Transición energética para un programa pro bono legal

Cuando se lee el nombre de “Iberdrola” asociado a “innovación” es probable que lo primero que nos venga a la mente sea la imagen de alguno de los parques eólicos que se contemplan cuando se viaja por las carreteras españolas y que hacen posible la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, en Iberdrola nuestro liderazgo innovador va mucho más allá de proyectos de energías renovables, y llega a las mesas de nuestros abogados y abogadas.

Así, hoy se cumple un año desde que Iberdrola pusiera en marcha su programa pro bono legal. Para explicar la trascendencia de este hito debo previamente explicar qué son los programas pro bono, su diferenciación con la Justicia Gratuita, qué hace que nuestro programa sea innovador y por qué más empresas deberían acometer proyectos como este.

En este contexto, los programas pro bono legal (“por el bien común” en latín) consisten en la prestación de servicios jurídicos a personas físicas o jurídicas que no pueden permitírselo y que por un motivo u otro no tienen acceso a la Justicia Gratuita. Esta última establece que todo ciudadano tenga asistencia legal en determinadas circunstancias, a fin de garantizar el derecho fundamental previsto en el artículo 24 de la Constitución Española. Sin embargo, está condicionado a una serie de requisitos que no todo el mundo cumple y aun así tiene dificultades para obtener asesoramiento jurídico.

Así, cuando una ONG o una persona con pocos recursos se encuentra ante cualquier encrucijada de índole legal para la que apenas cuenta con medios con los que afrontarla, pero no puede recurrir a la Justicia Gratuita, sí podría beneficiarse de asesoramiento jurídico gracias a programas pro bono legal.

Y ¿de qué forma es innovador nuestro programa? En primer lugar, desarrolla una cultura poco presente en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, donde los servicios pro bono llevan décadas consolidados. Además, un hito destacable de este programa que refuerza su carácter innovador es que por primera vez los servicios jurídicos de una empresa del IBEX 35 ponen en práctica un programa de este tipo. Nosotros lo hemos lanzado de manera global en todas las jurisdicciones en las que Iberdrola está presente.

Se marca un antes y un después en la implicación de los abogados y las abogadas internos en los compromisos de sus empresas tanto en el ámbito social como el de la sostenibilidad. En Iberdrola creemos que la responsabilidad social corporativa es transversal a todos los departamentos y áreas de la empresa, y con este programa ponemos los Servicios Jurídicos a disposición de la sostenibilidad y la protección de los derechos de los menos favorecidos.

Nuestro programa de pro bono legal supone una contribución directa a la sociedad. Consideramos que forma parte de la responsabilidad ética y profesional que se nos exige y está en consonancia con el compromiso social de nuestra compañía. Adicionalmente, supone la primera contribución directa que se hace desde Servicios Juridicos a los ESG de nuestra empresa.

Así, en el ámbito de este programa, uno de nuestros primeros proyectos ha sido en colaboración con el prestigioso despacho de abogados Clifford Chance. Los abogados y abogadas de Clifford Chance y los de Iberdrola han trabajado durante meses, como un solo equipo, para dar asesoramiento jurídico gratuito a una ONG, “Save the Children”, en asuntos de diversa índole en los que la entidad precisaba de apoyo legal, incluyendo la formación jurídica al personal de dicha entidad.

En Iberdrola creemos en un sector privado socialmente responsable, que comparta y reparta los frutos de sus éxitos. Por ello, apostamos por mecanismos innovadores que contribuyan a los compromisos de ESG de nuestras respectivas organizaciones, sirviéndonos para ello de nuevas formas de canalizar la responsabilidad social corporativa. De esta forma, los servicios jurídicos internos de Iberdrola nos sumamos a los esfuerzos y compromisos de sostenibilidad de nuestra compañía, considerada como una de las eléctricas más sostenibles del mundo según el Dow Jones Sustainability World Index. Avanzamos con este proyecto en otros ODS como el 1: “Fin de la pobreza”, el 5: “Igualdad de Género”, el 10: “Reducción de las desigualdades” y el 16: “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”.

En tiempos de convulsión como los que vivimos, tener un sector privado socialmente comprometido es más importante que nunca.

Regina Reyes Gallur forma parte del Comité Pro Bono de los Servicios Jurídicos de Iberdrola