Qué es la “prioridad nacional”

Entre uno de los últimos pactos entre PP y Vox ha aparecido un nuevo concepto: prioridad nacional. Elena Reinés explica en este vídeo de No es opinión, es contexto qué significa: "No se ponen de acuerdo ni ellos, pero en resumen podemos definirlo como: dar preferencia a los españoles frente a los inmigrantes en tema de ayudas, vivienda o servicios", puntualiza la periodista.
¿Pero qué supone en realidad? "Pasar de derechos basados en necesidad a derechos basados en nacionalidad. Es decir: no ayudas a quien lo necesita, ayudas a quien encaja".