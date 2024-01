Un día están dentro de la Constitución, otro fuera: Feijóo se lía al situar a “los enemigos de España”

“Para mí tiene valor” que “un independentista” vote “sí” a una reforma de la Constitución porque significa “que está asumiendo la Constitución”. En estos términos, tan favorables, se refirió a Junts el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una entrevista emitida este miércoles en la cadena ultraconservadora EsRadio.

Con esta referencia, muy amable para el independentismo, al que normalmente sitúa al margen de la Carta Magna, considera “enemigo de España” y al que atribuye la intención de destruir el Estado, Feijóo trataba de ahuyentar el recelo del presentador del programa, Federico Jiménez Losantos, que justo antes había expresado su temor a que la sustitución de la palabra “disminuido” por “discapacitado” en el texto constitucional sirviese a Junts, Esquerra, Bildu y el BNG para abrir el melón de una reforma de mayor calado.

Lo ocurrido es un ejemplo más de los vaivenes del presidente del PP a la hora de hablar de los partidos independentistas en función de lo que le interese en cada momento. Y de hacer compatibles acusaciones muy graves con elogios y hasta llamamientos a la colaboración con el PP.

Normalmente, los trata como formaciones contrarias a España, cuyos dirigentes fueron condenados como “golpistas”. Y asegura que en estos momentos someten a Pedro Sánchez a un “chantaje” para obligarle, entre otras cosas, a reconocer el derecho de autodeterminación y a indultar a los presos de ETA que todavía cumplen condena.

Retrato benévolo

Otras veces, en cambio, el retrato que hace de uno de estos partidos, Junts, la formación creada por el expresidente catalán Carles Puigdemont, es mucho más benévolo.

Esta visión quedó clara cuando, en nombre de la “normalidad institucional”, el PP se dispuso a hablar de la investidura de Feijóo, el pasado mes de agosto, con los independentistas catalanes. El responsable de ese diálogo, cuyas reuniones con dirigentes de Junts nunca fueron desmentidas, era el vicesecretario de Política Institucional del partido, Esteban González Pons, que, para tratar de allanar el viaje de Feijóo hacia Waterloo, decía entonces: “Más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, (Junts) representa a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”.

Nada que ver con la propuesta de ilegalización que, siguiendo los pasos de Vox, defiende ahora el PP, una vez que los de Puigdemont han investido presidente a Pedro Sánchez y se han convertido en una pieza clave de las mayorías en el Congreso.

A finales de octubre, Feijóo volvió a evidenciar que, lo mismo denuncia las intenciones de Junts que elogia a su máximo dirigente, dando muestras de que, en última instancia, se resiste a romper puentes con los herederos políticos de Convergència, que en aquel momento todavía no habían votado a favor de la investidura de Sánchez.

Mientras los militantes del PP gritaban por la calle la consigna de “¡Puigdemont a prisión!”, el presidente del PP declaraba su “respeto” por el expresidente catalán.

“Un valor”

Fue en un desayuno informativo en el que, en respuesta a una pregunta, recordó que tuvo ocasión de conocerle cuando él mismo era presidente de Galicia. “No hemos hablado mucho. Yo respeto a todos los ciudadanos de mi país”, añadió antes de elogiar su credibilidad: “Hay otros [políticos] que mienten mucho. El señor Puigdemont todo el mundo sabe lo que pide. En los contactos, no personales ni directos, pero sí indirectos, no nos ha mentido. Eso sí es un valor. No estoy de acuerdo en absoluto con sus planteamientos, pero eso no significa que, desde la discrepancia, pueda haber respeto”.

En el mismo foro aseguró que “muchos militantes de Junts no aceptan la política económica de Podemos ni de Sumar, ni siquiera del actual PSOE”. “Lo comprendo. El planteamiento económico, empresarial e industrial de militantes o de dirigentes de Junts nada tiene que ver con los planteamientos de Sumar, en el que está el Partido Comunista, y del PSOE de Sánchez”, remarcó.

Feijóo sostuvo que en materia de “política fiscal, industrial, económica y de vivienda”, la formación de Puigdemont está más cerca del PP que del PSOE. “Desde el punto de vista de las políticas económicas, hay mucha más coincidencia entre lo que defiende Junts y el PP”. Y recordó: “el único partido” con el que no piensa hablar es con EH Bildu.

La voluntad de Feijóo de contar con Junts, a pesar de todo, quedó patente de nuevo tres días antes de Nochebuena. El presidente del PP, en una entrevista concedida a Antena 3, propiedad del Grupo Planeta, en la que reveló su disposición a negociar con Junts la posibilidad de tumbar proyectos de ley e iniciativas del Gobierno y de los grupos de la izquierda parlamentaria. Y puso como ejemplo la Ley de Vivienda, sobre la que da por hecho que la posición de los de Carles Puigdemont estará más cerca del PP que del PSOE y de Sumar.

“No tenemos inconveniente”

Feijóo reconoce que Junts y ERC "están asumiendo la Constitución" al apoyar su reforma, de la que Vox se desmarca Ver más

“Con los pactos dentro de la Constitución no tenemos ningún inconveniente”, llegó a decir para certificar su voluntad de pactar con Junts. No obstante, no cree que sea posible a corto plazo. No, al menos, mientras los independentistas catalanes continúen apoyando al PSOE para sacar adelante la amnistía. Del mismo modo que descarta una coordinación semejante con el PNV mientras los nacionalistas vascos dependan de los socialistas para seguir gobernando Euskadi.

Más recientemente, en una entrevista concedida a la emisora Onda Cero Radio, también propiedad del Grupo Planeta, confirmó que está dispuesto a llegar a acuerdos con Junts en determinadas materias. “Podemos estar de acuerdo con ese u otro partido en cuestiones fiscales, en política industrial, en política energética, en crear las condiciones para buscar inversión en el país, pero no podemos estar de acuerdo en otras cuestiones”.

No es negociable la integridad territorial y la igualdad ante la ley, que no se pueden someter a “subasta”, indicó. “Da igual quién sea el dirigente” y “nos da igual que sea Junts o cualquier otro partido”, señaló.