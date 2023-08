Coalición Canaria se abre a investir a Sánchez incluso aunque pacte con Sumar y los nacionalistas

Coalición Canaria, el partido que tiene tras el voto CERA una de las llaves para que gobierne la coalición de izquierdas, ha reconocido en una entrevista en El Mundo que podría aparcar sus diferencias con los nacionalistas y Sumar a cambio de desbloquear la investidura de Pedro Sánchez.

"Nosotros, si negociamos la investidura de manera puntual porque es necesario nuestro apoyo para el desbloqueo, no vamos a tener en cuenta quiénes apoyan una cosa o quiénes apoyan otra. Diferente es un acuerdo de legislatura", ha dicho Cristina Valido, la única diputada electa de este partido en el Congreso.

Hasta ahora, Coalición Canaria ha repetido que su línea roja es que los aspirantes a gobernar pacten con "la extrema derecha y la extrema izquierda", en relación a Vox y Sumar. Es decir, su posición públicamente hasta este fin de semana era que no iban a votar a favor de investir a Sánchez o Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, ahora abren la puerta a que apoyarían la investidura de cualquier candidato si de ellos depende que haya Gobierno o no. La posición es clave, ya que tras el recuento del voto CERA el PP ha ganado un escaño extra este fin de semana y el PSOE ahora necesita el sí de Junts per Catalunya o el sí de Coalición Canaria.

"No llegar a un acuerdo de legislatura por no compartir gobiernos participados por la extrema derecha o por la extrema izquierda no significa que nos impida poder hablar o llegar a acuerdos puntuales, en este caso para una investidura. Entendemos que es una posición de responsabilidad", se lee en la entrevista.

A partir de ahí, Valido sí aclara que no pactarán con ese hipotético Gobierno de izquierdas durante el día a día de la legislatura. Como mucho, podría facilitar un acuerdo de Presupuestos. "Ahí sí que nosotros, una vez formado el Gobierno, si ese Gobierno está participado por los partidos que ya hemos expresado con los que nosotros no vamos a acordar nada ni vamos a negociar nada, ahí nosotros nos mantendríamos al margen y, llegado el momento, si nos necesitan para sacar unos Presupuestos o para aprobar una ley o para cualquier cuestión, habría que negociar desde cero, claro".

La representante del partido canario en el Congreso también cree que un hipotético apoyo de Gobierno a PSOE y Sumar no tendría por qué acabar con el pacto que tiene Coalición Canaria con el Partido Popular para gobernar las islas, donde el primer partido tiene la presidencia y el segundo la vicepresidencia. No tendría por qué [cambiar el gobierno de Canarias]. Nosotros ya hemos estado gobernando en Canarias con el PP negociando y llegando a acuerdos importantes con el PSOE en Madrid y al revés (...). Siempre hemos tendido la mano a unos y a otros, hemos apoyado gobiernos de los dos colores", señala Valido en la entrevista.