Directo | El PP niega ahora que vaya a negociar con Junts la investidura de Feijóo: "Esa cuestión no está sobre la mesa"

11:01 h

Coalición Canaria se abre a negociar una vestidura tanto con Sánchez como con Feijóo, con el veto a Sumar y Vox Cristina Valido, diputada electa de Coalición Canaria, ha asegurado esta mañana, en una entrevista en la Cadena Ser, que su partido está dispuesto a sentarse a negociar una investidura, tanto con el Partido Socialista, como con el Partido Popular.

Recuerda que Coalición Canaria ha colaborado con ambos grupos políticos en el pasado e insiste en que no parten de una idea "prefigurada" y que, de momento, no se han sentado a negociar con nadie, aunque ha habido contactos telefónicos puntuales.

Valido ha dejado claro el veto de su partido a Vox y Sumar. "No vamos a alcanzar un acuerdo de legislatura con gobiernos que estén participados por la extrema derecha o la extrema izquierda", ha dicho a los micrófonos del Hoy por Hoy, aunque ha querido matizar que, para ella, ambas formaciones no son lo mismo: "Con la ultraderecha mantenemos una distancia mucho mayor, no hemos votado jamás nada con ellos. No estamos a la misma distancia de uno que del otro".

El partido regionalista canario, con un único escaño en el Congreso, podría ser decisivo en una futura investidura, ya que, tras el recuento del voto en el extranjero, PP y PSOE parten de mayorías igualdad y muy ajustadas. Ambos partidos necesitan el apoyo de Sumar o Vox, que han dejado clara su intención de entrar en el gobierno.