Ayuso aprovecha otro vacío de Feijóo para liderar la oposición más ultra a Sánchez

El fin del año político lo marca siempre la tradicional rueda de prensa del presidente del Gobierno en el Palacio de La Moncloa para hacer balance de los últimos doce meses. Se baja el telón por unos días. Y el líder de la oposición suele contestar esa jornada. Pero Alberto Núñez Feijóo decidió no hacerlo este miércoles, dejando todo el espacio a Isabel Díaz Ayuso, que busca recuperar los focos.

La presidenta madrileña volvió a ser la líder in pectore de su partido desde la Puerta del Sol, convirtiéndose en la voz con más fuerza para contestar a Pedro Sánchez. Una oportunidad que no quiso desaprovechar con el tono más duro en mitad de unos días muy tensos en el panorama político por las agresiones a concejales de Más Madrid y del PSOE en Madrid y Cangas (Pontevedra).

A pesar de haber reunión de la dirección del PP en Génova 13, Núñez Feijóo decidió no salir a replicar a Sánchez, que aprobó un gran paquete de medidas como prolongación del escudo social. Los populares optaron por un perfil bajo, a través de una comparecencia de Carmen Fúnez, vicesecretaria de Organización del Partido Popular y uno de los rostros impulsados por expresidente de la Xunta para esta nueva etapa. El líder ha optado por hacer su balance, en cambio, este jueves desde un hotel de diseño de cinco estrellas en el centro de Madrid. El presidente de los populares hace coincidir esta rueda de prensa con la celebración de la moción de censura en Pamplona, que dará a EH Bildu la Alcaldía con los votos del PSOE, y que pretende ser el epicentro de la política de oposición de los conservadores durante las próximas semanas.

"Pedro Sánchez es un comunista"

Ante este vacío, Ayuso recobró el protagonismo en el PP, tras días desdibujada por la subida de tono de la dirección, especialmente a través del nuevo portavoz de los populares en la Cámara Baja, Miguel Tellado. Desde la Puerta del Sol, con su comparecencia de fin de año, sacó su lado más duro presentando a la Comunidad como motor económico de España frente a un “Gobierno de ultraizquierda que ha tomado el poder para liquidar la Constitución”.

“Pedro Sánchez es un comunista apoyado por independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos: contra la vida, la libertad y la unidad de España. En perfecta comunión con una amalgama de grupos de ultraizquierda que no han dudado estas Navidades en criticar la defensa que el jefe del Estado hizo de la Constitución española”, lanzó la presidenta.

El balance político del año 2023 se resume en que un gobierno de ultraizquierda ha tomado el poder para liquidar la Constitución. pic.twitter.com/GYOMrEhS0M — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 27 de diciembre de 2023

Para ir más allá: “No hay mayor indignidad que a Sánchez le aplaudan los terroristas de fuera y los de dentro, con los que gobierna”. Y poniéndose como ejemplo para las derechas: “No voy a ser una presidenta a la que felicite el grupo terrorista Hamás por nada, ni los grupos terroristas de hutíes que atacan a los barcos en el Mar Rojo. Ni tampoco ningún político español condenado por delitos de sangre. Si me felicitaran cualquiera de estos grupos terroristas, dimitiría. No sólo por razones políticas: dimitiría por principios”.

Atacó por todos los flancos a La Moncloa: “Apenas lleva un mes este desgobierno y no ha habido día que no haya sido proactivo en el desastre: millones de españoles se manifiestan contra la ley de Amnistía, criticada por todos los colectivos judiciales, maniobra que nos ha dejado en un mal lugar ante Europa. El Tribunal Supremo anula el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado y de la exministra de Justicia como fiscal de sala. Y el Poder Judicial considera que el fiscal general del Estado no es idóneo para el cargo o crisis diplomática con Israel tras el brutal atentado de Hamás. Tel Aviv retira a su embajadora en Madrid”.

Ante la pregunta de si sus palabras fomentan la crispación, Ayuso negó la mayor: "No, no estoy de acuerdo. Si decir la verdad es crear un clima de tensión entonces tenemos un problema. Somos adultos y tenemos que hablar como tal. Soy adulta, defiendo las cosas como las veo y no por eso tengo ganas de agredir a nadie". En las últimas semanas tanto ella como el PP en Madrid y a nivel nacional están atacando a Sánchez con la frase “me gusta la fruta”, en relación a cuando ella llamó “hijo de puta” al presidente del Gobierno en la tribuna de invitados en el Congreso durante la sesión de investidura.

El PP gallego copia la "fruta" de Ayuso

La propia presidenta regaló cestas de fruta a los invitados en la cena navideña del PP de Madrid la semana pasada. Pero también se ha convertido en un gancho para el líder de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que ha utilizado la frase en un vídeo de precampaña para las elecciones autonómicas del 18 de febrero. Este dirigente está enmarcado en la parte moderada del PP y es el delfín de Feijóo, por lo que ha sorprendido a muchos que se sume al carro.

"Me gusta la fruta": o vídeo de Nadal do PPdeG sitúa a Rueda ao volante dun autobús e reivindica o eufemismo usado como insulto por líderes do PP como Ayuso https://t.co/2q0O2ivvCD pic.twitter.com/xfPGwnMzEN — Praza Pública (@prazapublica) 23 de diciembre de 2023

El candidato del PP en Galicia celebró durante estas horas el “éxito” del vídeo: "Pretendíamos que fuera algo desenfadado, también con mensaje, lógicamente era el vídeo de un partido político, pero algo desenfadado para esta época navideña, y sinceramente creo que lo hemos conseguido". El aplauso le llegó desde el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que lo felicitó: "Lo único a lo que está haciendo alusión es a una cuestión en la cual no se produjo un insulto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en público, sino que fue una reacción de la presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ante una calumnia del presidente desde la tribuna del Congreso de los Diputados".

Sánchez: "Hay partidos que son asediados y líderes de otros que instan al asedio"

Precisamente sobre esta expresión se centró parte de la rueda de prensa de Pedro Sánchez en La Moncloa, donde el presidente lamentó el nivel de insultos y descalificaciones por parte de la oposición. Y dijo sobre el “me gusta la fruta”: "Me parece absolutamente deleznable y me parece que demuestra el bajo nivel al que ha llegado la política en este caso por parte de la oposición. Creo que esto es algo que se tiene que condenar siempre hasta que se retracten aquellos que lo hacen y desgraciadamente pues eso no se ve ni se exige por parte de muchos de los medios de comunicación, ni tampoco se asume ese perdón o esas disculpas por parte de quien ha proferido ese tipo de insultos".

Para el presidente: "Hay partidos políticos que son asediados y fuerzas políticas o líderes políticos que instan al asedio de esas otras fuerzas políticas". Además, lamentó la “rabia” y el “insulto” de la derecha, a la que acusó de buscar la desafección de los ciudadanos con esta estrategia para sacar réditos electorales en próximas contiendas. El también secretario general del PSOE afeó además al PP que se haya aprobado un retroceso de los derechos LGTBI en la Asamblea de Madrid. Pero quiso lanzar el mensaje de que el Ejecutivo central no va permitir pasos atrás frente a los que cogobiernan con Vox o actúan como la ultraderecha.

Sobre esta cuestión, la propia Ayuso defendió que iba en su propio programa electoral el pasado 28 de mayo y lanzó a los socialistas: "Yo les animo a que se lean la propia ley y verán que en esta reforma remitimos a la normativa estatal en numerosos puntos, así que va a encontrar bastantes dificultades para encontrar ningún atisbo de inconstitucionalidad".

La vuelta de Ayuso a capitalizar la oposición a Pedro Sánchez llega en un momento de máxima crispación con la agresión de Javier Ortega Smith (Vox) a Eduardo Fernández Rubiño (Madrid). A pesar de las peticiones del PP, la ultraderecha no ha cedido y el edil no ha dimitido. Esto ha enturbiado todavía más el fin político del año, con la oposición subiendo todavía más el tono para un 2024 repleto de citas electorales: gallegas, vascas y europeas.