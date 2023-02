Bibiana Aído, tras el aval a su ley del aborto: "Hicimos lo correcto, las mujeres ganamos libertad y dignidad"

“Satisfacción y con la tranquilidad del deber cumplido”. Esta es la sensación que tiene Bibiana Aído tras conocer que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley del aborto que impulsó ella cuando estaba en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue la primera ministra de Igualdad de España, y sufrió durísimos ataques por parte de la derecha.

Aído cruzó el charco y ahora es la representante en Colombia de ONU Mujeres. Contesta al otro lado del Atlántico a las preguntas de infoLibre con motivo de la decisión del Tribunal Constitucional, que ha dado su visto bueno a la ley del aborto de 2010, que fue recurrida por el Partido Popular. Hay fallo casi trece años después y la socialista muestra aquí sus impresiones sobre lo que supuso esta norma. Advierte además de que los derechos de las mujeres se tienen que seguir defendiendo día a día.

¿Cómo recibe la decisión del TC de avalar la ley de plazos de 2010?

Con satisfacción y también con la tranquilidad del deber cumplido. Aunque hayamos tenido que esperar casi 13 años, es importante que se avale la constitucionalidad de una ley que hicimos con todo el rigor, la responsabilidad y la valentía y que vino a regular el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad. Siento también hoy una inmensa gratitud a todas las personas que trabajaron y creyeron en aquel proyecto. Que hicieron que las mujeres ganáramos terreno. Gracias a la convicción firme de que hacíamos lo correcto: las mujeres ganamos en libertad, en autonomía y en dignidad. Hoy el TC dice que es constitucional lo que sabíamos que era lo correcto, aunque en aquel momento no fuera lo más popular.

¿Qué supuso esta ley?

El reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir. Poder avanzar en algo que parece tan obvio como que la maternidad debe ser fruto de una decisión personal de las mujeres, nunca de imposiciones ajenas. Esta ley trajo más seguridad jurídica para las mujeres y para las y los profesionales que las atienden. Además, gracias a las medidas de prevención e información y a su enfoque más integral, también tuvo como resultado una reducción de los embarazos no deseados y, por tanto, del número de abortos, como han venido demostrando las cifras año tras año.

Fue duramente criticada por esta norma por el PP, que la llevó al TC y ha mantenido el recurso hasta 2023, ¿cómo cree que queda el Partido Popular?

Precisamente cuando despertaba con esta noticia, quise hacer un ejercicio de memoria y revisaba el discurso con el que defendía esta ley en el Congreso de los Diputados hace casi 13 años, donde precisamente le pedía al PP que compartieran con el Gobierno el ejercicio de responsabilidad que suponía enfrentar el problema que abordábamos. Y les pedía que no cometieran el mismo error que 26 años atrás, quedando al margen de un cambio social, que con el tiempo acabarían asumiendo como tantos otros. Es la historia de siempre, a unos nos toca asumir los cambios y otros simplemente no se hacen cargo de los problemas, miran para otro lado, esperan que alguien más resuelva por ellos. Para primero negarse, tratar de destruirlo y finalmente asumirlo. Pasó con el divorcio, con el matrimonio igualitario y con todos los avances sociales que ha habido en este país que siempre han tenido el sello del PSOE.

¿Cómo recuerda aquella aprobación de la ley?

Como un momento de felicidad, de responsabilidad cumplida. Habían sido muchos meses de un trabajo intenso, con un comité de expertos que trabajó con mucha seriedad, con un proceso amplio de escucha a los diferentes sectores, con una subcomisión en el Congreso que analizó y debatió hasta la saciedad, con análisis de derecho comparado, con un informe del Consejo de Estado que ya decía que la ley era constitucional… Fue un proceso muy reflexionado y debatido. Estábamos muy seguras y convencidas de que era una ley necesaria que venía a solucionar problemas y a garantizar más libertad y seguridad a las mujeres. El día de la aprobación fue un día de alegría por las mujeres y de satisfacción por haber logrado el apoyo mayoritario de una variedad de partidos del arco parlamentario.

¿Cree que el derecho del aborto está en peligro en España por las derechas?

Los derechos de las mujeres nunca pueden darse por garantizados. Hay que defenderlos y pelearlos cada día. Lamentablemente eso nos sigue contando la historia, que las feministas nunca podemos bajar la guardia, que no podemos descansar. Que se lo digan a las estadounidenses, quien les iba a decir que la corte suprema iba a invalidar el fallo del aborto Roe vs. Wade y las iba a meter en una máquina del tiempo retrocediendo cincuenta años en derechos. Es inadmisible, los derechos de las mujeres no deberían ser negociables. Pero lamentablemente nos toca seguir peleando cada día.

Este miércoles se aprobó en el Senado la nueva ley del aborto, a la espera del acuerdo definitivo del Congreso. ¿Cree que es otro paso adelante en la ley que usted impulsó?

La de 2010 fue una ley avanzada, necesaria, equilibrada, en sintonía con las leyes de nuestro entorno y con los estándares internacionales. Ahora bien, han pasado 13 años. Ninguna ley puede estar embalsamada. Hay que evaluarlas, ver qué está funcionando, qué es o no susceptible de mejora, y plantear los cambios que se requieran. Hay aspectos que con las evaluaciones realizadas está claro que pueden mejorarse. Por ejemplo, devolver el derecho a las mujeres jóvenes que estaba recogido en la ley inicial y que fue eliminado posteriormente. También regular el tema de la objeción de conciencia, que es una asignatura pendiente en el país.

¿Cómo se siente personalmente hoy tras esta decisión y tras años de crítica a su figura?

Me siento tranquila, con mucha paz. Y concentrada en el presente y en el futuro como siempre he hecho. Sigo trabajando por los derechos de las mujeres que es lo que me apasiona y tengo la ventaja de haber aprendido desde muy joven que las inercias solo se pueden cambiar si tienes la valentía y el coraje necesario. En eso sigo, tratando de cambiar inercias.