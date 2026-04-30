Transparencia total
Buscar

Qué es la “prioridad nacional”

  • Aunque PP y Vox tratan de camuflar su verdadero significado, Elena Reinés te explica en este vídeo qué significa en la práctica

Entre uno de los últimos pactos entre PP y Vox ha aparecido un nuevo concepto: prioridad nacional. Elena Reinés explica en este vídeo de No es opinión, es contexto qué significa: "No se ponen de acuerdo ni ellos, pero en resumen podemos definirlo como: dar preferencia a los españoles frente a los inmigrantes en tema de ayudas, vivienda o servicios", puntualiza la periodista.

¿Pero qué supone en realidad? "Pasar de derechos basados en necesidad a derechos basados en nacionalidad. Es decir: no ayudas a quien lo necesita, ayudas a quien encaja".

Más sobre este tema
logo infoLibre
Financiado por la Unión Europea
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Sociedad Española para la Transformación Tecnológica
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Esta empresa es beneficiaria de un préstamo de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

stats