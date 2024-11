El CSIC suspende a un investigador de Granada por un comentario sexual sobre un niño en redes

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha apartado de su puesto de trabajo a un investigador de la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC), en Granada, por publicar en su perfil de una red social un comentario de contenido sexual sobre un niño de tres años en un vestuario, según informa EFE.

La dirección y la gerencia del centro de investigación EEZ-CSIC han iniciado una investigación para conocer a fondo los hechos aunque, de manera cautelar y con carácter inmediato, han suspendido al investigador, que tiene prohibido el acceso al centro. La medida responde al comentario publicado por el trabajador en su perfil de una red social, contestado de manera contundente por otros usuarios, y que ya ha eliminado.

"Hoy creo que he sido el primer 'crush gay' de un niño de tres años gay en el vestuario del gimnasio, ya que yo estaba en bolas después de la ducha y el niño no paraba de mirarme los huevos. Yo pensaba que del asombro, pero una vez vestido no paraba de mirarme", expuso el investigador, que ha eliminado sus perfiles personales.

El CSIC ha explicado en un comunicado que ha iniciado los trámites administrativos necesarios para abrir el correspondiente expediente sancionador al investigador, además de haber activado las medidas legales oportunas a través de sus servicios jurídicos. "Queremos trasladar nuestra firme repulsa a las manifestaciones realizadas en redes sociales por un trabajador contratado actualmente en el centro. La dirección y la gerencia de la EEZ han iniciado una investigación de los hechos", ha resumido la EZZ-CSIC.