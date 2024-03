Sumar dejó las manos libres a los comunes y confía en que un buen resultado favorecerá a Yolanda Díaz

Los comunes amenazaron... y cumplieron. Su no a las cuentas catalanas ha provocado el adelanto electoral anunciado este miércoles por el president de la Generalitat, Pere Aragonès. "Mi objetivo era agotar el mandato —que expiraba en febrero de 2025—, pero los vetos cruzados impiden tener las condiciones para hacerlo", lamento Aragonès, en referencia a que el PSC reclamaba impulsar el proyecto del Hard Rock en Tarragona mientras que la formación dirigida por Ada Colau exigía frenarlo para dar su visto bueno a los presupuestos.

Se trata de un macrocomplejo turístico de ocio y juego para Tarragona que, inicialmente, estaba previsto para el año 2016 pero que tras años de retrasos, trabas judiciales y oposición ciudadana, no cuenta siquiera con un plan urbanístico en la actualidad. El pasado año este casino también estuvo en el centro de las negociaciones de los Presupuestos, un dilema que se acabó saldando de forma salomónica: la ley no contempló ninguna partida específica para el proyecto, pero ERC y PSC pactaron en paralelo que avanzaría. Los comunes asumen el coste de su negativa a las cuentas, pero las fuentes consultadas en el espacio consideran que incluso puede "venirles bien".

En ese sentido, aseguran a infoLibre que la decisión de tumbar los Presupuestos fue "unánime" —contó con el visto bueno de Colau, que actualmente es concejal en el Ayuntamiento de Barcelona— y que, además de a ellos, puede beneficiar a otras formaciones progresistas ya que, "pilla con el pie cambiado" a Junts Per Cataluña para que el expresident Carles Puigdemont "no pueda presentarse". "El PSC las quería porque va delante en las encuestas y a ERC también le interesa para desactivar a Junts", razonan desde la dirección de En Comú Podem.

Según apuntan varias fuentes, la candidata volverá a ser su líder en el Parlament, Jéssica Albiach, pese a que se especulaba con la posibilidad de que la exalcaldesa de Barcelona dejara el consistorio y diera un paso al frente. En diciembre del pasado año la presidenta de En Comú Podem ya aseguró que estaba "dispuesta" a repetir como cabeza de cartel.

Díaz: "Sumar es una formación plurinacional, no decido yo"

La decisión de los comunes, tal y como manifestó Albiach, no ha partido desde Sumar, la coalición liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz con la que se presentaron a los comicios del pasado 23J. "A los comuns no nos mandan de Madrid ni nos manda La Caixa. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo", aseguró este miércoles horas antes de la votación. De hecho, la negativa de sus socios en Cataluña complica al Gobierno la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que Sumar ya estaba negociando con los socialistas.

Sin embargo, Díaz es consciente de que la influencia que ejerce sobre la formación de Colau es escasa. En declaraciones desde la Cámara Baja insistió en varias ocasiones en que la decisión de apoyar o no las cuentas catalanas correspondía a los comunes y no a ella. "Sumar es una formación plurinacional, no centralista y deciden los comunes", aseguraba. Díaz tiene entre sus colaboradores más estrechos a varios dirigentes de la formación como el ministro Ernest Urtasun o la portavoz adjunta Aina Vidal, que han apoyado todos los pasos que ha dado hasta ahora, a diferencia de otras formaciones más críticas como Compromís o Más Madrid.

De hecho, desde Sumar confían en obtener un buen resultado el próximo 12 de mayo que les impulse de cara a las europeas de junio tras el batacazo en Galicia, con la incógnita de lo que sucederá en Euskadi el 21 de abril. Fuentes del espacio esperan "ser decisivos" para conformar el nuevo Govern en Cataluña y dan por hecho que la convocatoria servirá, además, para asestar "el golpe definitivo" a Podem, el hasta ahora aliado de los de Colau en Cataluña, cuya relación con los comunes se encuentra prácticamente rota.

Sumar "acompañará" a los comunes y reprocha a ERC su apoyo al Hard Rock

Aragonès adelanta las elecciones en Cataluña al 12 de mayo tras no lograr aprobar los presupuestos Ver más

Fuentes de Sumar aseguran que "comparten" la decisión de los comunes y que les "acompañarán" en los próximos comicios. Asimismo, lamentan que ERC aceptara "la imposición del PSC" de impulsar el Hard Rock, "el que sería uno de los macrocasinos más grandes de Europa con más de 1200 máquinas tragaperras acompañado de rebajas masivas de impuestos al juego y que consumiría el mismo agua diariamente que un municipio de 30.000 habitantes", incidiendo así en el contexto de sequía.

Desde la formación de Díaz lo definen como "un proyecto propio de un modelo de desarrollo de los años 90" que es "absurdo en un contexto de emergencia climática" y que "empuja a Cataluña a un modelo de salarios bajos y empleos precarios".

Los comunes también confían en sacar partido de su oposición al Hard Rock alzando la bandera verde e incidiendo en problemáticas como la vivienda, las renovables o el modelo productivo, sin dejar de lado su vertiente más catalanista. Así, creen que hay un espacio que no están sabiendo aprovechar ni Esquerra ni el PSC que pueden utilizar para ganar votos en ambas direcciones.