Díaz pide una cesta de alimentos con precios congelados que varíe cada semana

La propuesta que lanzaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz sobre topar el precio de los alimentos hoy ha dado un paso más. La mañana de este jueves la vicepresidenta segunda se ha reunido con el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas, para abordar esta cuestión. A esta reunión también ha acudido el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Este encuentro se produce tras el anuncio de Carrefour de que pondrá a disposición de sus clientes una cesta básica de 30 productos a 30 euros, en un contexto en el que el poder adquisitivo de las familias españolas se están viendo mermado por la inflación.

Después de esta reunión, Díaz ha asegurado en rueda de prensa que la cesta con precios "congelados" o "limitados" que está demandando a la gran distribución debe incluir proteínas y frescos (pescado, carne, fruta, huevos y hortalizas), productos para celíacos y estar disponible para las familias al menos hasta después de Navidades.

Ha resaltado también la necesidad de que los productos roten semanalmente para que la dieta sea "variada y sana". Garzón ha hecho especial hincapié a esto, ya que con ello buscan luchar contra la obesidad infantil, más propensa en las familias con pocos recursos económicos.

La vicepresidenta ha insistido en que esta demanda va dirigida a las grandes distribuidoras para que lancen esta cesta "a costa de sus márgenes empresariales" y no de los productores. También ha indicado que no es una propuesta que vaya enfocada hacia el pequeño comercio, debido a que "no tiene capacidad" para asumir el coste. “El esfuerzo se lo hemos pedido a las grandes distribuidoras y no al pequeño comercio”, ha remarcado.

Por su parte, Garzón ha recordado que estas cestas se incluyen en “ofertas comerciales privadas” en las que el Gobierno no tiene capacidad de exigir. “Les hacemos una invitación a que cumplan una serie de características” y cada empresa toma a continuación las decisiones que cree convenientes.

Entre los productos que se pueden encontrar en la cesta de Carrefour se incluyen artículos de alimentación de uso habitual en los hogares como desayunos, conservas, pasta, aceite o café, pero también una selección de artículos de droguería, limpieza y perfumería entre otros. Esta estará disponible desde el 12 de septiembre al 8 de enero.

Tras el encuentro de hoy con Carrefour, Díaz tiene previsto reunirse el próximo lunes con grandes distribuidoras y asociaciones de consumidores y usuarios para tratar de buscar un acuerdo que tope los precios de alimentos básicos, según informa Europa Press.

“El bolsillo de los españoles compete a todo el Gobierno”

“Yo creo que el bolsillo de los españoles compete a todo el Gobierno de España”. Así ha afirmado la vicepresidenta segunda tras las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien reprochaba esta mañana que Díaz entrara “en algo que no le corresponde” al proponer este tope de precios.

Según ha afirmado en Espejo Público, estas son competencias del ministro de Agricultura, Luis Planas. “Creo que está muy bien y que Díaz hace las propuestas con su mejor voluntad, pero detrás hay muchos aspectos técnicos y económicos que hay que conocer, no se puede decir 'bueno, pues vamos a ver qué se me ocurre a mí ahora que puede quedar bien”, denunciaba.