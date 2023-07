Feijóo sobre el debate de TVE: "No creo que ofreciese a los españoles ninguna novedad"

10:12 h

"Para no asistir a un debate he sido la persona mas citada", así se ha referido, en una entrevista en RNE, el presidente y candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, al debate a tres celebrado el pasado miércoles por RTVE, en el cual estuvo ausente. "No creo que fuese un debate que ofreciese a los españoles ninguna novedad. Daba la sensación de que estábamos viendo a tres partidos que sabían que no iban a ganar las elecciones", recalcó el político refiriéndose a los tres candidatos que sí asistieron al debate.

Sobre la situación de actual de la cadena pública, el presidente del PP ha expresado su deseo de que RTVE "tuviera una visión más consensuada y no tan tortuosa como la que ha tenido en los últimos años", de hecho, se ha referido a la situación dela corporación como "alegal", la cual no es compartida por el líder conservador. Sin embargo, Feijóo ha clarificado que, en su opinión, los canales públicos tienen una independencia en la cual se debe profundizar.

Además, el líder del PP justificó su ausencia porque llegaron a la conclusión "de que era bueno hacer un debate con todas las fuerzas políticas que son necesarias para la investidura, en este caso, del PSOE: Bildu, ERC, EH-Bildu, el partido de Puigdemont". "No me parecía razonable que solo se escogiese a algunos de ellos", añadió.