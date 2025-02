Podemos activa la máquina electoral con Irene Montero como gran activo y abierto a pactar con parte de Sumar

Podemos ya está preparado para “la quinta”, como llaman coloquialmente a la asamblea que celebrarán los días 11 y 12 de abril. El partido morado ha decidido adelantar su gran cónclave con la idea de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede convocar en cualquier momento elecciones generales ante el panorama político actual.

Ione Belarra volverá a presentarse para la reelección a la Secretaría General, como comunicó ella misma este martes. No se vislumbra en el horizonte ninguna candidatura alternativa que pueda hacer sombra a la actual líder, que se ha consolidado en su puesto desde la marcha de Pablo Iglesias. Repite con la idea de mantener el “equipo” en el que han trabajado estos últimos meses con ella al frente de la vida orgánica mientras Irene Montero emerge como el gran referente electoral, como sucedió en las pasadas elecciones europeas.

Podemos trabaja con la la hipótesis de que Sánchez puede convocar en cualquier momento comicios. De hecho, la interpretación que hacen en el núcleo de los morados es que la llamada constante a la unidad de la izquierda que se ha despertado en los últimos días tiene su origen en el PSOE y en el mensaje a Sumar de que vaya preparándose para ese escenario.

El partido quiere tener su maquinaria a punto por si en La Moncloa pulsan el botón electoral, por eso el primer paso ha sido adelantar esa asamblea. Belarra está ahora trabajando de lleno en configurar su equipo, en el que estará de nuevo Irene Montero. El planteamiento de la líder es conservar a una buena parte de la anterior lista, pero también quiere renovar puestos para “dar un empujón de renovación”.

El proyecto de la quinta Asamblea

La formación apuntalará en su cónclave su propuesta de izquierda autónoma no subordinada al PSOE. La propia Belarra lo expresó así en un vídeo lanzado en X sobre su candidatura: “Siento que nuestra tarea está a la mitad y creo que estamos en condiciones de terminarla con éxito. Esa tarea no es otra que volver a tener una izquierda fuerte en España, para cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Una izquierda que esté orgullosa de serlo. Una izquierda con capacidad de transformación, con capacidad de hacer realidad su programa. Una izquierda de poder y de Gobierno. Una izquierda autónoma, con capacidad de tomar sus propias decisiones, no intervenida por el Partido Socialista".

Fuentes de la dirección de Podemos rechazan que ahora mismo haya conversaciones con Sumar sobre una posible candidatura electoral y creen que las declaraciones sobre unidad del espacio de Yolanda Díaz llegan por presión del PSOE para ordenar el patio a su izquierda. Después de la asamblea, los morados están dispuestos a hablar “con quien haya un proyecto en común” y señalan que hay una parte de Sumar que está mucho más cercana al PSOE, por lo que debería ser absorbida por parte del socialismo. “Hay otras partes con las que sí se puede hablar, pero no sabemos si lo que antes era Sumar tiene capacidad política para generar una articulación”, emiten.

Montero, el gran referente electoral

En esa carrera electoral todos los ojos están puestos en Podemos en Irene Montero, que ya se presentó como número uno en la candidatura de las europeas logrando dos escaños. A finales del año pasado, Belarra ya dijo que la exministra de Igualdad volvería pronto. Preguntada este martes sobre si será la candidata, respondió ante la prensa: “No diría que Irene Montero es mi número dos, es una compañera con la que trabajo mano a mano. Hacemos un muy buen equipo. Es lo más valioso de Podemos: un equipo de mujeres que hace políticas feministas”.

Montero también se refirió a la asamblea durante una intervención en Canal Red, donde sostuvo que Belarra “es la mejor secretaria general que puede tener Podemos, la mujer más valiente, puro Podemos”. Según la exministra, la actual líder y aspirante a la reelección “sabe hacer equipo y sabe que las cosas importantes no se consiguen solas”. Puso en valor que es capaz de alzar la voz: “Necesitamos que España vuelva a avanzar en derechos, España no puede seguir en la parálisis. Necesitamos una izquierda autónoma y fuerte, que sea capaz de coordinarse con el PSOE pero sin subordinarse y con capacidad de transformación, no calentando el sillón y dejando que el PSOE lo haga todo, que es como si ganase la derecha”.

Precisamente ese perfil de izquierda autónoma lo remarcó a lo largo del día Podemos a raíz del choque interno entre el PSOE y Sumar en el Ejecutivo por la imposición del Ministerio de Hacienda de que tenga que tributar el salario mínimo pese a la férrea negativa de Yolanda Díaz. Belarra remarcó en los pasillos del Congreso: "Nos parece un absoluto escándalo que este Gobierno esté perdonándole los impuestos a las empresas energéticas, al mismo tiempo que por primera en nuestra historia las personas que cobran el salario mínimo interprofesional van a empezar a pagar impuestos. Es un escándalo democrático, un ejemplo muy claro de a qué se refiere la gente cuando dice you have been PSOED (...): este un Gobierno que sólo busca generar un titular para salir en televisión pero que las medidas que lleva a la práctica no mejoran la vida de la gente. Esto es una broma de mal gusto para la gente más precaria, la que cobra el SMI”.

Podemos ha registrado en el Congreso una proposición de ley para dejar fuera de tributación a los que cobrar el salario mínimo y presionar de esta manera al PSOE. También llevará al Congreso esta propuesta el grupo parlamentario de Sumar, que está muy indignado con el ala socialista. Incluso la vicepresidenta segunda aireó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros junto a Pilar Alegría: “No hubo ni deliberación ni comunicación a ninguna de las partes que componemos Sumar. Me he enterado por ustedes”.

Sumar en las últimas semanas ha hecho un llamamiento a todo el espacio que se unió en el 23 de julio de 2023 para que vuelva a dialogar. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo afirmó en una entrevista este fin de semana en infoLibre que es “imprescindible y posible” llegar a una papeleta conjunta en las próximas elecciones generales. Además, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, indicó que, a pesar de no ver un adelanto electoral, van a seguir defendiendo y trabajando por una fórmula como la de aquellos comicios que sirvió para reeditar la coalición progresista.