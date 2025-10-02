Almeida admite ahora que el síndrome posaborto no está reconocido por la ciencia

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho este jueves que no se "obligará" a las mujeres a recibir "ningún tipo de información" sobre el "trauma post-aborto" que, según ha asegurado, no es una "categoría científica reconocida"; una afirmación que para la oposición es una "recogida de cable patética".

Así lo ha declarado Almeida esta mañana a los periodistas durante un acto, donde también ha afirmado que a las mujeres que decidan abortar se les dará información "veraz", ya que en el Ayuntamiento de Madrid hay "un extraordinario equipo de profesionales" que no va a dar ningún tipo de información "falsa".

"Apoyar que se dé información a las mujeres no es apoyar el argumentario que utiliza Vox, y creo que debemos saber distinguir (...) Creo que nadie duda de que las mujeres tienen la madurez suficiente para recibir aquella información que ellas estimen adecuado", ha apuntado.

En este sentido, ha incidido el regidor, la información sobre el llamado "trauma post-aborto" no será la de Vox, porque no es compartida desde el PP, que sí coincide en que hay que proporcionar información: "Conviene no confundir a las mujeres".

"Todos convendremos en que de una intervención quirúrgica se pueden derivar efectos y consecuencias, por tanto lo único que planteamos es que ante ese escenario el Ayuntamiento de Madrid pueda dar, a las mujeres que libre y voluntariamente quieran aceptarlo, esa información", ha subrayado.

Tras estas declaraciones, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha criticado que, a pesar de reconocer este hecho, el PP haya votado esta semana a favor de una propuesta de Vox precisamente para introducir esta idea.

Por ello, Maroto ha exigido al alcalde que retire la iniciativa: "Si Almeida admite que el “síndrome posaborto” no es científico, le exijo que sea valiente y retire la iniciativa. Las mujeres de Madrid merecen instituciones que actúen con rigor y respeto, no con concesiones a la ultraderecha".

Asimismo, desde Más Madrid, para su portavoz en funciones, Eduardo Rubiño con estas declaraciones lo que ha hecho Almeida es "recoger cable de manera patética" porque "no le ha quedado ninguna otra opción" tras aprobar esta proposición de Vox.

"Lo que ha quedado claro es que Almeida ayer decía que se trataba solo de dar información a las mujeres y que quién podía estar en contra de eso, y hoy reconoce que en lugar de información de lo que se trataba era de obligar a las mujeres a recibir propaganda por parte de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid", ha matizado.

Así que ahora, ha matizado, el alcalde madrileño ha "reculado" tanto por la advertencia de que se estaba metiendo en un problema legal, como también porque sabe que las mujeres madrileñas no van a aceptar ningún tipo de "tutela a las chaladuras" que traten de coartar sus libertades.