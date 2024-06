Cinco de los condenados a cárcel de los ERE están en prisión, 2 tienen la pena suspendida y 2 tercer grado

La decisión del TC de anular la condena de inhabilitación por prevaricación a la exministra socialista Magdalena Álvarez por el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) llega en un momento en el que están cumpliendo pena de cárcel cinco de los nueve encausados condenados a prisión por un delito adicional de malversación en los hechos en cuestión.

En concreto, la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, de 1.821 folios, condena al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, era condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.

Por su parte, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández era condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 19 años, 6 meses y un día por un delito continuado de prevaricación en concurso con otro continuado de malversación; mientras los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) resultaban condenados cada uno de ellos a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día, en ambos casos por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.

La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo fue condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno continuado de malversación, mientras el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, también exministra, eran condenados a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos.

El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero era condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.

Penas de cárcel

Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo y sucesor de Guerrero, era condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los mismos supuestos, mientras el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá resultaba condenado a siete años y un día de prisión, y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.

De igual modo, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez era condenado a seis años y dos días de prisión y a 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación y, en paralelo, el ex director general de Economía y Hacienda José Salgueiro y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano eran condenados cada uno de ellos a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos.

También fue condenado el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión y a inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, pesando el hecho de que sólo dos de los 21 acusados fueron absueltos totalmente en la sentencia inicial de la Audiencia, en concreto el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.

La muerte de guerrero

En octubre de 2020, poco antes del primer aniversario de la notificación de esta sentencia, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero fallecía víctima de una neumonía.

Posteriormente, en 2022, el Tribunal Supremo desestimaba la gran mayoría de los recursos de casación de los condenados, si bien sí accedió a absolver del delito continuado de prevaricación administrativa a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina; que quedaron así libres de cargos; reduciendo además la pena de Juan Márquez a tres años de prisión, otros tantos de inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo y siete años y seis meses de inhabilitación absoluta.

Actualmente, están en prisión cinco de los nueve acusados de este caso condenados a penas de cárcel, que recordemos que eran José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de prisión; el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, con una pena de siete años, once meses y un día de prisión; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días de prisión; el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero socialista de Empleo Agustín Barberá, condenado a siete años y un día de cárcel; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión; el exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión; y el exdirector de Trabajo Juan Márquez, cuya pena inicial de siete años y un día de cárcel era reducida a tres años por el Supremo.

Fuera de prisión

El Constitucional anula la condena por prevaricación en el 'caso ERE' para Magdalena Álvarez Ver más

Y es que la pena de cárcel de Griñán fue suspendida durante cinco años desde junio de 2023 merced al cáncer de próstata que padece y conforme al artículo 80.4 del Código Penal; mientras la pena de prisión de Juan Márquez también se encuentra suspendida al haber sido rebajada de siete a tres años y pesar tanto su recurso de amparo como su petición de indulto.

De otro lado, el exconsejero José Antonio Viera goza del tercer grado penitenciario desde junio de 2023 por motivos sanitarios; mientras más recientemente, en concreto a principios de este mes de junio, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo lograba igualmente el tercer grado penitenciario y era adscrita al centro de inserción social (CIS) de Sevilla.

Es decir que en estos momentos están en prisión el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero socialista de Empleo Agustín Barberá, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano.