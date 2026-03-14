Abascal se reúne con su "amigo y aliado" Milei, a quien califica como "referente internacional de la libertad"

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este sábado con el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien ha calificado como "aliado" y "referente internacional de la libertad", que ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad.

Milei ha viajado a España para clausurar el Madrid Economic Forum 2026, un foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha.

"Siempre es un placer reunirme con mi buen amigo y aliado Milei, referente internacional de la libertad que ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad y a la liga de las grandes naciones", ha escrito el líder de Vox en su cuenta de X. Lo ha hecho en respuesta a otro mensaje del presidente argentino en la misma red social, junto a una foto de ambos en la que Milei ha aparecido vestido con un mono de trabajo de la petrolera YPF.

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"El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el diputado español y presidente de Vox, Santiago Abascal, en Madrid", indicaba su gabinete a través de una publicación con una imagen en la que ambos aparecen mirando a la cámara y con el pulgar en alto.

El presidente de Argentina y Abascal han mantenido varias reuniones desde la llegada del líder ultraderechista a la Presidencia argentina en diciembre de 2023, entre ellos un encuentro en junio de 2025, igualmente con motivo del Madrid Economic Forum, y dos en 2024, uno de ellos en Buenos Aires.

El quinto viaje de Milei a España comenzó el viernes, cuando aterrizó en la capital, y una vez más no contempla ninguna reunión con representantes del Gobierno, según la agenda difundida por la Presidencia argentina.