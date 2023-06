El diputado de Compromís Vicent Marzà ha asegurado que no ha habido "ningún acuerdo" entre su formación y el PP para que la coalición valenciana tenga representación en la Mesa de Les Corts, ha asegurado que no hay "nada a cambio" del apoyo de los conservadores y ha prometido que la coalición valenciana será, "contra el peor gobierno, la mejor oposición", informa Europa Press.

Marzà ha negado que la coalición esté "de ninguna manera" agradecida por los votos del PP. "De hecho, yo no sé si lo que creen que han hecho igual no les sale bien, porque tener una persona de Compromís en la Mesa de Les Corts haciendo oposición igual no es la jugada maestra que han pensado", ha agregado.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios, después de la sorpresa producida en la sesión constitutiva de Les Corts, cuando en la votación de la secretaría, 18 diputados del PP han dado su apoyo a la candidata de Compromís, Maria Josep Amigó, para que la coalición cuente con presencia en la Mesa.

A preguntas sobre si ha habido un acuerdo o conversaciones con el PP para recabar su apoyo, ha planteado: "¿Cómo va a haber un pacto si allá donde esté Compromís va a haber la máxima oposición, también desde la Mesa de Les Corts? Lo decimos así de claro. Nosotros vamos a hacer oposición, a fiscalizar la acción de la mayoría de gobierno, de la derecha y de la ultraderecha", ha asegurado Marzà, antes de insistir: "No hay ningún acuerdo. Si hubiera un acuerdo, habría una cuestión a cambio".

El parlamentario ha insistido en que lo que ha hecho Compromís es "cumplir" con lo que dijo "desde el primer día" que haría: se presentaría a la secretaría porque le "pertoca" como tercera fuerza más votada del parlamento valenciano.

Según ha explicado, durante la ronda de reuniones que el presidente del PP, Carlos Mazón, mantuvo con todos los grupos, el futuro presidente de la Generalitat les pidió su abstención en la investidura, a lo que Compromís dijo "claramente que no", y Mazón les "trasladó que ellos tenían la voluntad de que todas las fuerzas tuvieran representación a la Mesa de Les Corts". "Y eso es lo que hoy vemos que ha pasado", ha comentado.

"Nos han pedido continuamente que nos abstuviéramos de la investidura del señor Mazón y les hemos reiterado que no, que Compromís estamos aquí para hacer oposición, que no vamos a pactar ni vamos a dar nada a cambio al Partido Popular y a Vox. Y así es y así será, porque nosotros vamos a hacer la oposición necesaria para que este país pueda seguir avanzando a pesar del gobierno que tendremos en un futuro", ha expuesto.

Marzà ha remarcado que Compromís se reunió con el PSOE para pedirles que esa Secretaría segunda fuera para la coalición valenciana con sus votos. "Evidentemente, lo que nos hubiera gustado es que el PSOE, y así lo hemos trasladado, hiciera esa reflexión y que, igual que hemos estado gobernando conjuntamente, ahora hubiéramos podido tener esa representación con el PSOE", ha lamentado.

Sobre si conocían la intención del PP de dar a Compromís 18 votos de sus diputados, Marzà ha dicho que han "recibido con sorpresa que finalmente fuera así" como han obtenido la representación, y ha reiterado: "Nos hubiera encantado que hubiera sido el PSOE quien nos hubiera dado esos votos".

Asimismo, ha calificado de "día triste" la constitución del parlamento y ha valorado "muy negativamente que la máxima institución de autogobierno de los valencianos, que es Les Corts, esté presidida por una persona que está en contra del autogobierno" y que "manifiesta que está en contra de los derechos y las libertades, no solo del 51% de la población, sino también de aquellas personas que piensan ideológicamente muy diferente a ellas y que luchan para garantizar los derechos en igualdad de condiciones a todas y todos".

En ese sentido, ha insistido, en referencia a Vox, que no debería presidir la institución "aquellos que tiran adelante para que las personas estén cada día más enfrentadas y avivan el odio". Ha lanzado un mensaje a la ciudadanía: "Estaremos siempre al lado de las personas que luchan por los derechos y libertades de los valencianos", como las feministas, y "en frente del odio", "trabajando, haciendo una oposición dura" y "contundente", ha prometido.