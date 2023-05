Derechos Sociales notifica a la Fiscalía las "burlas" de 'El Hormiguero' a Pilar Lima por "discriminación"

La dirección general de Derechos de las Personas con Discapacidad dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha puesto este viernes en conocimiento de la Fiscalía las "burlas" vertidas sobre la candidata de Podemos para la alcaldía de Valencia, Pilar Lima, por parte del presentador del programa El Hormiguero Pablo Motos, y su colaborador, Miguel Lago, por "incitar a la discriminación". Asimismo, desde el Real Patronato sobre Discapacidad han abierto un expediente de queja al programa, según informa Europa Press.

La institución argumenta que las libertades tienen "límites cuando se comprometen derechos de terceros". "No vamos a permanecer impasibles ante prácticas que estigmatizan y ridiculizan a personas con discapacidad", ha afirmado el Real Patronato en su cuenta de la red social Twitter.

No vamos a permanecer impasibles ante prácticas q estigmatizan y ridiculizan a personas con discapacidad



Y abrimos un expediente d queja y lo denunciamos ante @fiscal_es por vulnerar el derecho antidiscriminatrio y la #ConvenciónDiscapacidad por las declaraciones d este vídeo 👇 pic.twitter.com/GTKAAaIGKk — Real Patronato sobre Discapacidad y D. G. (@RPDiscapacidad) 19 de mayo de 2023

Según explican desde el Ministerio de Derechos Sociales, tanto Pablo Motos como Miguel Lago "comentaron en directo entre mofas la discapacidad y la orientación sexual de la candidata valenciana el pasado martes en su programa".

En su escrito a la Fiscalía, desde la dirección general indican que "las manifestaciones realizadas suponen un ataque al derecho a la igualdad y la no discriminación de todas las personas con discapacidad y contribuyen a mantener en el imaginario colectivo estereotipos y prejuicios que afectan muy gravemente la vida de las personas con discapacidad".

A su juicio, los comentarios pronunciados dieron "a entender explícitamente que es absolutamente absurdo que una persona con discapacidad, en este caso por ser sorda o coja, no está capacitada para poder desempeñar las funciones propias del cargo político para el que fuese elegida". Además, argumenta que las declaraciones vertidas contra Pilar Lima por los presentadores pueden suponer la vulneración del derecho al honor (artículo 18 de la Constitución), y a la no discriminación (artículo 14 de la Carta Magna).

Asimismo, señala que la Ley General de Comunicación Audiovisual establece que "la comunicación audiovisual no incitará a la violencia, al odio o a la discriminación contra un grupo o miembros de un grupo por razón de (...) discapacidad, orientación sexual, identidad de género" y que "la comunicación audiovisual respetará el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas".

También recuerda que en los artículos 17 y 22 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se reconoce "el derecho de todas las personas con discapacidad a que se respete su integridad mental en igualdad de condiciones con las demás y a ser protegida de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación".

Igualmente, recuerda que la recientemente aprobada Ley de Igualdad de trato y no discriminación señala en su artículo 22 que las administraciones públicas "promoverán el cumplimiento (...) de la no discriminación y la no promoción de una imagen estereotipada de las diferentes personas y grupos de población".

"Con manifestaciones como las que aquí se denuncian se incita a la discriminación contra las personas con discapacidad y se contribuye a perpetuar su estigmatización y exclusión social, cuando es obligación del Estado español luchar contra estos estereotipos y prejuicios y tomar las medidas pertinentes para que se respete la dignidad de las personas con discapacidad y se tome conciencia de sus capacidades y aportaciones a la sociedad", añade la dirección general de Derechos de las Personas con Discapacidad, en su escrito.