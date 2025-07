El CGPJ comunica a Justicia que no recabará datos de la huelga de jueces

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha trasladado este martes al Ministerio de Justicia que se remite al acuerdo adoptado la semana pasada, por el que no tuvo conocimiento del anuncio de la huelga de jueces al no tener esta, de momento, "soporte normativo", de modo que no recabará datos de seguimiento de la misma durante estos tres días, según informa EFE.

Cinco de las siete asociaciones judiciales y fiscales -todas menos las progresistas- han convocado entre este martes y el jueves tres jornadas de huelga en protesta de los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal. Según datos de los convocantes, un 75 % de los jueces y fiscales la están secundando este martes.

El Gobierno solicitó al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado que les informe a las 14:00 horas del seguimiento de la huelga a fin de detraerles el salario correspondiente y asegurar el buen uso de los fondos públicos. Según informa el CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces recibió dos oficios -uno el 23 y otro el 30 de junio- al respecto, y su comisión permanente se reunió el lunes de urgencia y acordó trasladar al Ministerio de Justicia lo que acordó su pleno la semana pasada, el día 26.

Aquel día, los vocales acordaron por unanimidad que "el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el Consejo General del Poder Judicial de competencia para ello, fijar servicios mínimos". Por tanto, según informa el CGPJ, el Consejo no está recabando datos de participación en la huelga convocada por las asociaciones, que el órgano de gobierno de los jueces tiene por no anunciada.

La comisión permanente ha acordado reunirse de manera extraordinaria los tres días de huelga para atender las posibles incidencias que pudieran surgir.

El CGPJ señala que tiene constancia de que el Ministerio de Justicia ha dirigido una comunicación a los secretarios de Gobierno de los órganos judiciales, que dependen de este departamento ministerial, para que soliciten a todos los letrados de la Administración de Justicia "una relación de las actuaciones y señalamientos con celebración prevista en estos días y que se suspendan por inasistencia de los jueces y magistrados".

El Gobierno respeta la huelga pero no frenará la reforma judicial

Ocho vocales conservadores del CGPJ desautorizan a su asociación al rechazar la huelga que esta apoya Ver más

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha mostrado este martes su respeto por esta huelga, pero ha dejado claro que el Ejecutivo no va a renunciar a la reforma "modernizadora" de la Justicia. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se ha pronunciado así al ser preguntada por esta huelga que, en el primero de los tres días de convocatoria, han seguido tres de cada cuatro juicios y fiscales, según los convocantes.

La ministra ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "fue absolutamente claro, contundente" y "de una forma unánime" al recordar que esa huelga no tiene base legal, de modo que no la dio por comunicada.

Alegría ha vuelto a recordar que esa reforma -que se debate en el Congreso- "tiene importantes virtudes" como las becas consolidadas para quienes quieran opositar, la prueba escrita en las oposiciones, que las pruebas orales puedan grabarse o que los jueces que quieran formar a futuros opositores se inscriban en registro público. Es a su juicio, una reforma para "mejorar y modernizar la justicia".