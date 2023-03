Ayuso ficha como candidato al único alcalde de España 2000, partido que se declara heredero del fascismo

“Ha sido una decisión correcta, meditada y la más conveniente”. Quien lo dice es José Luis Roberto, líder de España 2000, una de las marcas grabadas a fuego en el mapa de la ultraderecha española, con un extenso historial de manifestaciones seguidas de episodios violentos y que se declara heredera del fascismo. La decisión a que se refiere el también empresario es la adoptada por el PP de la mano de Lázaro Polo, único alcalde de España 2000 y ahora candidato a la reelección por el partido de Isabel Díaz Ayuso en Santos de la Humosa, un pequeño pueblo (2.500 habitantes) de la madrileña cuenca del Henares donde ha gobernado durante el último cuatrienio.

Polo fue confirmado en su nuevo puesto hace dos semanas por el comité de dirección del PP madrileño bajo la presidencia de Ayuso. El PP local se lo agradeció de inmediato en su cuenta de Twitter: “Gracias a @IdiazAyuso por designar como candidato a la alcaldía de nuestro municipio @PPSantosHumosa a D. Lázaro Polo. Bienvenido al equipo”.

Gracias a @IdiazAyuso por designar como candidato a la alcaldía de nuestro municipio @PPSantosHumosa a D. Lázaro Polo. Bienvenido al equipo. pic.twitter.com/qCq8NXtTo5 — PP Los Santos de la Humosa (@PPSantosHumosa) 15 de marzo de 2023

Tras el cambio de siglas, el ultraderechista sigue contando con la simpatía y el apoyo del jefe de filas de España 2000: “Lo normal es que se dé de alta en el PP porque no sería ético que estuviera en España 2000”, dice un sosegado Roberto, durante años cara visible de la compañía Levantina de Seguridad y célebre en València por pilotar un grupo en cuyo haber se cuentan actos como el desfile nocturno con antorchas, el escrache a Mónica Oltra o el viaje de hace seis meses a la villa natal de Benito Mussolini para conmemorar el centenario de la Marcha sobre Roma, la que capitaneada por 25.000 camisas negras forzó su ascenso al poder.

Militantes de España 2000 estuvimos presentes ayer en Predappio, la localidad natal de Mussolini, en el centenario de la Marcha sobre Roma.



Hoy como ayer la lucha continúa. pic.twitter.com/8jMliDOJmW — España 2000 (@Espana_2000) 31 de octubre de 2022

El cambio de siglas por parte del alcalde de Santos de la Humera –añade Roberto– ha sido un paso consensuado entre formaciones para “no dividir el voto”. El objetivo –afirma– es “servir con la mayor honestidad y decencia a su pueblo. El camino era el PP”.

La web de España 2000 atestigua que el grupo reivindica en efecto el legado de Mussolini, aliado prevalente de Adolf Hitler. “La única ideología realmente novedosa que alumbró el pasado siglo XX fue el fascismo”, se lee en el último artículo de su blog oficial. En conversación con este periódico, José Luis Roberto lo corrobora: “Estamos más cerca del fascismo que del capitalismo y del comunismo, con la matización de que estamos 100 años después”. “El fascismo no es ultraderecha”, remata.

Ante la franqueza del líder de España 2000 y el significado político que la designación de un ultraderechista militante puede tener para el PP aun en un pequeño municipio situado a media hora de la capital, infoLibre formuló a los portavoces del partido en Madrid una pregunta: si le preocupa tener como candidato a quien ha venido siendo cargo público de España 2000, que se declara heredera del fascismo, contraria al Estado de las Autonomías así como a la Unión Europea y que describe la inmigración como una "bomba demográfica".

La respuesta de los portavoces del PP madrileño se limitó a lo que sigue: “El candidato de Los Santos de la Humosa fue el alcalde más votado, tiene todo el apoyo de los vecinos porque fue la mayor apuesta". "Desde el PP de Madrid -continúa la respuesta- se ha visto la posibilidad de convertirle en el candidato, dado que ha gestionado muy bien durante estos años”.

En realidad, y así se comprueba en la página del Ministerio del Interior, España 2000 obtuvo en 2019 la mitad de votos que el PSOE: 279 (tres concejales) frente a 551 (cinco). Pero su acuerdo de gobierno con los ediles del PP (2) y Vox (1) le aseguró el mando. El todavía alcalde y ya candidato del PP para el 28-M no pudo ser contactado por este periódico pese a las llamadas y mensajes transmitidos a través del Ayuntamiento.

Tampoco fue posible averiguar si el consistorio retribuye a los ediles del gobierno y en qué cuantía. Desde la oposición, la portavoz socialista, Carolina Urtasun, recalcó que no hallar datos en la web municipal sobre pagos o acuerdos no es un problema técnico sino político: “Presentamos en 2022 una moción para que actualizaran todos los documentos públicos sobre los que llevaba preguntando desde 2020. Pero siguen sin hacerlo. No están los sueldos ni nada”.

El fichaje de Lázaro Polo por el PP fue adelantado en Twitter por el periodista Xavier Rius, experto en la extrema derecha y autor de Vox. El retorno de los ultras que nunca se fueron. En su blog, Rius destaca que Polo ha ingresado como militante en el PP. Este periódico pidió confirmación a los portavoces del partido. No hubo respuesta.