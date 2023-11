"Nadie puede impedirte que vivas libre": la campaña con la que el Gobierno acerca la Constitución a los jóvenes

El Gobierno de España lanza este lunes una campaña para acercar la Constitución española a los jóvenes cuando se cumplen 45 años de su aprobación. El anuncio difundido por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes hace un alegato en favor de la Carta Magna y recuerda que los derechos a la intimidad, al medio ambiente, a la vivienda o al trabajo están dentro de su texto.

La campaña se centra en las personas más jóvenes, las que no votaron la Constitución y, de forma pedagógica, intenta explicarles que los grandes consensos de los que se hablaba en el año 78 "hoy, más que nunca, siguen siendo necesarios". "En este país nadie puede impedirte que vivas libre", se señala en el vídeo en el que es la propia Constitución, en una voz en off, la que manda el mensaje de que los derechos que en ella se recogen son de todas y todos con afirmaciones como "tú no eres menos española que nadie".

"Nadie puede decirte quién ser o a quién amar", se afirma en la campaña en la que se recuerdan artículos como el 16 sobre la libertad ideológica y religiosa, el artículo 22 que reconoce el derecho de asociación o el 5 que prohíbe el trabajo forzado. Fuentes del Ministerio señalan que el objetivo de la campaña es que el debate constitucional no solo se reduzca al Consejo General de Poder Judicial o la amnistía, sino que también se extienda al desarrollo de los derechos y sobre todo a que los jóvenes vean la Constitución como propia.

Las universidades, centros de formación profesional e institutos mostraran la campaña a través de los más más de 150.000 carteles informativos que ha repartido el Ministerio que preside Félix Bolaños, en colaboración con la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. También las estaciones de tren y los principales aeropuertos difundirán el spot en sus pantallas. La campaña cuenta con una edición digital de la Constitución, ilustrada por el dibujante Óscar Alonso, conocido como 72 kilos, en la que se, a través de diferentes viñetas, se recorre el contenido del texto constitucional desde un enfoque más cercano y didáctico.