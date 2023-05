Joan Baldoví: "Podemos necesita más el apoyo de Yolanda Díaz que Compromís”

Joan Baldoví (Sueca, 1958) deja su escaño en Madrid tras doce años en el Congreso para competir en las próximas elecciones del 28M en la Comunitat Valenciana, el bastión más importante para la izquierda en estos comicios. Baldoví enfila esta carrera "con ilusión" y convencido de que habrá un tercer pacto del Botànic (un Gobierno tricolor de PSPV, Compromís y Podemos). El portavoz de Compromís asegura que tiene una "buena amistad" con el actual president de la Generalitat, Ximo Puig, y señala que la izquierda "tiene que reilusionar a los votantes progresistas": "Lo más importante es que nos respetemos entre nosotras y tengamos claro que nuestro enemigo está enfrente", afirma durante la entrevista con infoLibre.

Este jueves fue su último día en el Congreso tras doce años de dedicación. ¿Con qué recuerdo se queda?

Mi mejor día en esta Cámara fue cuando triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Fui inmensamente feliz de contribuir a desalojar a la derecha del poder.

¿Y su peor momento?

El día que constaté que algunos preferían gobernar con Ciudadanos antes que con las fuerzas progresistas, pese a que teníamos mejores números y opciones que en la actualidad.

Más allá de los recuerdos, ¿qué amistades se lleva?

Me quedo con Ana Oramas, Íñigo Errejón e Íñigo Alli, de UPN. Alli se fue la pasada legislatura y, aunque estamos en las antípodas ideológicas, seguimos manteniendo la amistad.

Me consta que con Toni Cantó no tuvo esa sintonía.

No, no guardo ningún buen recuerdo de él.

¿Por qué deja la política nacional y se va a la Comunitat Valenciana?

Era un paso que un día u otro tenía que dar. Estos doce años en el Congreso me han servido para completar una dilatada trayectoria y es positivo que venga gente nueva con otras ideas. Además, mis compañeros me lo pidieron y lo ratificó el 94% de la militancia de Compromís. No negaré que esta candidatura se produjo por unas circunstancias sobrevenidas, ya que nuestra candidata natural hubiera sido Mónica Oltra, pero pasó lo que pasó. La gente pensó en mí para sustituir ese vacío tan grande y no me pude negar. Me presento convencido, con ilusión y salgo a ganar.

Tras tantos años en Madrid, ¿cree que la capital funciona como una cámara de eco hacia el resto de España?

Sí, me parece excesiva la diferencia entre la cobertura en Madrid y en el resto del Estado. Necesitamos que se hable menos de Madrid y más de las periferias. Por ejemplo, que todos los medios estuvieran hablando la semana pasada de un acto protocolario en la Comunidad de Madrid es del todo inusual. Esto sucede porque hay un ecosistema político y mediático que tiende a amplificar todo lo que sucede en la capital, pero hay que recordar que sin periferias no hay país.

¿De qué depende que haya un tercer Botànic dentro de dos semanas?

De que Compromís tenga un gran resultado, aunque también puede depender de la entrada o no de Unidas Podemos. Se trata de que la izquierda tome conciencia de que se puede retroceder ocho años y no se quede en casa. La derecha tiende a olvidar pronto y en la izquierda solemos ser muy exigentes con nosotros mismos, pero es innegable que hoy el País Valencià es mejor que en 2015.

¿Diría que su principal adversario a batir es la desmovilización electoral del votante progresista? ¿Cómo se convence a quienes se sienten poco representados por ustedes?

Lo más importante es que las izquierdas nos respetemos entre nosotras, que haya un buen clima político. No hay nada que desmovilice más a un votante progresista que el ruido en torno a nosotros mismos.

¿Lo dice por alguien en particular?

Sí, por una persona que normalmente es amable y tranquila, pero que últimamente sin ton ni son ha equivocado el tiro. Nuestros adversarios son el Partido Popular y Vox, el pack completo. Tenemos que combatir lo que ellos representan e ilusionar a los nuestros, patearnos cada calle, pedir el voto a cada vecino, a cada familiar. Es fundamental reilusionar al votante de izquierdas.

Tras estos ocho años en la Generalitat, ¿con qué medida se queda?

Le voy a decir dos. Todo lo que se ha hecho en educación, con más colegios, personal y libros gratis. Y lo que se ha llevado a cabo en materia de dependencia, hemos triplicado la financiación, bajado las listas de espera y puesto en marcha la renta básica de inclusión.

En clave de campaña, la vicepresidenta Yolanda Díaz ya ha anunciado que acompañará el próximo día 24 de mayo al candidato de Unidas Podemos, Héctor Illueca, en un mitin en Alicante. ¿Entiende que se decante por él y no por usted?

A estas alturas de la vida lo puedo entender todo. Si la pregunta es si me molesta, lo cierto es que no. Yo estoy centrado en explicar qué es lo que hemos hecho estos últimos ocho años y en los problemas valencianos. Probablemente eso sea lo que le interese más a la gente y no si va a venir Feijóo, Pedro Sánchez o Yolanda. Dicho esto, también se verá con Joan Ribó, lo que supondrá un espaldarazo a la alcaldía de València, y es bienvenida siempre a mi tierra. Me parece que Yolanda es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido la democracia y seguiré manteniendo una relación fluida y cordial con ella porque la aprecio mucho.

¿Cree que el apoyo explícito a Illueca forma parte de una estrategia para intentar que Unidas Podemos llegue a ese umbral del 5%?

Entiendo que puede ser por ese motivo y, probablemente, Podemos necesita más su apoyo en campaña que Compromís. Nosotros, con independencia de que Yolanda venga o no, vamos a tener un buen resultado.

Desde Unidas Podemos han insistido mucho en que hubiera una candidatura unitaria con ustedes para estos comicios. ¿Por qué no ha sido posible?

Compromís es un partido valenciano de estricta obediencia valenciana. Consideramos que es elemental que nos presentemos con nuestras siglas, programa y caras. Hemos demostrado en infinidad de ocasiones que somos capaces de pactar y hemos pactado con Unidas Podemos en muchas ciudades del País Valencià como Torrent, Gandía, Elda, Petrer, Torrevieja, Orihuela o Elche. Entiendo que en unas elecciones autonómicas un partido valencianista reivindique su fuerza en solitario.

Si es posible el pacto en territorios como los que acaba de citar, ¿por qué no lo es a nivel autonómico? ¿Qué diferencias ideológicas hay entre los dos proyectos?

Somos un proyecto que toma las decisiones en el País Valencià y hay otros partidos que, legítimamente, las toman en Madrid. Insisto, en unas elecciones autonómicas el único partido estrictamente valenciano tiene que ir con sus siglas. De lo contrario no tendríamos razón de ser.

Recalca que es por la coyuntura autonómica. ¿Abre la puerta a un futuro pacto con Unidas Podemos y otras fuerzas dentro de Sumar?

Yo nunca digo nunca jamás y no dejo una puerta cerrada de antemano. En política con respeto, buenas formas y voluntad todo es posible.

Antes ha dicho que tomó la decisión de presentarse a estos comicios tras la marcha de Mónica Oltra. ¿Se podría dar un intercambio de roles y que ella acabase en el Congreso?

Mónica será lo que quiera en el momento que ella quiera. Hay un acuerdo no escrito sobre esto. Ella decidirá en su momento qué es lo que le apetece hacer, pero ahora necesita unos meses de tranquilidad, de rehacerse, porque es muy duro lo que le ha pasado.

¿Para usted fue muy traumática su salida?

El día de su dimisión fue muy duro para mí y, en general, para todos los militantes de Compromís.

¿Tiene interlocución habitual con ella?

La última vez que hablamos fue en la manifestación del día 8 de marzo, en la que ella participó. En estos meses ha preferido estar más tranquila en un segundo plano y los demás respetamos ese rol que ha decidido asumir personalmente.

Si finalmente la izquierda no logra sumar el 28M, ¿se quedará en la oposición?

No contemplamos otro escenario que no sea el de repetir el Botànic, le confieso que ni lo he pensado ni lo he hablado con mi equipo. Si se diera esa situación yo soy partidario de que en las formaciones políticas emerjan líderes nuevos, combinados con la experiencia de gente más veterana. La fuerza de Compromís es la renovación, el hecho de que no nos perpetuemos eternamente en los cargos. Es bueno, sano y deseable que aparezca gente joven con otra manera de hacer las cosas.

¿Está pensando en Aitana Mas?

Aitana ha asumido un papel muy complicado, con unas circunstancias familiares y personales muy complicadas para ella, y ha demostrado que es una buena vicepresidenta. Considero que ha salvado el reto con muy buena nota.

¿Usted se ve en ese rol de vicepresidente?

Yo sueño con ser presidente, cuando uno se presenta a unas elecciones tiene que salir a ganar. Yo me conciencié muy joven, con solo 16 años ya pensaba que los valencianos necesitábamos un instrumento político propio, y para ese chaval no había un honor más grande que ser presidente de la Generalitat. Me gusta pensar que en estos años he demostrado que soy una persona con la que se puede pactar y estoy seguro de que podré llegar a acuerdos con Ximo Puig o Héctor Illueca. Con Ximo, personalmente, conservo una buena amistad de nuestra época de alcaldes. Siempre repito que la buena sintonía personal es clave para llegar a acuerdos.

Según las encuestas usted y Puig son los dos candidatos más conocidos por los votantes. ¿Cree que eso puede jugar a su favor y en contra del candidato del PP, Carlos Mazón?

Sí, el nivel de conocimiento de Carlos Mazón no es muy grande. Sí son más conocidos sus orígenes a la sombra de Eduardo Zaplana y muchas de sus decisiones controvertidas por presidir la Diputación de Alicante. Por su parte, la candidata al Ayuntamiento, María José Català, es una exconsellera de Paco Camps, alguien que vivió muy de cerca aquellos años obscenos de corrupción.

Català es la principal rival de Joan Ribó por la alcaldía. ¿Qué sucedería si se gana la Generalitat pero se pierde el Ayuntamiento?

Estoy seguro de que Joan Ribó va a renovar por un tercer mandato en València, una ciudad que hoy en día es un referente europeo de políticas punteras, modernas y avanzadas. Es la ciudad de moda.

La Comunitat de Joan Baldoví

¿Cuál es su lugar favorito? Sueca, evidentemente.

¿Dónde va a desconectar? A dos sitios. A un campo de naranjos cuando me apetece trabajar con las manos y a la terraza de un apartamento que tengo a orillas del mar.

¿Qué lugar desconocido de la Comunitat le gustaría que se pusiera en valor? El interior valenciano, que es precioso. Me da igual que sea Castelló, València o Alicante. La gente solo conoce las playas y las ciudades costeras, pero el interior de la Comunitat es absolutamente desconocido y maravilloso.

¿Cuál es su grupo de música valenciano favorito? Tengo un fetiche con Antònia Font, pero me gustan muchísimos grupos. Obrint Pas, Auxili, La Fúmiga, Zoo… Los valencianos tenemos mucho donde elegir y hay una cantera de mujeres solistas que son maravillosas, como por ejemplo Esther o Ana María.

¿Qué autores disfruta leyendo? Joan Fuster es un clásico, es un autor que siempre está de actualidad. Tampoco me canso nunca de releer a Estellés, tiene poemas con una fuerza abrumadora. Pero no soy persona de un solo autor, novela o músico. Me gusta todo.

¿Alguna frase de Estellés o Fuster con la que se sienta identificado?

Sí. “Reivindica siempre el derecho a cambiar de opinión, es lo primero que os negarán vuestros enemigos”.