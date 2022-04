El Ayuntamiento de Madrid se persona como acusación en la investigación contra Luis Medina y Luceño

El Ayuntamiento de Madrid ya se ha personado en concepto de perjudicado ejercitando la acción como acusación particular en el procedimiento judicial de la investigación que se abre contra dos empresarios (Medina y Luceño) por una presunta estafa en la adjudicación de material sanitario para la ciudad de Madrid, ha anunciado este viernes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien ya trasladó este pasado miércoles tal pretensión.

"El Ayuntamiento ya se ha personado. Se nos notificó ayer y se ha presentado, por tanto, el escrito ante el juzgado con la firme voluntad de ejercer todas las acciones para restituir hasta el último céntimo que se pudiera haber estafado al Ayuntamiento de Madrid", ha trasladado ante los medios de comunicación tras visitar el Museo de Bomberos de la capital, informó Europa Press.

La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por cobrar comisiones millonarias al "inflar" el precio de la compra de material sanitario por valor de 10,8 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid tras firmar tres contratos con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

"Nosotros tenemos la convicción clara de que si se ha producido una estafa... hasta el último céntimo estafado, va a tener que ser reembolsado al Ayuntamiento de Madrid, y por tanto, que desde ese punto de vista se nos hizo un ofrecimiento de acciones, e incluso antes de que se nos hiciera un ofrecimiento de acciones ya dijimos con claridad que nos pretendíamos personar en esta causa, y por tanto nos hemos personado de forma inmediata", ha explicado a continuación.

Así, ha insistido, la finalidad es "devolver al Ayuntamiento de Madrid, y por tanto a los madrileños, hasta el último céntimo que podría haber sido objeto de estafa".

No se han personado antes, ha continuado, porque "la instrucción 4/2013 de la Fiscalía General del Estado" dice "que uno no se puede personar en unas diligencias abiertas por la Fiscalía de investigación". "Por tanto no hay un procedimiento judicial en el que uno se pueda personar, son diligencias previas que tramita la Fiscalía, pero insisto, la instrucción 4/2013 dice que no cabe la personación en esa clase de diligencias", ha finalizado.