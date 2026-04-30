Koldo García niega que hablase con Sánchez cuando llegó a Moncloa: "Sentido común"

El exasesor ministerial Koldo García ha rechazado la versión que dio el comisionista Víctor de Aldama acerca de su supuesta cercanía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien ha reconocido haber hablado cuando accedió al liderazgo del PSOE, si bien al llegar a la Moncloa nunca más habló con él.

"Sentido común", ha respondido en varias ocasiones Koldo García al interrogatorio de su abogada, Leticia de la Hoz, en el juicio en el que se enfrenta a una petición fiscal de 19 años y medio de cárcel por presunta corrupción en contratos de mascarillas, y que también se dirige contra el exministro José Luis Ábalos y Aldama.

Aldama dijo el miércoles que le sorprendió que el exasesor llamase por teléfono a Sánchez y se refiriese a él por su nombre de pila y no por "presidente". Indicó que sabía que eso ocurría porque Koldo García ponía el manos libres y llegó a decir que ministros le atendían por ser "una persona de Pedro Sánchez".

Aldama señala sin pruebas a Sánchez como jefe de la trama y asegura que sus pagos financiaban al PSOE Ver más

"Yo no puedo ni debo ni quiero", ha señalado Koldo García, reticente a hablar de este tema, si bien ha reconocido que, durante las primarias del PSOE, Pedro Sánchez se acercaba a saludar y "es cierto que hablaba con él" pero porque el exasesor, ha comentado, habla hasta "con las piedras".

Eso cambió cuando accedió a Moncloa. "Creo que el sentido común tiene que solucionar esto. Yo no hablaba con el presidente del Gobierno", ha indicado.

Y ha añadido también que, cuando salió del Ministerio de Transportes con José Luis Ábalos, algo que fue "de un minuto a otro", le sorprendió que Aldama, a quien consideraba su amigo, le dejase de hablar.