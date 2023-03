El CIS mantiene en cabeza al PSOE duplicando su ventaja sobre el PP

El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) este mes de marzo, dado a conocer este viernes, mantiene al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 32,7%, seis décimas más que el mes anterior, pero los socialistas logran duplicar hasta los 4,7 puntos su ventaja sobre el PP, que cae hasta el 28%, ha informado Europa Press.

Pero la mayor caída la sufre Unidas Podemos, que este mes de marzo sólo se anota un 10% de estimación de voto frente al 12,7% de febrero, lo que provoca que pierda la tercera plaza en favor de Vox, que se mantiene en un 10,1%.

La encuesta se basa en 3.788 entrevistas telefónicas realizadas en los primeros once días de marzo, en plena división en el seno del Gobierno por la reforma de la ley del solo sí es sí y tras la polémica por el caso Mediador y las actividades extraparlamentarias del exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

El PSOE vuelve a ser el partido con más voto decidido

Al ser preguntados a quién votarían si las elecciones se celebrasen mañana mismo, ya hay un 23,6% de electores que tienen decidido apoyar al PSOE y un 20,9% que anticipan su respaldo al PP. Los socialistas logran así dar la vuelta a dos meses consecutivos en los que el PP encabezaba esta tabla del 'intención directa de voto', que tiene su relevancia ya que seis de cada diez españoles deciden su voto mucho antes de una campaña electoral.

Pero como no todos los entrevistados tienen clara su intención de voto, pues hay un 13,2% que no lo sabe, un 4,8% que no contesta y un 7% que asegura que no votaría, el CIS hace su propia estimación de voto con las respuestas al conjunto del cuestionario.

Su conclusión es que en marzo el PSOE cuenta con un respaldo del 32,7%, que es su cota más alta de la legislatura en las encuestas del CIS, que ya había alcanzado en octubre y noviembre de 2022. Son seis décimas más que el mes anterior y 4,7 puntos por encima del 28% con el que ganó las últimas elecciones generales.

El PP baja casi dos puntos

E incluso duplica su ventaja sobre el PP, que en marzo llega a los 4,7 puntos. Y es que el PP experimenta un retroceso de casi dos puntos en un mes —había llegado al 29,8% en febrero—, y ahora se le atribuye un apoyo del 28%. En todo caso, son 8 puntos más que el respaldo que logró Pablo Casado en 2019.

La tercera plaza es para Vox, que permanece prácticamente inalterable en las encuestas del CIS. En marzo marca un 10,1%, la misma franja en la que lleva desde noviembre del año pasado. En las últimas generales llegó al 15%.

Y sale del podio Unidas Podemos, por primera vez desde el pasado verano. El CIS otorga al espacio confederal un respaldo del 10%, 2,7 puntos menos que el mes anterior y 4,2 puntos por debajo de su dato del mes de enero. Es decir, es su tercera caída consecutiva n los barómetros y ahora se sitúa 2,8 puntos por debajo del resultado electoral que les dejó en tercer lugar en el Congreso.

Por su parte, Ciudadanos obtiene un 2,4%, apenas cuatro décimas más que en febrero pero muy lejos del 6,8% de noviembre de 2019, que fue considerado un fracaso y que llevó a la dimisión de Albert Rivera. La suma de Más País-Equo y de Compromís, que el CIS viene computando por separado desde diciembre, se sitúa en el 1,4%.

En cuanto a los partidos de ámbito territorial, ERC se mantiene en cabeza en Cataluña con un respaldo del 2,5% frente al 1,1% de Junts y el 0,5% de la CUP, mientras que ahora el PNV vuelve a adelantar a Bildu, con un 1,1 y un 0,7% respectivamente.

Sánchez mejora su nota

La clasificación de líderes la vuelve a encabezar la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, con una nota de 4,89 puntos, y le siguen el socialista Pedro Sánchez (4,41) y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (4,28). Detrás aparecen Íñigo Errejón (4,10), Inés Arrimadas (3,39) y Santiago Abascal (2,68).

Pedro Sánchez sigue siendo el político preferido para presidir el Gobierno, mencionado por un 22% de los encuestados frente al 15% que cita a Núñez Feijóo. El líder del PSOE cuenta con mucha o bastante confianza del 31,9% de los encuestados, frente a un 66,5% que desconfían de él. Datos peores presenta el presidente del PP, en quien confía un 26,4% mientras que un 71,5% muestra poca o ninguna confianza.

Repunta la preocupación por la corrupción y el comportamiento de Gobierno y partidos tras el 'caso Mediador'

La preocupación por la corrupción y el fraude ha experimentado un importante repunte coincidiendo justamente con el estallido del conocido caso. Tanto que esta categoría ha vuelto al top ten de los problemas de España, concretamente a la séptima plaza, al ser citada en un 9,8% de los cuestionarios, frente al 4,1% del mes anterior.

Para los entrevistados el primer problema nacional sigue siendo la crisis económica (43,7%), seguida del paro (29,1%) y los problemas políticos (23%), estos últimos, cayendo ligeramente por debajo del récord que se anotaron en febrero.

En cuarta posición y subiendo sigue la sanidad (19,2%) y la quinta es para la categoría "Gobierno y/o partidos políticos concretos" que sube casi punto y medio en un mes hasta situarse en el 12%.