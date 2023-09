El Congreso tumba por segunda vez la investidura de Feijóo

Segundo no rotundo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a cosechar una mayoría absoluta de noes en el Congreso de los Diputados, poniendo fin a una investidura en la que sólo ha contado con el apoyo del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria.

La Cámara Baja celebró este viernes la segunda votación de la investidura del líder del PP, que se saldó con el siguiente resultado: 177 'noes' y 172 'síes', con un voto nulo. De esta forma, se abre una nueva fase para intentar formar Gobierno.

El siguiente paso será que el rey convoque una ronda de consultas para designar un nuevo candidato, un encargo que recaerá previsiblemente en Pedro Sánchez. El reloj se ha puesto en marcha con esta votación y ahora hay de plazo hasta el 27 de noviembre para que se intente formar Ejecutivo. En caso de que nadie lo logre, se convocarán elecciones generales para el 14 de enero.

La votación tuvo un momento tenso al final en el recuento, pues Eduard Pujol, de Junts, se equivocó y dijo 'sí'. Los miembros de la Mesa del Congreso debatieron durante unos minutos, considerándose al final que era nulo el voto del parlamentario. El PP presionó todo lo que pudo para que pudiera contar ese voto de independentismo a favor del gallego, aunque el resultado no cambiaba, ya que necesitaba mayoría simple para la investidura.

Feijóo avisa de que no se abstendrá luego con Sánchez

Feijóo, durante su intervención, volvió a emplear un tono muy duro contra el PSOE y puso las bases para su labor de oposición, en caso de que Pedro Sánchez logre finalmente armar la mayoría suficiente. Y, sobre todo, llevó un mensaje a la Cámara Baja: no piensa abstenerse en una votación de investidura de Pedro Sánchez.

Así lo verbalizó el líder de los populares: "No voy a admitir el cinismo de que nos pidan luego lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado por los españoles". Mirando al presidente del Gobierno en funciones lanzó: "Tenga la valentía que no tuvo el martes y tome la palabra para que España conozca qué piensa de las exigencias claras y nítidas de los partidos independentistas de la Cámara".

Feijóo, en los diez minutos de esta segunda votación de investidura, no se centró en su propuesta para el país, sino que se destacó por sus ataques a Sánchez y a una posible ley de amnistía. Con llamadas de nuevo al transfuguismo de los diputados socialistas en nombre de la "integridad personal y política". "Pido a los diputados del PSOE que no sean tránsfugas, que no sean tránsfugas de sus votantes, que no sean tránsfugas de sus propias palabras", remachó ante la bancada socialista.

Vuelve Puente entre los murmullos del PP

El PSOE volvió a elegir a Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, como portavoz durante este debate después del éxito en su bancada el pasado martes. El diputado acusó al Partido Popular de utilizar al rey para "coronarse" en el "simulacro" de una investidura para ganarse su sitio dentro del partido.

"Su respeto por las instituciones es nulo. Utiliza a la Corona para coronarse líder de su partido. Utiliza al Parlamento no para intentar ser investido presidente, sino para reforzarse ante los suyos", argumentó el socialista ante los murmullos de la bancada de la derecha. "Un hombre de Estado no pisotea los símbolos del Estado", apostilló.

Por parte de Sumar, Marta Lois subió el tono contra el líder del PP respecto al martes y lo acusó de "mentiroso": "No es un hombre de Estado, es el perdedor de las elecciones". "Su investidura es una gran mentira", repitió, para lanzar el augurio de que habrá Gobierno progresista.

🔴 #EnDirecto Comienza la segunda votación de la #SesiónDeInvestidura, en la que los diputados, alfabéticamente, dirán sí, no o abstención. Se exige mayoría simple en esta votación, más votos a favor que en contra. #InvestiduraFeijóo https://t.co/gG0Vl8eSyh — Congreso (@Congreso_Es) 29 de septiembre de 2023

"Su soledad es mayor que ayer"

Muy duras fueron las palabras del PNV, el aliado que hasta hace una semana buscaba Feijóo. Aitor Esteban le recriminó al popular: "Su soledad es mayor que ayer. No podemos darle nuestra confianza porque a día de hoy nos separa un abismo profundo".

El debate tuvo momentos muy tensos también cuando subió Santiago Abascal, de Vox, que acusó a Sánchez de ser el presidente "más corrupto e infame" de la historia de España, algo que provocó los gestos de enfado de la bancada socialista, especialmente de Nadia Calviño.

Pero también tuvo incluso alguna risa, cuando el socialista Herminio Sancho votó 'no', ya que el miércoles se confundió y luego rectificó. Esto provocó este viernes el aplauso del grupo del PSOE, e incluso Pedro Sánchez aplaudió.