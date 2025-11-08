Qué esconde el rescate de Trump a Milei

El pasado martes 14 de octubre, Estados Unidos aprobó un rescate de 20.000 millones de dólares en forma de swap de divisas para la Argentina de Javier Milei. Unos días después, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una línea de crédito privada de hasta 20.000 millones, lo que sumaría en total un apoyo de 40.000 millones de dólares.

El swap de divisas consiste, a grandes rasgos, en que Estados Unidos y Argentina intercambiarán el equivalente en pesos de 20.000 millones de dólares. Se espera que este movimiento provea de los muy apreciados dólares al banco central argentino y proporcione una cierta estabilidad financiera al país.

La línea de crédito sería proporcionada por bancos como JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, esta última, la mayor empresa de servicios financieros del mundo, propiedad del fondo BlackRock, según informaciones publicadas por el Wall Street Journal. Estos bancos, buscan ahora garantías de que recuperarán su dinero, y una de las opciones planteadas sería que Washington respaldase el crédito. Entre las razones para esta búsqueda de garantías se encuentra el hecho de que Argentina ha incumplido el pago de su deuda en nueve ocasiones, tres de ellas desde el año 2000.

La influencia china

Trump trata de conservar a uno de sus escasos aliados en Latinoamérica y, al mismo tiempo, evitar que negocie con China, debilitando su posición en el mercado internacional. Estas ayudas al Gobierno de Milei no han sentado demasiado bien al trumpismo rural defensor del “America First” (América Primero). Los agricultores denuncian que el gobierno republicano rescate a Argentina, cuando este país le roba cuota de mercado en la venta de soja a China. Tampoco ha gustado a los ganaderos estadounidenses que Trump sugiriera comprar carne a Argentina, algo que justificó afirmando que “Argentina está luchando por su vida, no tienen dinero, no tienen nada”.

La operación de Trump permite a Milei no depender del Swap que tenia con China Anna Ayuso Pozo — Experta en política internacional y América Latina de CIDOB

Sobre la influencia que este rescate pueda tener en las relaciones China-Argentina, Anna Ayuso Pozo, experta en relaciones internacionales e investigadora sénior para América Latina del CIDOB, explica a infoLibre que “es una forma de alejarlo de la influencia de China que, con los anteriores gobiernos peronistas había incrementado su presencia" y que "en realidad la operación de Trump permite a Milei no depender del swap que tenia con China"

La forma en que Estados Unidos gestiona sus relaciones con los países de Latinoamérica ha cambiado con Trump. Ayuso Pozo afirma que el interés de EEUU en Latinoamérica no siempre ha sido tan intenso: "En las últimas décadas hubo un alejamiento de EEUU hacia América Latina. Les preocupaban solo los temas que les afectaban directamente como migraciones, seguridad y narcotráfico".

Con la Administración Trump el interés ha aumentado, la relación ahora es confrontativa –"división entre amigos y enemigos"– y transaccional: "O aceptas mis condiciones o medidas económicas unilaterales". En este sentido, la experta en América Latina asegura que la aproximación de China ha sido diferente: "China, en cambio, ha apostado por la vía económica como principal factor de influencia en la región, pero también busca aliados políticos Road and Belt"

Fondos de inversión estadounidenses

Según el premio Nobel de economía de 2008, Paul Krugman, esta ayuda económica esconde algo más. El economista explica en un artículo, publicado en su web personal, que este no es un rescate a los argentinos, sino a los inversores privados estadounidenses.

Krugman afirma que “los recortes presupuestarios de Milei están causando un sufrimiento generalizado entre los argentinos, y nunca ha conseguido un apoyo político interno sólido para sus políticas”. El artículo resume la situación económica del país sudamericano: “Argentina está atravesando una clásica crisis monetaria, con una fuga de capitales del país debido al temor de los inversores a un colapso del peso, y esta fuga de capitales empuja al peso cada vez más cerca del colapso”.

Respecto a la influencia de inversores privados que sugiere Krugman, Federico Steinberg, doctor en economía e investigador principal del Real Instituto Elcano, ha hablado con infoLibre y afirma que "hay un doble objetivo. Por un lado, a EEUU le interesaría que la economía argentina se estabilizase, pero también acceder a los minerales raros y proteger a sus inversores en el país". Y explica sobre la cuestión de los inversores que "esto ya ocurrió cuando Alemania rescató a Grecia"

La idea de la Administración Trump, según el premio Nobel, es inyectar dólares en la economía argentina para controlar el valor del peso, y que los inversores amigos del secretario del Tesoro de EEUU puedan sacar el dinero que tienen invertido en el país. Krugman se pregunta si, tras el rescate, cogerán su dinero y saldrán corriendo, ya que “eso es los que el dinero inteligente está haciendo” .

Entre los inversores “amigos” de Scott Bessent, uno de los más destacados es Robert Citrone, el propietario de Discovery Capital Management, uno de los fondos que más fuertemente ha apostado por invertir en la Argentina de Javier Milei. Citrone y Bessent compartieron trabajo hace años, cuando ambos trabajaban en la firma de inversión Soros Fund Management, de George Soros.

Bob Citrone ha mostrado en numerosas ocasiones su respaldo a las políticas neoliberales de Milei, y ha defendido que Argentina debe ser quien lidere la próxima década en Latinoamérica. El presidente argentino y el inversor han mantenido varias reuniones, una de ellas en la Casa Rosada, la residencia oficial del mandatario. Además, las operaciones de su grupo inversor en Argentina significaron el 52% de los beneficios el pasado año, según informaciones publicadas por Bloomberg, por lo que podría verse beneficiado por el rescate promovido por Bessent.

Las elecciones de medio término

Argentina se encuentra en una situación económica y política complicada, el Gobierno neoliberal de Milei está envuelto en diferentes polémicas. La sombra de la corrupción comenzó a sobrevolar su Ejecutivo cuando, hace unos meses, se destapó un caso de cobro de comisiones que afecta a la hermana del presidente, Karina Milei. Además, días antes de las elecciones, su principal candidato, José Luis Espert, se vio obligado a dimitir. Una investigación relaciona al economista con "Fred" Federico Machado, empresario preso por narcotráfico y pendiente de extradición a Estados Unidos. Sin embargo, estas polémicas no han sido óbice para que La Libertad Avanza, el partido gobernante, obtenga un 40,7% de los votos en las recientes elecciones legislativas, y coloque al histriónico presidente del país en una posición de fuerza para llevar a cabo sus reformas.

La Administración Trump, que se cubría las espaldas condicionando el rescate a la victoria electoral, está ahora de celebración. El pasado domingo 26 de octubre, Milei obtuvo una victoria contundente en las elecciones legislativas de medio término, algo que sirvió para legitimar el discurso neoliberal de su Gobierno. Estos comicios renuevan 127 de los 257 escaños de la Cámara de diputados y 24 de 72 asientos en el Senado. Trump felicitó al presidente argentino por su victoria y se atribuyó parte del mérito de la misma: "Tuvo mucha ayuda por nuestra parte, yo le di un gran apoyo y fue una gran victoria".

La importancia de los comicios no ha servido como incentivo para la participación, que ha registrado uno de los índices más bajos de la historia del país, a pesar de que en Argentina el voto es obligatorio. 11 millones de argentinos no acudieron a votar en unas elecciones legislativas, un dato que refleja el incremento en la desafección hacia los partidos políticos y las instituciones. En Argentina, el código electoral establece que quienes no voten no pueden ejercer empleos o funciones públicas durante los siguientes tres años. Además, impone sanciones de entre 50 y 500 pesos al infractor, cifra simbólica que equivale a menos de 30 céntimos de euro.

Las encuestas de intención de voto apuntaban a que la igualdad sería total, sin embargo, los oficialistas han consolidado una contundente victoria, obteniendo el 40,7% de los votos, frente al 31,6% de la coalición peronista.

“Si pierden no seremos generosos con Argentina”, afirmó el presidente estadounidense en la reunión en que se pactó el rescate. Tras esta victoria decisiva, todo apunta a que la inyección de dinero se llevará a cabo, aunque aún no se han desvelado detalles técnicos sobre el acuerdo.

El economista ultraderechista necesita el rescate de Trump para sostener su política económica, llegó al Gobierno con la promesa de bajar los impuestos, algo que hasta el momento no ha logrado. Con su nueva mayoría buscará continuar con su plan, una hoja de ruta que empresarios nacionales e inversores extranjeros le reclaman desde que llegó al poder.

El Gobierno neoliberal de Milei confiaba en que el anuncio del rescate devolviera estabilidad a los mercados. Sin embargo, depender del resultado electoral diluyó la euforia inicial. El peso argentino retornó a valores similares a los de antes del anuncio de Trump, lo que podía obligar al banco central a intervenir, vendiendo sus propias divisas. Esta venta de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) podría afectar a la inflación, que las políticas de ajuste de Milei estaban logrando controlar.

Ahora, los mercados parecen haber reaccionado de manera positiva a la victoria electoral, con subidas de los bonos argentinos en bolsa, bajada del riesgo país y un repunte del valor del peso argentino, aunque aún queda por ver cómo evolucionarán durante los próximos días.

"A día de hoy, nadie puede saber si el rescate funcionará" Federico Steinberg — Doctor en economía e investigador principal del Real Instituto Elcano

Como Federico Steinberg ha explicado a este medio: “El éxito del rescate dependerá de que una mayoría de los inversores confíen en que el rescate funcione". El futuro económico de Argentina depende de un rescate que, como señala Steinberg: "A día de hoy, nadie puede saber si funcionará".