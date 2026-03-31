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ANDALUCÍA

Podemos abre una consulta a sus bases para negociar su integración en Por Andalucía el 17M

  • Las votaciones estarán abiertas entre las 17:00 horas de hoy martes hasta la misma hora de mañana miércoles
  • La decisión se ha tomado este martes en la ejecutiva andaluza del partido, que ha aprobado por unanimidad integrarse en Por Andalucía
El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández durante la rueda de prensa en la sede del partido.
El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández durante la rueda de prensa en la sede del partido. Marcos Villaoslada/AGENCIA EFE

Podemos Andalucía ha abierto una consulta a sus bases para que "faculten a la dirección" a llegar a un acuerdo para integrarse en una candidatura unitaria con Por Andalucía, informa EFE.

Podemos, en un comunicado, ha explicado que las votaciones estarán abiertas entre las 17.00 horas de hoy martes hasta la misma hora de mañana miércoles, 1 de abril.

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La decisión "se ha tomado este martes en la ejecutiva andaluza del partido, que ha aprobado por unanimidad la disposición de Podemos Andalucía de integrarse en la candidatura de Por Andalucía, ratificando las declaraciones públicas realizadas por Juan Antonio Delgado y por la dirección estatal, a través de Pablo Fernández".

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