Joaquín Jesús Sánchez: "Defiendo el derecho al pataleo: no hay cosa más graciosa que un señor poniéndose solemne"

Texto

Your browser does not support the audio element.

"El español es poco amigo de pensar, pero si piensa no hay otro pensamiento más que el suyo". Con esta conocida cita de Julio Camba se inicia la conversación de Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, y Joaquín Jesús Sánchez, autor de la columna semanal 'Aspavientos', que cada sábado se publica en nuestro digital. Ambos van compartiendo reflexiones sobre un género tan difícil como terapéutico en los tiempos que corren. El columnismo humorístico, satírico hasta el más puro surrealismo, es una tradición en la prensa española, y en él se han cultivado nombres que han alcanzado la máxima altura en lo periodístico y en lo literario. Sánchez detalla en el podcast Detrás de la columna el cómo y el porqué de algunas de sus caricaturas literarias sobre la actualidad y sus personajes, desde Juan Carlos I o Felipe VI hasta el elenco de tertulianos habituales de los programas televisivos más exitosos. "Las cosas, por muy terribles que sean, tienen un ángulo desde el que podemos sobrellevarlas de mejor manera".

No aspira Joaquín Jesús Sánchez a influir en decisiones políticas o en la opinión pública española: "Desde mi modesto sillón quiero defender el derecho al pataleo. No hay cosa más graciosa que un señor poniéndose solemne". Sánchez aclara y reitera que no se dedica al análisis político, sino a expresar la reacción de alguien que ve y escucha todo tipo de barbaridades que ofenden a la inteligencia, y que merecen ser respondidas desde el sarcasmo o la ironía.

Uno de los temas en los que se vuelcan los Aspavientos de Sánchez es el todologismo que invade el debate público, y los hilos conspiranóicos que a veces lo infectan. "Toda esta urgencia en la que vivimos y en la que muchos perfiles están sometidos a la necesidad de emitir opinión acerca de todo... Si alguien lo hace porque le pagan, vale; pero esto de que alguien que no se sabe de dónde sale se dedique a sentenciar o sentar cátedra... debemos hacérnoslo mirar". Advierte Sánchez que hay gente incluso que "ha hecho carrera de la cancelación; hay gente cuyo oficio es estar censurado".

Hablando más en serio de la desinformación y los bulos, Sánchez desconfía de la capacidad del humor para desmontar el peligro de los populismos extremistas, y advierte sobre el riesgo de "convertir a tipos como Putin, Trump o Bolsonaro en una especie de payasos divertidos... Ojo con banalizar su capacidad de hacer el mal y de destruir..." Sí cree el columnista de infoLibre que es importante "mostrar de modo descarnado un castillo de naipes que se puede desmontar".

Este podcast que recoge conversaciones con columnistas y analistas de infoLibre está realizado en Taller de Ideas con la participación de Santiago Valiente.

Puedes encontrarlo en Spotify, iVoox y Google Podcast.

Si quieres que sigamos investigando y haciendo podcast como este, suscríbete. La información que recibes depende de ti.