La defensa de Koldo García no ve pruebas de que Aldama le pagara 10.000 euros al mes

La abogada del exasesor ministerial Koldo García ha vuelto a pedir en el Tribunal Supremo la absolución de su defendido y ha asegurado que no hay indicio ni prueba alguna de que el comisionista Víctor de Aldama pagara 10.000 euros al mes a su defendido.

Leticia de la Hoz está exponiendo esta tarde en el alto tribunal su informe final de conclusiones en el juicio que hoy termina contra su defendido, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y Aldama por una trama de cobro de mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia.

Ha querido rebatir la abogada las acusaciones de que los tres formaban una organización criminal, que "hoy nos han dicho que comenzó en 2015", cuando Koldo García no conocía aún ni a Ábalos ni a Aldama.

Para ella, sí se deduce de la "simple lectura" de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha liderado la investigación, que Aldama tenía una organización criminal, "solo o con actores que han pasado por el juicio y no han abierto la boca".

"Si Aldama lo ha confesado, por algo lo dirá", ha recalcado la abogada al insinuar que con ello no se ha investigado el supuesto blanqueo de capitales del comisionista y sus socios.

Es el "elefante rosa en la habitación del que nadie habla, el blanqueo de capitales y nadie ha dicho ni mu", ha zanjado la letrada.

"Quien acusa tiene la obligación de probar", ha reiterado la abogada al reprochar a las acusaciones que no hayan investigado posibles alternativas a su tesis acusatoria.

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Al tiempo, ha planteado la posibilidad de que quien obtuviese esos 10.000 euros al mes sea quien ayudó a Aldama a crear la estructura empresarial en Portugal con la que la Fiscalía cree que intentó sacar de España las comisiones millonarias que obtuvo de los contratos de mascarillas.

También ha querido rebatir la fecha en la que la UCO dice que Koldo y Aldama se conocieron, una fecha en la que el exasesor estaba en Londres, por lo que es "imposible que se conocieran".

Tras subrayar que Aldama, que ha colaborado con la justicia en esta causa para intentar rebajar la pena, "se ha adaptado al relato de la UCO", la abogada ha insistido en que, pese a lo que declaró el comisionista, no hay datos objetivos, ni jurídicos ni rastro del pago de los 10.000 euros al mes. "No hay ninguna prueba".