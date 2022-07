Una concentración en contra y otra a favor reciben a Leonor de Borbón en su visita primera a Girona

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía han cerrado este domingo por la tarde su primera visita oficial a Girona el Teatre-Museu Dalí en Figueres. No les ha recibido ningún miembro de la Generalitat ni la alcaldesa, Agnès Lladó (ERC), sino el vicealcalde, Pere Casellas (PSC), junto a la ministra de Educación, Pilar Alegría; la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay; el presidente de la FPdGi, Francisco Belil, y el presidente de la Fundació Gala-Dalí, Jordi Mercader.

Después de la visita al museo, sobre las 18.40, la Princesa y la Infanta han saludado a algunas personas que había fuera del museo, una vez disueltas sendas manifestaciones que se habían convocado a favor y en contra.

Sobre las 17 horas, cada una de las concentraciones ha reunido a unas 150 personas: la movilización en contra está convocada por las agrupaciones locales de ANC, CDR, CxRep y Òmnium; la que se hace a favor, por Convivencia Cívica Catalana.

La concentración a favor de la monarquía ha sido localizada al inicio de la Rambla de la ciudad, más cerca de la Torre Galatea del museo. Al final de la Rambla, han colocado a la movilización de protesta, y ambas se han acordonado para evitar que se circule por delante del museo.

Ambas se han marchado en un coche hacia las 18.50, cuando a lo lejos se han vuelto a concentrar una veintena de personas contra la visita real, sin incidentes. La visita había empezado en el mismo edificio del museo a las 17.10, reuniéndose con jóvenes de varias autonomías y que participan en programas de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), un día antes de entregarse en Barcelona los Premios FPdGi 2022, adonde también acudirán los reyes. Después, la directora del museo, Montse Aguer, las ha guiado por las salas de exposición, acompañadas de la ministra Alegría, la delegada del Gobierno Maria Eugènia Gay y el presidente de la FPdGi, entre otros.

La alcaldesa de Figueres, Girona, Agnès Lladó, ERC, ha rechazado esta visita. "Por una Figueres republicana. A mí no me representan", ha afirmado en un tuit recogido por Europa Press, en el que ha añadido la etiqueta "Jo no hi seré (Yo no estaré)".

