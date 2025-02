Belarra se presentará a la reelección como líder de Podemos

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que se presenta de nuevo a la reelección como secretaria general del partido con la idea de que haya una "izquierda fuerte en España y con capacidad de transformación y autónoma, no intervenida por el PSOE".

Belarra comunicó su decisión en la red social X después de que este lunes el partido anunciara que adelanta su asamblea a los días 11 y 12 de abril ante un "plausible" adelanto electoral ante la "evidente debilidad y parálisis del Gobierno".

El proceso asambleario arrancará a mediados de marzo, cuando comenzará el plazo de presentación de candidaturas para liderar el partido, y el 7 de abril serán las votaciones, aunque los resultados se darán a conocer en la propia asamblea. Belarra se mantendrá como referente orgánico, en tanto que Irene Montero sigue perfilándose como el gran activo electoral del partido tras las pasadas europeas.

Este movimiento se produce en mitad del debate dentro del espacio de la izquierda sobre la unidad de cara a unas futuras elecciones generales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló en una entrevista con infoLibre este fin de semana que era "posible e imprescindible" una lista conjunta de las fuerzas progresistas de cara a unos comicios como pasó el 23 de julio de 2023.

"Nuestra tarea está a la mitad"

"He pensado mucho estas semanas y hoy quiero anunciaros que he decidido presentarme a la reelección como secretaria general de Podemos. Siento que nuestra tarea está a la mitad y creo que estamos en condiciones de terminarla con éxito. Esa tarea no es otra que volver a tener una izquierda fuerte en España, para cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Una izquierda que esté orgullosa de serlo. Una izquierda con capacidad de transformación, con capacidad de hacer realidad su programa. Una izquierda de poder y de Gobierno. Una izquierda autónoma, con capacidad de tomar sus propias decisiones, no intervenida por el Partido Socialista", indica Belarra en el vídeo en X.

A la vez que sostiene: "Nosotras estamos orgullosas de lo que somos y de lo que defendemos. Un mundo en paz donde no se pueda exterminar a un pueblo porque los genocidas tienen amigos muy poderosos. Un mundo en el que todas las personas tengan una casa digna, donde poder descansar y disfrutar de sus seres queridos. Un mundo donde las mujeres no tengamos miedo y podamos irnos de cualquier lugar o de cualquier relación, donde no estemos a gusto o donde no se nos respete. Un mundo donde no haya superricos con más dinero que la mitad de la población. Un mundo donde vivamos en armonía con la naturaleza y los animales. Un mundo en el que el poder esté de verdad en manos de la gente trabajadora y no en manos de un puñado de personas que son muy poderosas y que no se presentan a las elecciones".

"Hoy más que nunca, defender nuestros valores y nuestra forma de vivir es una responsabilidad histórica", argumenta Belarra, que añade: "Este es un momento para los principios éticos, para las convicciones más profundas y para la valentía de hacerlas realidad frente a los amos del mundo. Lo hacemos asumiendo el coste, pero lo hacemos también con gusto, porque es un lujo militar en un partido donde las compañeras se dan la mano y no la espalda cuando las cosas se ponen difíciles y gracias a eso consiguen hacer posible todo lo que nos han dicho que es imposible".

Lanza a la vez este mensaje a los afiliados: "Gracias por vuestra confianza en todo este tiempo. Ahora cargadas de esperanza, vamos a por más. Estoy convencida de que lo mejor está por venir".

"Gracias de todo corazón a Irene Montero"

En su vídeo agradece la labor a varios miembros de Podemos, empezando por Pablo Iglesias. Pero se detiene Belarra principalmente en Irene Montero a la que le da las gracias "de corazón": "Por su aguante, por su sororidad, por sostenerme y sostenernos en todos estos años. Qué hermoso lo que hemos construido, compañera. Qué poco han entendido que esto no iba de nosotras, que iba de todas. Ahora creo que ya empiezan a darse cuenta de qué va esto".

"Gracias también a todas las compañeras y compañeros que han construido Podemos en estos años. En el momento más difícil. Sin vosotras habría sido imposible. Y es verdad, han estado a punto de tumbarnos y solo gracias a todas vosotras y vosotros, las que creísteis en Podemos cuando casi nadie creía en nosotras, hemos llegado hasta aquí. La experiencia de estos años nos hace mirar al futuro con esperanza. Hemos visto con nuestros propios ojos y hemos tejido con nuestras propias manos una realidad: y es que juntas, sí se puede", indica la exministra.