Bildu y PNV evidencian sus diferencias estratégicas pero advierten a Sánchez de que son imprescindibles

El debate de investidura de Pedro Sánchez ha vuelto a evidenciar las distintas estrategias del soberanismo vasco respecto a la relación con el Gobierno del Estado. Tanto el PNV como EH Bildu mantienen una pugna por ser el interlocutor privilegiado en Madrid, pero mientras los primeros buscar arrancar todas las contrapartidas posibles para Euskadi, los segundos tratan de potenciar su perfil de izquierdas, demostrando su predisposición al diálogo constructivo y contribuyendo así a la estabilidad de la legislatura.

Con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, el PNV quiere revalidar el Gobierno vasco, liderado actualmente por Íñigo Urkullu, una batalla que se prevé ajustada no solo con EH Bildu, que por primera vez tiene más diputados en la Cámara Baja que los jetzales, sino también con los socialistas, que fueron la formación más votada el pasado 23J. La formación, dirigida en Madrid por Aitor Esteban, apoya medidas como la amnistía y reconoce el derecho del pueblo catalán a ser independiente, pero también muestra su perfil más conservador en las políticas económicas y, especialmente, con todo lo que tiene que ver con las competencias autonómicas.

Por su parte, la izquierda abertzale también tiene presente las demandas soberanistas pero sigue la línea que ya emprendió la pasada legislatura y acentúa su perfil de izquierdas. Muchas de las contrapartidas pactadas con el Ejecutivo se materializaron en políticas para el conjunto del Estado, como por ejemplo sucedió con la ley de memoria democrática o la ley de vivienda. Ahora, su portavoz, Mertxe Aizpurúa, vuelve a insistir en que "las siglas" no están por encima de todo.

Bildu le recuerda a Sánchez que "no hay gobierno progresista sin la asunción de la realidad plurinacional"

La portavoz de Bildu ha sido la primera en intervenir, reafirmándose en el sí de sus seis diputados. "Lo haremos fundamentalmente por una cuestión de principio, cumplir el mandato que el pueblo vasco transmitió con su voto el 23 de julio. La voluntad democrática expresada por la sociedad vasca no dejó lugar a la especulación. Por encima del voto a una determinada sigla, la ciudadanía vasca nos trasladó un mandato democrático: frenar el acceso de las extremas derechas al Gobierno del Estado. La voluntad colectiva de nuestro país decidió frenar a las extremas derechas", ha asegurado.

Aizpurúa ha querido recordar que este jueves serán las formaciones independentistas y soberanistas las que impedirán "que el bloque reaccionario llegue al poder": "Que nadie lo olvide. Porque no hay gobierno de progreso en este Estado, sin la concurrencia de las fuerzas soberanistas de Euskal Herria, Cataluña y Galiza. No hay gobierno progresista posible sin la asunción de la realidad plurinacional del bloque que puede sostener la investidura y la legislatura", ha añadido. En ese sentido, ha afirmado que el "único interés" de su formación "es avanzar en los derechos nacionales de nuestro pueblo y mejorar la vida de la ciudadanía" y "frenar a la ultraderecha", manteniendo "abierta la ventana de oportunidad para el avance social y plurinacional es la única opción para tratar de conseguirlo".

Aun así, Aizpurúa ha querido remarcarle a Sánchez que actuarán "con la máxima ambición y exigencia" y que no pondrá con ellos para "retroceder" en derechos. "Que hoy le apoyemos no significa que nos debamos a su Gobierno. Hoy no le concedemos un cheque en blanco. Con nuestros seis votos, EH Bildu les brinda una oportunidad, les hace una invitación, les interpela en términos de compromiso histórico. Hoy aquí, fuerzas políticas muy distintas vamos a conformar un bloque de investidura, que debe significarse en un bloque histórico antiautoritario, plurinacional y de carácter progresista", ha asegurado.

Para Bildu lo importante no es "señalar lo malo que ha hecho la derecha y decir que ustedes serán diferentes" sino que "deben demostrarlo": "Debe notarse una apuesta clara por reequilibrar la balanza en favor de los y las trabajadoras en detrimento de los privilegios de las elites. Si, en detrimento de las elites. Usted debe gobernar para las clases populares y trabajadoras, que son quienes le han votado. Usted debe gobernar pensando en el bienestar de la mayoría trabajadora frente a las grandes empresas y poderes económicos", la ha señalado, en referencia "a la banca, a las multinacionales, a las eléctricas, a las grandes constructoras, a los fondos buitre o a la minoría milmillonaria".

El PNV espera que Sánchez cumpla con sus compromisos y los vincula a la gobernabilidad

El discurso de Aitor Esteban, en el que ha dedicado gruesas palabras a la bancada de la derecha e incluso ha llegado a insinuar que el PP le ofreció contrapartidas muy jugosas a cambio de sus votos, ha perdido a Sánchez que sea firme con sus compromisos. "Señor candidato, usted ha adquirido con el PNV una serie de compromisos. La mayoría de ellos tienen una fecha máxima de cumplimiento. No se le pide nada que no posibilitan las leyes. Nada que no sea posible con voluntad política. Quiero pensar que sí, que una firma, como la estampada por usted en el acuerdo firmado con mi partido, compromete. Y que lo hace en esta ocasión. Además, supongo que será consciente de que, si pretende mantener la gobernabilidad, necesita que así sea", ha señalado.

Esteban ha valorado "muy positivamente" el reconocimiento "de que una mayoría de la población vasca" que "desea verse reconocida como nación" y la voluntad expresada de dialogar ", así como "la foralidad" que ofrece su engarce en la Disposición Adicional primera de la Constitución y la Disposición Adicional del Estatuto. A su juicio, "son los instrumentos sobre los que sustentar un nuevo autogobierno vasco". "El Estatuto de Gernika fue el primero aprobado tras la constitución, en 1979. Ya es hora de que podamos abordar una ampliación, fundada eso sí, en amplias mayorías en Euskadi y en el acuerdo con el Estado. Debería ser posible. Para ello constituiremos una comisión bilateral PSOE", ha anunciado.

En cuanto a las competencias del Estatuto de Gernika, que aún faltan por transferir, Esteban ha reprochado a Sánchez "que ya incumplió el calendario propuesto por su propio Gobierno" y ha subrayado que "no es de recibo": "Es necesario que se implique usted personalmente. De ahí la creación de la comisión bilateral en la que ambas presidencias, la vasca y la española, deben comparecer periódicamente", ha zanjado.