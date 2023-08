La derecha carga contra las vacaciones de Sánchez con Feijóo y Abascal desaparecidos desde el 23J

Las vacaciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, son una "provocación" y un "ejercicio de soberbia" a ojos de los dirigentes del Partido Popular. El socialista viajó el martes a Marrakech (Marruecos) con su familia para pasar unos días de descanso, lo que le ha granjeado toda clase de críticas por parte de la derecha política y mediática, que días antes del viaje ya le afeaban que se hubiera ido de vacaciones —le ubicaban en la residencia de La Mareta en Lanzarote—en medio de la "incertidumbre política", pese a que Sánchez seguía en Madrid.

El argumento del vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, es que el presidente en funciones está "desatendiendo sus obligaciones" y ha decidido "poner kilómetros de por medio" para escapar de las críticas por no facilitar que gobierne la lista más votada, obviando el hecho de que Alberto Núñez Feijóo no tiene los apoyos suficientes para gobernar y España se rige por una democracia parlamentaria en la que es presidente quien logra reunir más votos a favor que en contra. Después de que el PNV le haya cerrado la puerta a Feijóo, el único con posibilidades reales de gobernar es Sánchez.

Además de criticar que el socialista se tome un descanso, tanto Tellado como el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, han criticado el destino elegido por el socialista para pasar unos días en Marruecos con su mujer y sus hijas. Un viaje que, según precisaron fuentes de La Moncloa, es "estrictamente privado" y ha sido costeado “íntegramente con recursos propios". Sin embargo el PP sostiene que el hecho de haber escogido el país magrebí no es casual, y plantea si hay una "implicación personal de él y su familia" con Marruecos tras el giro del Gobierno respecto a la posición sobre el Sáhara y al espionaje de su teléfono móvil con el programa Pegasus, una "filtración de datos” que el los conservadores han solicitado que aclare.

Se trata del mismo argumento que ha planteado Vox. La formación dirigida por Santiago Abascal también critica la elección del destino vacacional del presidente del Gobierno en funciones. “Parece que a Sánchez le gusta más Marruecos que España", han señalado a través de Twitter. "Ya ha ocurrido con la política respecto al Sáhara, con las puertas abiertas a la inmigración ilegal o con las constantes ayudas para mejorar los regadíos marroquíes mientras los agricultores españoles sufrían una de las peores sequías en décadas", insisten desde la formación ultra, alertando de un supuesto plan de Sánchez con Marruecos.

Desde el ala socialista del Gobierno se defienden de las críticas de la derecha y emplazan a los líderes de PP y Vox a tomar "unos días de descanso" y "reflexionar" sobre los resultados del 23J. Así se lo ha recomendado la ministra Portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, que también ha recalcado que Sánchez "merece" tener vacaciones. Por su parte, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha circunscrito su viaje a Marruecos a "una cuestión estrictamente personal". Con todo, Sánchez también ha recibido críticas por su izquierda. Desde IU, la organización dirigida por el ministro de Consumo en funciones Alberto Garzón, han lamentado que Sánchez evidencie de esta manera que apoya a un "régimen" que "vulnera los derechos humanos" con impunidad.

Feijóo y Abascal no tienen agenda pública desde hace diez días

Las críticas de PP y Vox por las vacaciones de Sánchez contrastan con la actitud de sus máximos dirigentes, puesto que Feijóo y Abascal llevan más de una semana sin agenda pública. El expresidente de la Xunta convocó a la Junta Directiva Nacional del partido, que reúne a los principales cargos de la formación, el día después de los comicios. En su intervención en abierto aseguró que había mantenido contactos con distintas fuerzas políticas con el objetivo "de conseguir un Gobierno estable en España en las próximas semanas" y subrayó que los españoles "no pueden quedar atrapados en bloques ni en bloqueos y que nuestro país se balcanice": "Haremos lo que esté en nuestra mano, y más, para lograrlo. Merece la pena intentarlo y no voy a renunciar a lograrlo", aseguró. Sin embargo, esa vía se agotó rápidamente tras la negativa del PNV a explorar un acuerdo y desde entonces la estrategia del PP ha sido pedir una abstención al PSOE, hasta tal punto de citar a Sánchez mediante una misiva para celebrar una reunión esta misma semana, que el presidente de Gobierno en funciones rechazó.

Tras esta reunión en la sede nacional del PP en Madrid, Feijóo se desplazó al día siguiente, el 25 de julio, hasta Galicia para asistir a la Ofrenda al Apóstol Santiago, y desde allí volvió a repetir el mensaje hacia los socialistas. Desde entonces no ha tenido ningún acto público ni ha trascendido nada de su agenda más allá de la reunión con Santiago Abascal revelada por Vox que se produjo la pasada semana en un hotel madrileño. Preguntados por infoLibre, desde Génova aseguran que desconocen el paradero de Feijóo aunque insisten en que "no está desconectando" sino que simplemente no tiene agenda pública. Otras fuentes de la formación aseguran que viajó a Galicia el pasado fin de semana, pero que después volvió a Madrid, aunque tampoco saben precisar con certeza dónde se encuentra. El líder del PP tiene una casa en Moaña (A Coruña) donde suele pasar sus vacaciones de verano.

Por su parte, Abascal no ha tenido agenda desde la noche electoral, en la que se subió al andamio instalado a las puertas de su sede nacional. El líder ultra culpó a Feijóo de la movilización de la izquierda y aseguró que su ausencia del debate de RTVE provocó la "desmovilización de la alternativa": "Sé que hoy es un día de preocupación porque no hemos logrado nuestro objetivo de echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y muy probablemente habrá repetición electoral", aseguró, criticando también la estrategia de voto útil por parte de los populares. Al margen de esas declaraciones el líder de Vox se ha mantenido el silencio, exceptuando una entrevista que le concedió a Okdiario dos días después del 23J.

Estas semanas los 'segundos espadas' de ambas formaciones están siendo los encargados de marcar sus líneas estratégicas. Por parte del PP, además de los citados Tellado y Bravo, la principal cara visible es la número dos y portavoz del PP esta legislatura, Cuca Gamarra. En cuanto a Vox, fue el secretario general y líder de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga, el encargado de dar la rueda de prensa tras los comicios y en estos últimos días ha sido su portavoz, el eurodiputado Jorge Buxadé, el que ha comparecido públicamente.

Díaz y Sánchez reducen al mínimo su agenda pero no se van del todo

Hasta el pasado martes Sánchez sí ha tenido agenda, aunque en versión más reducida de lo habitual. El día después de los comicios reunió a la Ejecutiva del partido para analizar los resultados y se mostró convencido de que finalmente podrá gobernar como sucedió 2019: “España es una democracia parlamentaria con sus plazos y procedimientos. Esta democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad”, afirmó. Al día siguiente, el 25 de julio, presidió el Consejo de Ministros, el último de la presente legislatura. Y tras la misiva de Feijóo en la que le instaba a abstenerse para dejarle gobernar, publicó un vídeo a través de sus redes sociales en el que afirmó que "existe una amplia mayoría social para seguir avanzando", aseguró a fecha de 31 de julio.

Por su parte, la líder de Sumar y vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, fue entrevistada en La Sexta dos días después de los comicios, el 25 de julio, ha concedido entrevistas a diarios como el italiano La Repubblica y La Voz de Galicia y el miércoles 2 de agosto participó en el programa de La Hora del Verano de Televisión Española (TVE), donde también se mostró convencida de alcanzar un acuerdo con las fuerzas soberanistas. Díaz y Sánchez también han delegado en miembros de sus respectivas formaciones su acción comunicativa, en el caso del PSOE la ministra de Hacienda en funciones y número dos del partido, María Jesús Montero, es una de las que más exposición está teniendo junto al ministro de la presidencia en funciones, Félix Bolaños. Por parte de Sumar, además de las declaraciones de algunos de los partidos que conforman la coalición, ha sido el portavoz Ernest Urtasun, el encargado de marcar la línea estos días.