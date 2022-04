Amnistía Internacional recorre las calles cercanas al Congreso para recordar las muertes de las residencias

Amnistía Internacional ha puesto en marcha una furgoneta con el lema "Las familias tienen derecho a conocer la verdad" con la que circularán por la calles cercanas al Congreso de los Diputados y por el centro de Madrid. Esto ocurre tras la investigación que presentaron hace dos meses sobre lo ocurrido en las residencias de mayores. Con esto la organización pretende acabar con la impunidad de las muertes que tuvieron lugar en las residencias de mayores durante la pandemia de coronavirus. La organización ha denunciado en repetidas ocasiones que se investiguen estos hechos, y asegura que España no adoptó las medidas suficientes para garantizar el derecho a la salud de la población.

La ONG documentó, en la investigación llevada a cabo en diciembre de 2020, que las personas mayores, durante la primera ola de la pandemia, vieron vulnerados su derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y a una muerte digna.Y, a pesar de la gravedad de los hechos, la organización ha denunciado cómo 9 de cada diez investigaciones penales de Fiscalía han sido archivadas.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, afirma que no se ha escuchado a las familias, ni se ha investigado lo suficiente sobre por qué no se derivó a las personas mayores a los hospitales, y que se han obstaculizado las pocas comisiones de investigación abiertas. "No se asume que fue una masiva violación de derechos humanos, al contrario, las autoridades estatales y de las comunidades autónomas se pasan la patata caliente para eludir responsabilidades. Es difícil construir en estas condiciones un nuevo modelo residencial que respete los derechos humanos de las personas mayores. Pero aún estamos a tiempo de que las familias accedan a verdad y justicia. Esperemos que los grupos parlamentarios rectifiquen”, declara Beltrán.

Amnistía valora de manera positiva el último borrador discutido entre el Gobierno y las comunidades autónomas de febrero de 2022 sobre el nuevo modelo residencial, sin embargo, consideran que no concreta de forma clara indicadores específicos sobre la participación de las familias en situaciones de fuerza mayor o crisis como la vivida durante la pandemia. Además, consideran que las residencias deben estar abastecidas con suficientes recursos materiales y humanos, lo que procura una mayor inversión en atención primaria, como bien recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).