Una comisión de la Eurocámara pide equiparar catalán y castellano en las aulas de Cataluña

El Parlamento Europeo ha reclamado este martes a la Comisión Europea que actúe para cumplir los derechos de los alumnos de habla castellana en la escuela en Cataluña y garantizar que su enseñanza incluye un porcentaje mínimo de lengua castellana, según informa Europa Press. El informe, no vinculante, aprobado por la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que dirige Dolors Montserrat, ha contado con 19 votos a favor y seis en contra, en una reunión en los que Socialistas y Verdes han participado de forma simbólica.

El documento pide al Ejecutivo europeo que "entable un diálogo con el Estado miembro y ofrezca asistencia técnica para abordar las cuestiones de derechos fundamentales, además de adoptar medidas para garantizar que España hace cumplir los derechos de los niños de habla castellana en las comunidades bilingües".

Entre las recomendaciones adoptadas, el informe "condena cualquier forma de discurso de odio" y "pide a las autoridades regionales que vigilen de cerca este comportamiento inaceptable y que sancionen a los autores".

También solicita establecer "un protocolo de defensa y protección para las personas en situación de riesgo, incluidas las familias que recurren al sistema judicial". Igualmente, el texto aprobado por Peticiones reclama al Gobierno y a la Generalitat que "ayuden a poner fin a la violación de los derechos fundamentales de los padres, los niños y las familias y a protegerlos".

El informe asegura que el sistema de inmersión lingüística limita en la práctica la libertad de circulación porque "impide a las familias que se trasladan a Cataluña estudiar en castellano, lengua oficial, lo que afecta a sus derechos y restringe sus opciones de búsqueda de empleo en su propio país y, por tanto, en la Unión".

Respecto a las horas lectivas en castellano, insiste en que en asignaturas como la educación física o las actividades extraescolares, no pueden equipararse ni computarse a la enseñanza de materias troncales, como las matemáticas o la historia. En este sentido, señala que los centros educativos de Cataluña deben ofrecer a los alumnos oportunidades adecuadas para que adquieran un buen dominio tanto del catalán como del castellano.

Por su parte, la Comisión Europea ha insistido en la importancia de que se cumplan las sentencias judiciales, aunque ha vuelto a advertir de que no tiene competencias para actuar en el ámbito de la educación, ya que se trata de un ámbito nacional.

ERC y Junts critican el uso partidista del Parlamento Europeo

Los eurodiputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya, Diana Riba y Toni Comín, respectivamente, han criticado este martes el "uso partidista" que se ha hecho del Parlamento Europeo en relación a la aprobación del informe sobre la enseñanza bilingüe en las escuelas de Cataluña.

"Desde el primer día, la Comisión ha dicho que se tiene que cerrar este informe porque no hay competencias", ha incidido la eurodiputada de ERC Diana Riba, quien ha tachado de "pantomima" el "mal uso" institucional que considera que han hecho "la derecha y la extrema derecha" por "utilizar recursos públicos". Además, ha insistido en que este informe "no tiene ninguna efectividad", razón por la que ha explicado que "socialistas, verdes e izquierda no han participado en ningún momento para no hacer un mal uso de los fondos públicos".

En la misma línea, el eurodiputado de Junts Toni Comín ha tachado de "despropósito" este informe porque se sabe "perfectamente" que la Comisión "no es competente en ningún sentido para tratar este tema", por lo que, a su juicio, la petición "no debería ni haber sido admitida a trámite".

Comín ha recordado que "una gran parte de diputados ha boicoteado la misión del informe" y que el parlamento catalán aprobó una moción reprobando este "uso partidista" de la comisión de Peticiones por parte de su presidenta. "Lo único que consigue Montserrat con esta españolización de la comisión de Peticiones es perjudicar el prestigio y la reputación del Parlamento Europeo y esto es lo que nos duele más. El catalán no se verá afectado por este informe, pero a la reputación del Parlamento le está haciendo mucho daño", ha lamentado el eurodiputado de Junts.

Asimismo, Comín ha destacado lo que considera un elemento "casi delirante", pues ha acusado a Montserrat de haber estado "propagando las fake news de la trama rusa del procés cuando resulta que quien tiene vínculos directos con el régimen de Putin es Jana Toom", vicepresidenta del comité de Peticiones, que, según Comín ha sido la "aliada" de Dolors Montserrat "para sacar adelante este informe y esta misión".