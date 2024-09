Illa garantiza la solidaridad de Cataluña: "No nos darán lecciones quienes bajan impuestos"

12:20 h

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha asegurado que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena "está prevaricando" y "haciendo un acto de rebeldía" al no aplicar la ley de amnistía al líder de Junts Carles Puigdemont.

En una entrevista que publica este domingo El Periódico de Catalunya, Rull (Junts) ha denunciado "la ofensiva de Llarena" contra el independentismo y Puigdemont, tras el fugaz regreso y posterior huida del expresidente catalán, sin ser detenido.

"Se imposibilitó que participara en el pleno, quedó claro que la prioridad era detenerle. No se trataba de suspender el pleno porque se detenía a un diputado, sino de evitar que se detuviera a un diputado porque había un pleno. Y Llarena eso no lo ha digerido. El magistrado que está prevaricando al no aplicar la ley de amnistía está haciendo un acto de rebeldía", ha señalado.

El presidente del Parlament también ha lamentado que la querella presentada por Vox y Hazte Oír contra él por la huida de Puigdemont el pasado agosto se base en un informe de los Mossos d'Esquadra. "Esto me incomoda y me inquieta", ha subrayado.