Saben establecer criterios para hacer daño, pero ¿serán capaces de sostener políticamente el país que la mayoría quiere? ¿Abordarán políticas que no vengan colgadas de un solo eslogan que dicte: “Prioridad nacional”? ¿Tendrán una idea de país a la altura de los intereses y los anhelos de españoles y españolas?

Hoy la UCO entra en Ferraz, investiga las joyas de Zapatero, un juez habla de riesgo de fuga de Begoña Gómez, las portadas de medios afines marcan el ritmo de una conexión venezolana singular, de supuestas conversaciones y anotaciones en libretas, de rasgos distintivos de organización criminal. ¿Pero sabemos qué están dispuestos a hacer después? ¿Qué nos espera a todas y todos nosotros tras sus pesquisas? Y, lo más importante, ¿cómo quedará nuestra democracia?

La ola perfecta tras la tormenta está llegando para que sea surfeada por el colectivo de las derechas políticas y mediáticas de este país. Una ola torpe pero con capacidad para agitar las aguas de mares calmados. Hagamos que se rompa la tabla donde apoyan sus objetivos; y tumbemos su expectativas. Buscan acabar con las izquierdas y convocar elecciones. ¿Qué nos espera después?

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Javier Lorenzo Candel es poeta.