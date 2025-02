Ajustes de cuentas en la fachosfera: las redes del entorno de Vox la toman con quienes lo catapultaron

En la fachoesfera se está librando una guerra sucia. Cuentas afines a Vox o, directamente, manejadas por miembros del equipo directo de Santiago Abascal están disparando contra los mismos expolíticos, periodistas y medios de la derecha que les catapultaron hace más de un lustro. Desde Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, hasta el propio Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz de la formación ultraderechista en el Congreso. Mediante cuentas anónimas, este ejército virtual de Vox busca descreditar a quienes, a día de hoy, están enfrentados al partido de Abascal con acusaciones de montajes o infundiendo sospechas sobre su financiación.

Todo comenzó hace diez días, cuando la cuenta @eljudiodeVox, que acumula casi catorce mil seguidores, lanzó una advertencia a Carlos Cuesta, el mismo que en 2019 fue elegido por la formación ultra para leer el manifiesto que dio lugar a la famosa foto de Colón: "Carlos Cuesta recibió órdenes del PP de atacar la relación entre Vox y la fundación Heritage—un poderoso comité conservador estadounidense fundado en 1973—. Subvención mediante, mintió diciendo que Heritage dejaría de lado a Vox, sin saber que su presidente iría a Madrid ese mismo día a apoyar a Abascal. El viernes tendrás tu hilo, Carlos", señalaba el post, publicado en la red social X.

La cuenta cumplió con su advertencia y acusó a Cuesta de haber recibido en su bolsillo dinero de la Comunidad de Madrid y vinculando su alejamiento de la formación con su puesto como consejero en el grupo de Federico Jiménez Losantos. "Hasta hace unos años tratabas con simpatía a Vox. Y de repente, en 2022, empezaste a alejarte poco a poco de aquellos cumplidos, hasta pasar al ataque frontal y sin cuartel. ¿Sabes qué más pasó en 2022? Que te hicieron consejero de Libertad Digital S.A.", escribe. "Curiosamente, en ese mismo periodo de tiempo, tu simpatía por el Partido Popular, especialmente el de la Comunidad de Madrid, subió como la espuma. ¿Un cambio de opinión? No. Es que tu empresa recibió millones de euros en subvenciones de Ayuso, y tú te llevabas una parte".

El hilo señalando a Cuesta como el beneficiario de comisiones por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), al igual que Losantos, y llega afirmar que el periodista tiene una sociedad pantalla para facturar pese a que "no tiene presencia alguna en internet". "Carlos, no eres más que un títere del sistema que solo se mueve por dinero. Ni libertad de prensa, ni independencia, ni pensamiento crítico. Dinero, dinero, y más dinero. De Ayuso, de Feijóo, de USAID, y de todo aquel que esté dispuesto a pagar tu precio", añade en otro post. E incluso amaga con publicar un "segundo hilo": "Mierda en el cajón tienes se sobra", zanja esta cuenta.

El propio periodista de Libertad Digital respondió a las acusaciones desde esradio. "Es especialmente lamentable que determinadas formaciones que vienen de un carácter heroico, y me estoy refiriendo a Vox, hayan acabado en prácticas a través de matoncillos de callejón oscuro, camorristas baratos a los que le recomiendo más lecturas y menos esteroides", dijo, para a renglón seguido demandar a la formación de extrema derecha los nombres de quiénes están detrás de lo que calificó como una "campaña de linchamiento" dirigida a los "cachorritos" de Abascal. "Son tan valientes que se esconden detrás de cuentas fake", añadió.

Cuesta aprovechó también para defenderse de algunas de las acusaciones, como la de la sociedad pantalla. "La sociedad a la que habéis aludido, pedazo de ineptos, tiene declarado ante Hacienda el cese de toda actividad en 2019. ¿Cómo se puede cobrar en 2022 cuando el cese está declarado a 31 de diciembre en 2019? ¿Me lo queréis explicar? Los falanpijos se esconden detrás de las cuentas falsas. ¿En esto ha acabado la derechita valiente?". En su alegato el periodista de Libertad Digital recuerda que él le dio visibilidad a Abascal en su programa cuando él se lo pidió en sus inicios y lanza una pregunta al líder de Vox: "¿Nosotros somos los enemigos de España?".

Espinosa lamenta el ataque coordinado de la cuentas afines al partido ultra

Cuesta no ha sido el único objetivo de las cuentas de Vox. También lo ha sido el exportavoz ultraderechista en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que en las últimas semanas ha reaparecido en la escena pública concediendo entrevistas en medios conservadores y participando en eventos como el que organizó un grupo estudiantil conservador, bajo el nombre de 'Nueva etapa y nueva ejecutiva', en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid La presencia de numerosos estudiantes contrarios al acto organizado provocó la cancelación del evento por parte de la universidad bajo motivos de seguridad.

Espinosa de los Monteros aseguró en su cuenta de X que había logrado "entrar hasta la cocina" y "plantar cara". Y añadió: "Volveremos". Toda la dirección del Partido Popular mostró su apoyo en redes al exportavoz de Vox, desde su portavoz, Borja Sémper, pasando por Cayetana Álvarez de Toledo, Ester Muñoz y Noelia Núñez, entre otros. El despliegue del PP contrastó con el silencio de la dirección Vox, que no emitió juicio alguno sobre lo ocurrido. Sin embargo, algunas cuentas afines a la formación ultraderechista tildaron de "numerito" lo ocurrido y afirmaron que se trataba de un "montaje" organizado por el PP para "restar votos" a Vox. "Es obvio que todo ha sido puro teatro", concluían cuentas que acumulan miles de seguidores como @CharadaBea o @Capitana_espana.

El propio Espinosa de los Monteros se hizo eco de una noticia de Voz Pópuli que relataba, precisamente, el ataque coordinado de estas cuentas afines a Vox. "Qué pena todo, de verdad… ", escribió. Hasta la fecha el exportavoz de Vox había evitado confrontar con su antigua formación, de la que se marchó por desavenencias con la cúpula. Fundador del partido ultra y compañero de Abascal desde sus inicios en la Fundación Denaes, dejó sus cargos en el partido tras haber quedado relegado en la pugna de poder entre las distintas facciones del partido ultra frente a la liderada por el europarlamentario vinculado al Opus Dei Jorge Buxadé, que dejó fuera de las listas a algunos de sus principales colaboradores en el Congreso, como los exdiputados Víctor Sánchez del Real o Rubén Manso.

Algunos excargos del partido como Juan Luis Steegmann compartieron el enlace, mientras que las cuentas afines a Vox situaron en la diana al periodista que había escrito la información. Alguna de esas cuentas publicó una fotografía del informador en X: "Esta es la cara del mercenario de VozPPopuli que, en complicidad con Espinosa de los Monteros, están señalando a personas al mas puro estilo de ETA y el Diario Gara", reza el post con cientos de rt. Otra de esas cuentas, @LagrimasProgres, le reclamó que rectificara que forma parte de un "ejército virtual de Vox".

Dos exdirigentes de Vox situan a Zancajo detrás de cuentas falsas y bots

Estas cuentas no se identifican con nombres y apellidos, pero algunos exdirigentes de Vox se los han puesto. Es lo que ha sucedido con el exvicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, que tras la marcha de la formación de Abascal desenmascaró una supuesta cuenta falsa de Álvaro Zancajo, coordinador nacional de comunicación Vox. En concreto, Gallardo identificó a una cuenta que se hace llamar "Jul" y se encuentra verificada bajo el alias @JulLo063. En ella, su supuesta autora se identifica como "española hasta la muerte y afiliada de Vox", al tiempo que asegura que bloqueará a "todos los que lleven la Agenda 2030".

Zancajo es el coordinación nacional de comunicación de Vox desde octubre de 2024 y, por tanto, está al mando de la política comunicativa del partido. El exdiputado de Vox Víctor Sánchez del Real también lo ha situado detrás de estas cuentas. "Lo de los bots del sobre C 'con numeritos' son un poco descarados, @Alvaro_Zancajo Si quieres te recomiendo a personas con estudios y experiencia en la materia para que no te pillen a cada paso. Son caros, pero no tanto como los caros proveedores actuales. ¿en el PP no aprendiste nada?" , escribió el pasado 10 de febrero.