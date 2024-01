De blindar a los acusados por terrorismo a anular casos de 'lawfare': Junts y ERC enmiendan la ley de amnistía

La ley de amnistía sigue su curso parlamentario con pequeñas modificaciones de carácter técnico que deberán ser avaladas por el Congreso. Este martes finalizaba el plazo para que los partidos presentaran enmiendas parciales al texto y ahí es donde los independentistas querían dejar su impronta, después de que los socialistas registraran la ley en solitario el pasado mes de noviembre, sin la firma de su socio, Sumar, ni del resto de aliados. En esta ocasión, el PSOE sí ha llegado a un acuerdo con sus socios parlamentarios, pero tanto Esquerra Republicana como Junts han decidido actuar en solitario y registrar sus propias propuestas, que incluyen la eliminación del terrorismo como causa de exclusión en la amnistía.

Los socialistas han pactado con Sumar, ERC, EH Bildu y BNG nueve enmiendas “técnicas” —se han registrado segundos después de que acabara el plazo. lo que ha provocado que el PP haya pedido explicaciones a la Mesa de la Cámara—, de cara a “garantizar la seguridad jurídica de la ley”, según explican fuentes parlamentarias, y evitar fallos que puedan dar pie a que prosperen los previsibles recursos que llegarán a los tribunales. Ni PNV ni Podemos han registrado alegaciones al texto, pero se da por hecho que apoyarán el documento cerrado entre el PSOE y el resto de sus aliados.

Entre los cambios introducidos están la exclusión de la amnistía de los delitos contra la comunidad internacional como el genocidio o la delimitación de todos los actos amnistiados a hechos producidos durante el proceso independentista. "La proposición de ley de amnistía avanza en su tramitación con una mayoría y una arquitectura jurídica sólidas, de modo que cumplirá su función de contribuir a la convivencia en Cataluña y en el conjunto de España, asegurando a su vez la seguridad jurídica", señalan fuentes socialistas. Ningún portavoz ha comparecido para explicar los cambios.

Las enmiendas de Junts: del lawfare a evitar la detención de Puigdemont

Junts, la formación de Carles Puigdemont, no ha suscrito ninguna de las propuestas avaladas por el PSOE y ha tramitado doce enmiendas por separado. Entre otras cuestiones, demandan que "la amnistía incluya todos los casos de persecución contra el independentismo sin excepciones" —lo que, bajo su interpretación, podría incluir a Laura Borràs—, y que sea "aplicable en toda su extensión". Además, también abogan por anular las causas "atribuidas en función de operaciones policiales artificiosas" que hayan contribuido "a la criminalización de cargos públicos" y su entorno, "siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito", en una clara referencia al lawfare —el uso de los tribunales para hacer caer a un rival— y a la Operación Cataluña.

La formación también propone que se amplíe dos meses el plazo de la amnistía para que comience en noviembre de 2011 y no en enero de 2012. De esta forma quedarían cubiertas todas las causas contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas derivadas de la consulta soberanista del 9N. Además, plantean suprimir cualquier posibilidad de establecer medidas cautelares o mantener activas las órdenes de búsqueda y captura, de cara a evitar la detención del propio Puigdemont, fugado en Bélgica, cuando regrese a España.

Asimismo, y al igual que Esquerra Republicana, proponen modificar el apartado C del artículo dos de la ley, donde se fija quién queda "excluido" de esta amnistía, entre los que se encuentran, los acusados de "actos tipificados como delitos de terrorismo" castigados por el Código Penal, lo que podría dejar fuera las causas del Tsunami Democràtic y los CDR. Junts alega lo siguiente: "Es evidente que no existiendo ninguna obligación conventual ni jurisprudencial que imponga excluir de una amnistía los actos tipificados como delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos castigados en el Capítulo V del Título XXII del Libro II del Código Penal y los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal no existe razón alguna para mantener tal exclusión".

Las enmiendas de ERC: de devolver las multas de la ley mordaza al TJUE

Aunque ERC ha pactado mejoras técnicas con el PSOE, los republicanos constatan que "hacen falta más avances" y que "todavía hay margen de negociación en ponencia y comisión hasta la aprobación definitiva". Han incluido cuatro enmiendas en solitario. Además de blindar los casos ahora calificados penalmente de terrorismo, los republicanos piden "suprimir el umbral de gravedad" que se establece en la exclusión de las torturas y tratos degradantes. Para ERC, supeditar la exclusión de estos actos a un umbral de gravedad deja "un excesivo margen de interpretación a los jueces".

También plantean que la Generalitat pueda devolver las multas de la ley mordaza —mientras que Junts lo circunscribe a los afectados por el procés— y que "no solo sean las cuestiones de inconstitucionalidad las que hagan levantar las medidas cautelares de un procedimiento". En ese sentido, fuentes de ERC citan la prisión preventiva o las órdenes de detención, pero también las cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.