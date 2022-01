El boom de los partidos provinciales complica la irrupción de España Vaciada

España Vaciada, que tenía como objetivo presentarse en las nueve provincias de Castilla y León en su estreno autonómico el 13 de febrero, rebaja expectativas. Superar la mitad ya sería un éxito. Las dificultades se amontonan. A la escasez de tiempo que les ha dejado el presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) con su adelanto electoral al 13 de febrero, se suma la competencia de fuerzas provincialistas preexistentes o que anuncian candidaturas aprovechando las expectativas generadas por el nuevo movimiento. "A río revuelto, ganancia de pescadores", dice el refrán.

En tres provincias en las que, salvo sorpresa, no se presentará España Vaciada –Zamora, León y Ávila–, ya existen fuerzas políticas consolidadas de ámbito provincial que sí acudirán a las urnas. No son equivalentes. Por ejemplo, Por Ávila es una escisión del PP que difícilmente se ajusta a la filosofía de España Vaciada, pero que sí utiliza algunos de sus mensajes. Unión del Pueblo Leonés es un partido con 35 años de historia al que no es sencillo arrebatar la bandera del leonesismo. En cuanto a Ahora Decide (Zamora), sus mensajes son a primera vista difícilmente distinguibles de los de España Vaciada.

Distinto es el caso de Palencia, donde ha brotado una candidatura, Palencia Existe, cuyo "coordinador" comparte en sus redes sociales mensajes antiinmigración y hasta un discurso de Franco. Un "Segovia Existe" ha amagado con presentarse, pero finalmente no lo hará. Quien sí lo hará en Segovia, aprovechando que no habrá papeleta de España Vaciada, es Centrados Segovia, con un ex de UPyD y Cs al frente.

Todo apunta a que el panorama no será exclusivo de Castilla y León. Ante este caótico panorama, que amenaza con lastrar al nuevo movimiento político, España Vaciada anuncia que incrementará sus mensajes para dejar claro quién va y quién no va con ellos.

Los desmarques de España Vaciada

Como responsable organizativo, a Antonio Saz, coordinador general de España Vaciada, le toca oír las preocupaciones de los miembros de las plataformas provinciales, que en ocasiones le piden que actúe para dejar claro que tal o cual marca no forma parte de la organización. Saz señala que hay partidos intentando "aprovecharse de la ola". "Sin entrar en peleas, vamos a empezar a hacer aclaraciones por redes. Iremos desenmascarando a aquellos que quieran ocupar este espacio y realmente no lo sean", señala. La cuenta de Twitter de la coordinadora ya está afanada ello, desmarcándose de Segovia Existe o Palencia Existe.

El partido ‘Segovia Existe’ también es ajeno al movimiento de la #EspañaVaciada (igual que Palencia Existe)@PlatSegoviaViva: por mucho que se use un nombre que invite a la confusión, el nuevo partido político no forma parte del movimiento.#CastillayLeón https://t.co/KKqIe59iQD — España VACIADA (@EspanaVaciada) December 28, 2021

Saz explica que en las provincias donde España Vaciada va a tener candidatura propia, de momento Soria, Burgos, Salamanca y Palencia, "va a estar todo muy claro". Todas las papeletas van a ir con la E del revés, símbolo ya registrado Interior, y con el nombre de la provincia y "España Vaciada". Además, el movimiento se implicará en la campaña, con la presencia –explica Saz– de su figura más reconocible, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, así como de sus dos senadores. "El problema –admite– puede estar donde no concurramos. Si ninguna de nuestras plataformas da un paso al frente, no podemos hacer nada, aparte de señalar si hay alguna candidatura que intenta parecer de la España Vaciada sin serlo".

Dos candidaturas enfrentadas

El abanico de situaciones es amplio. El caso de Palencia es singular. Allí han anunciado candidatura tanto Palencia España Vaciada como Palencia Existe, una plataforma que prevé adoptar la forma de una agrupación de electores y que está lejos de ir en la misma línea que España Vaciada, aunque muchos medios la han presentado como parte de la misma.

Palencia España Vaciada, a través de colectivos como Meseta Limpia, se afana en dejar claro que Palencia Existe está fuera de la coordinadora. "Hemos intentado aclararlo en las redes sociales, en entrevistas. Más no podemos hacer", señala Nieves Trigueros, portavoz de Meseta Limpia.

Palencia Existe lanza mensajes que pueden inducir a equívoco.

El @PPdePalencia no le interesa la España Vaciada,la despoblación,los problemas de los pueblos de Palencia no son escuchados por la derecha palentina @OtraPalencia @psoepalencia — Plataforma Palencia Existe (@PalenciaExiste) December 3, 2021

En medio del clima algo confuso generado por la aparición de un nuevo movimiento, esta plataforma está cosechando una atención mediática con el anuncio de su candidatura que difícilmente obtendría si no existiera España Vaciada. De alguna manera puede decirse que va a su rebufo. Si el lector mete en Google "Palencia Existe" aparecen múltiples noticias, entre ellas de grandes medios. ¿Merece tanta atención? Un dato: Palencia Existe se presenta como una "plataforma", que en la tarde del 30 de diciembre tenía una cuenta de Twitter de 199 seguidores y un grupo de Telegram de 26 suscriptores.

Palencia Existe tiene poco que ver con el eclecticismo ideológico de España Vaciada. Como "coordinador" se presenta Eduardo Lera, que asegura que no quiere que parezca que está dentro de La España Vaciada y que de hecho no entraría porque entonces estaría "teledirigido". Lera no oculta que en su proyecto abunda "gente del PP, de Cs y de Vox", sobre todo de este último partido. "Hay gente de Vox que quiere ir en cabeza" de la candidatura, explica. Aunque su mensaje central puede recordar al de España Vaciada –"ser la voz de la Palencia Rural ante las instituciones"–, el sesgo de Lera es claramente derechista.

Tiene mensajes sobre inmigración así.

Sr @FranciscoIgea ,¿apoya usted a la hostelería @AsocHosPalencia o le apetece mejor traer inmigrantes a CyL?. pic.twitter.com/wpea5ok1PY — Eduardo LERA (@EduardoLERA1) April 18, 2021

Aquí, en el último aniversario del 23F.

En Facebook Lera compartió el 25 de diciembre un discurso de Franco.

Preguntado al respecto por infoLibre, dice que su Facebook es "en plan coña", pero añade: "Lo que hay ahí no lo puedo negar". Tampoco lo ha borrado tras la llamada de este periódico.

Un espacio en disputa

En Zamora España Vaciada no tendrán papeleta. Chema Mezquita, portavoz del movimiento en la provincia, reclama "honradez" al resto de grupos, para que no generen confusión. Es más, España Vaciada ha emitido un comunicado remarcando esa idea. ¿A quién se dirigen? Mezquita rechaza citar nombres, para "no dar más publicidad", pero fuentes del movimiento señalan que se trata de Ahora Decide.

Este caso es distinto al de Palencia Existe. Ahora Decide es un partido fundado en marzo de 2015, que cuenta con 16 alcaldes y 96 concejales, según su portavoz, José Martín. De hecho, ya se presentó a las autonómicas de 2019, obteniendo 1.772 votos en Zamora (1,67%). Ahora Decide se presenta como una fuerza centrada en la defensa de Zamora. En sus mensajes centrales no hay nada incompatible con España Vaciada. Es más, Ahora Decide estuvo presente en la manifestación de marzo de 2109 que disparó el movimiento. "Hemos estado siempre con la España Vaciada. Nuestra política creo que es idéntica", explica Martín, que atribuye el rechazo de la coordinadora al hecho de que Ahora Decide es un partido político. Este es uno de los rasgos distintivos de España Vaciada: en su seno no hay partidos, sólo la propia España Vaciada, inscrito en septiembre de este año en Alcañiz (Teruel), con Antonio Saz como representante legal. Ahora Decide se presentará con la marca "Zamora Decide" como "única opción cien por cien zamorana".

Los partidos provincialistas ya existían antes de España Vaciada. Ahora Decide es sólo un ejemplo. En Castilla y León, plaza de estreno autonómico de España Vaciada, hay ya dos fuerzas con un escaño cada una, Unión del Pueblo Leonés, un partido de 1986 que aboga por una autonomía propia, y Por Ávila, una escisión del PP de 2019. Ambas vuelven a presentarse el 13F. En ninguna de las dos provincias –León y Ávila– está prevista candidatura de España Vaciada, igual que en Zamora. No parece casual que sea en tres provincias donde ya hay candidaturas de ámbito provincial previas. Tanto Unión del Pueblo Leonés como Por Ávila ocupan ya parte de ese espacio y utilizan un discurso que achica el margen de España Vaciada.

La falta de pediatras vacía aún más la #EspañaVaciada en nuestra comunidad.



Es muy grave que los niños tengan que empadronarse con algún familiar en las ciudades para para recibir una atención óptima.#TrabajamosXti 💛 #Ávilahttps://t.co/Gk2c8IdUeu pic.twitter.com/Gp9UebH2Lg — PorÁvila (@poravilaes) November 19, 2021

¿Cómo se ve esta realidad desde España Vaciada? Juan Carlos Soto, miembro de Ávila Rexiste –una mezcla de "existe" y "resiste"–, recalca que Por Ávila no deja de ser una escisión del PP, aunque admite que puede generar "confusión". Sergio Díez, portavoz de León Ruge, señala que las plataformas de España Vaciada en León, antes de decidir no presentarse, habían abordado la posibilidad de una coalición con Unión del Pueblo Leonés.

Fuera de Castilla y León, en Andalucía, donde habrá elecciones en 2022, también coinciden partidos preexistentes y España Vaciada. Un ejemplo: la asociación Juntos por Granada prevé presentarse a las autonómicas utilizando un partido fundado en 1989, Granadinos por Granada, al margen de La España Vaciada. El paso adelante de Juntos por Granada se produce mientras las plataformas de España Vaciada aún debaten si jugar o no la partida electoral. Si los partidos provincialistas cosechan buenos resultados en Castilla y León, no es difícil imaginar un crecimiento del interés por ocupar ese espacio en las provincias andaluzas, donde habrá elecciones en 2022.

Provincias que "existen"

Al igual que en León y en Ávila, España Vaciada no ha anunciado candidatura en Segovia. Carlos Merino, portavoz de Segovia Viva, prefiere esperar a próximas elecciones. Mientras tanto, mira de reojo a Segovia Existe, una marca de la que España Vaciada lleva desmarcándose desde noviembre. A menudo Segovia Existe, que afirma contar con dos años de antigüedad, aparece nombrada en artículos como "España Vaciada". Pero no lo es. ¿Qué es? No es fácil seguir el rastro de la asociación. No figura un partido registrado con ese nombre. Al cierre de este artículo, había descartado su candidatura. Aprovechando el vacío, ha anunciado su la suya Centrados Segovia, partido liderado por el exmiembro de UPyD y Cs Santiago Gancedo.

Carlos Merino, de Segovia Viva, confía en que la marca España Vaciada evite que el fenómeno se desvirtúe incluso aunque no haya candidatura en estas autonómicas, pero admite que es un escenario "problemático" que puede provocar un "descrédito". Antonio Saz, coordinador de España Vaciada, alerta sobre el uso del apellido "Existe", como hace Segovia Existe, ya que remite a Teruel Existe. Hay más casos. En agosto de este año se inscribió en Interior el partido El Bierzo Existe. En noviembre del año pasado, Lleida Existeix. Sus webs no funcionan y no responden a los mensajes enviados por infoLibre. Pero ahí están, registrados ya.

Terreno (más o menos) despejado para España Vaciada

Con la salvedad de Palencia, donde además de España Vaciada se presentará Palencia Existe, el resto de provincias donde participa el movimiento organizado presentan un panorama más despejado. Soria ¡Ya! es un caso aparte, por su recorrido histórico. Con más dos décadas de actividad como movimiento social, se presentará como agrupación de electores y con su propia marca. Son pocos los colectivos para los que Saz prevé esta fórmula: Soria ¡Ya!, Teruel Existe, Cuenca Ahora y Jaén Merece Más.

El resto de candidaturas de España Vaciada se presentarán como partidos ad hoc. Así será en Palencia, Burgos y Salamanca. En esta última, Salamanca España Vaciada prevé ser la única candidatura significativa, explica Loreto Curto, una de sus portavoces. En Salamanca también se presentaron en 2019 Unión del Pueblo Leonés y el Partido Regionalista del País Leonés, pero sacan juntos poco más de mil votos. En Burgos la plataforma aglutinante es Burgos Enraíza, que coordina en torno a 45 organizaciones, y tampoco se le prevé rival. La candidatura se llamará Vía Burgalesa-España Vaciada.

En Valladolid no está prevista ninguna candidatura provincialista, ni de La España Vaciada ni ajena.

Las perspectivas del nuevo movimiento

José Rama Caamaño, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, no prevé para España Vaciada unos resultados tan impactantes como pronostican algunas encuestas. "Se enfrentan a un escenario problemático. En primer lugar, porque es difícil huir de la ideología dentro de una política de bloques. También por las dificultades de coordinación entre provincias. Para que tenga éxito una opción así, tienen que haber unas condiciones de hartazgo con los partidos tradicionales que no siempre se dan", expone Rama, que añade que "desde el principio de la democracia no había un escenario tan dividido y volátil, con tanta incertidumbre sobre la traducción de tu voto en escaños por el sistema electoral". Ello penaliza las opciones de los partidos sin escaño asegurado. "Sin un comportamiento estratégico que reúna todo en una sola marca y una sola papeleta, las cosas se complican aún más", señala. Dicho de otro modo: si la gente percibe que eso de La España Vaciada es un lío, mal asunto para sus candidaturas.

A juicio del profesor de Derecho Constitucional en la UNED Carlos Fernández Esquer, es lógico que otras candidaturas independientes traten de aprovechar la veta provincialista, más aún cuando en algunos casos –como Por Ávila y Unión del Pueblo Leonés– estaban ya consolidadas. Esta división puede restar a España Vaciada "potencial de chantaje", señala Fernández Esquer, que no usa el término con ánimo "peyorativo" sino para referirse a un tipo de lógica política según la cual el voto a un partido sirve para arrancar cesiones. Al dividirse el voto provincialista, España Vaciada se expone a una pérdida de fuerza reivindicativa que puede erosionar el sentido mismo el movimiento.

Fernández Esquer, secretario del Centro de Estudios de Partidos de la UNED, cree que España Vaciada podría inscribirse en la tipología de "single-issue party", es decir, un partido con un solo tema. En este caso, el tema sería la despoblación/abandono. "Ese tema debe servir para aglutinar a todo el partido, al margen de sus diferencias ideológicas", señala. Sin esa fuerza aglutinante, los problemas a los que se enfrenta España Vaciada se agrandarán. ¿Qué problemas? Los mismos –dice– a los que se enfrenta cualquier partido nuevo, como le ocurrió a Cs y Podemos. El 13F tendremos más respuestas.