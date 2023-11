La escuela concertada continúa segregando por sexo en España. Ocurre a pesar de que la LOMLOE, la última ley educativa, impulsada por la exministra Isabel Celáa (PSOE) y que que en diciembre cumplirá tres años, prohíbe expresamente que el Estado financie un modelo que, según llegó a denunciar el Defensor del Pueblo, "no es razonable". Y ocurre también a pesar de que el Constitucional avaló el pasado mes de abril que se retiren las ayudas públicas a los centros que desobedecen la lnorma. Separar a los niños y a las niñas en las aulas, estableció el tribunal, responde a una "concepción ideológica". Concretamente a la católica: de los 69 centros que justo cuando se aprobó la ley Celaá seguían segregando, 62 pertencían al Opus Dei. Ahora la cifra es mucho menor, pero sigue pasando. La ampliación de conciertos y la separación por aulas o cursos son algunas de las fórmulas que lo permiten.

No pasa en todas las comunidades. Según informaron a infoLibre las consejerías de Educación de Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha, Cantabria y Extremadura, estas autonomías no financian actualmente ningún centro que continúe apostando por la educación segregada, aunque conseguirlo no ha sido sencillo en todos los casos. A finales de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avaló que dos centros —Viaró de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y la Camp Joliu de L'Arboç (Tarragona)— mantuvieran el concierto de manera cautelar a pesar de desarrollar la educación segregada en la ESO. Lo harían bajo fianza y hasta que hubiera sentencia firme. Pero el fallo del TC, informan desde el departamento de Educación, lo cambió todo. "El gabinete jurídico de la Generalitat pidió la revocación de las cautelares, cosa que se consiguió", recuerdan. Siguen segregando, pero ya no se sostienen con fondos públicos.

Sin embargo, sólo ocurre en la ESO. En Primaria continúa la segregación. Y seguirá al menos hasta el año 2026, que es cuando cesa el concierto actualmente vigente. "El Departament, a través de su Dirección General de Centros Concertados y Privados y la Inspección Educativa, trabaja para hacer seguimiento del cumplimiento de los requerimientos para hacer escolarización mixta, y también acompaña e informa a los centros sobre los cambios que deberán hacer si quieren mantener el concierto de Primaria, que se renovará en 2026", añaden fuentes de Educación.

Con este ejemplo se ven dos de las trampas que, a juicio del doctor en Educación Daniel Turienzo, sigue empleando la concertada para burlas la LOMLOE. Por un lado, blindar la segregación con conciertos; por otro, acabar con la segregación pero sólo en determinados cursos o etapas.

Ampliación de los conciertos

"Hay administraciones que han decidido esperar a que se pierda la vigencia de los conciertos y siguen sosteniendo a estos centros con fondos públicos", denuncia Turienzo. Acaba de hacerse patente en Navarra, donde según informan fuentes de Educación a infoLibre sigue habiendo dos escuelas segregadoras: Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga. El Tribunal Superior de Justicia autonómico decidió hace una semana avalar la decisión del Gobierno foral de retirar los conciertos de 2º y 6º de Primaria por no haber implantado la educación mixta, una resolución que en la práctica no tendrá ninguna consecuencia para las escuelas, que tienen la financiación aprobada hasta el curso 2025-2026.

También ocurre en las Islas Baleares. Allí, la Conselleria decidió el pasado mes de octubre, "de manera excepcional", prorrogar un año el concierto de un centro con el objetivo, dijeron, "de evitar un perjuicio grave a las familias y a los profesores". "Ese argumento es muy utilizado y permite continuar segregando en muchos casos", señala Turienzo.

En La Rioja, donde también hay un colegio que sigue segregando, también se amparan a que en 2019 el PP blindó "por seis años los conciertos". Cuando cesen, publicó Europa Press, se verá qué ocurre.

Madrid también ha empleado esta técnica, pero en este caso además de manera planificada y con el objetivo claro de oponerse a la LOMLOE. Según informan desde su Consejería de Educación, en la Comunidad hay actualmente 11 centros que siguen segregando pero que, sostienen, "no incumplen la legislación" por tener los conciertos vigentes hasta el curso 2027-2028.

Los ampliaron hasta entonces en diciembre de 2020, días antes de la aprobación de la LOMLOE, precisamente para blindar a la concertada y continuar dando la batalla política al Gobierno. No lo ocultaron. En su nota de prensa especificaron que la medida se tomaba ante la "inminente" aprobación de la ley educativa. "Hemos decidido que para dar mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada vamos a alargar estos conciertos hasta diez años", dijo entonces la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Separación por aulas o cursos

Pero en esta región, además, la escuela concertada emplea otra fórmula para burlar la prohibición de segregar. De los 11 centros que todavía lo siguen haciendo, concretan desde la Consejería, cuatro sólo matriculan o a niños o a niñas y siete, por su parte, "son mixtos y escolarizan en aulas diferentes". Esto, para Turienzo, no cambia nada. "Los que segregan por clases lo hacen de manera ilegal, lo que pasa es que si no se explicita es muy difícil de detectar por los inspectores", apunta.

En la práctica, además, los efectos son los mismos. ¿Cuáles? Un estudio publicado por la revista Science en 2011 y realizado en Estados Unidos concluyó que la educación no mixta fomenta el sexismo y refuerza los estereotipos. Además, en términos meramente educativos, este modelo tampoco ofrece ninguna ventaja. "No hay pruebas que demuestren los buenos resultados de separar y segregar. Cualquier forma de segregación mina la igualdad en lugar de promoverla", señaló Richard Fabes, uno de los autores del informe. Las expertas en igualdad de género, como publicó infoLibre —en este artículo—, siempre han opinado lo mismo.

Similar es la técnica de acabar con la segregación, pero sólo en determinadas etapas. Pasa en Cataluña, pasa en Asturias y pasa en Galicia. En el primer caso ocurre en un centro: el Colegio de Fomento Peñamayor, que en Infantil es mixto y desde Primaria femenino—en esta autonomía, además, se mantiene el concierto al Colegio de Fomento Los Robles, únicamente masculino—. La consejería, no obstante, pretende tomar cartas en el asunto y por ello convocará a los propietarios de estas escuelas a "aclarar los motivos por los que mantiene" la educación no mixta, algo que eliminaron de su red concertada con la renovación de los conciertos el pasado 6 de julio, informaron desde el departamento.

En Galicia, según publicó Praza.gal, los colegios que separaban a los niños y a las niñas, a excepción de uno, sólo permiten la coeducación a partir de primero de Primaria.

infoLibre se puso en contacto con la Plataforma Concertados para conocer cuántas escuelas habían acabado con la segregación tras aprobarse la ley y cuántos centros continúan segregando por aulas o cursos. Además, este periódico también preguntó por si consideran que esta fórmula es acorde a la LOMLOE. Sin embargo, todavía no ha obtenido respuesta.

La barrera de acceder a donde antes se segregaba

Además de todo esto, para Turienzo hay otra barrera que, aunque de manera más sutil, impide terminar del todo con la segregación por sexo. Y es la barrera social de las familias que dificulta la matriculación de sus hijos o hijas en centros que se han resistido a acabar con este modelo. "Para las familias de niños o niñas no es atractivo matricular en centros que han sido sólo masculinos o femeninos. ¿Cómo vas a apostar por una escuela que ha puesto todas sus resistencias a acabar con la segregación y en la que a día de hoy todos sus estudiantes son o niños o niñas?", plantea.

Pasó en Valencia, como publicó El País. La Generalitat apostó, nada más aprobarse la LOMLOE, por acabar con la segregación sin esperar a que caducaran los conciertos, y aunque los centros lo acataron y los procesos se realizaron conforme a la norma, hubo muy pocas solicitudes del sexo contrario al que, hasta la entrada en vigor de la ley educativa, inundaba la escuela. "Los centros que segregan en España están asociados al Opus, así que tienen unos idearios radicales y muy marcados" que, además, son compartidos por las familias, explica Turienzo, que apunta también a que algunos criterios de matriculación fomentan, de manera incubierta, que se mantenga la educación no mixta. "Tener hermanos o ser antiguo alumno, por ejemplo, siempre suma puntos", sentencia.