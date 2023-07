Díaz reta a Feijóo a un debate sobre la reforma laboral: "Lo único que sabe hacer es recortar"

La candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha protagonizado un acto público en Toledo en el que ha avanzado su intención de reducir una hora la jornada laboral si consigue comandar el Ejecutivo, propuesta a la que ha sumado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que todavía "no permite vivir con dignidad", o una estrategia para gravar más los beneficios de la banca, informa Europa Press.

Durante su intervención, ha exhibido datos y gestión como el aumento de más del 40% del Salario Mínimo Interprofesional o la reforma laboral para asegurar que el voto a Sumar "es el que se necesita, el que vale doble", por una razón "fundamental", y es que en todo este tiempo "la derecha, la mediática, la social, la económica, la política, intentó instaurar un relato que consistía en que nos íbamos a cargar el país".

"Un relato que decía que yo iba a hundir a España, que íbamos a alcanzar un 35% de paro. Que decía que queríamos hacer caer a la gente de la agricultura", ha dicho. "Intentaron ese relato y no lo consiguieron". Y todo porque el paro "está por debajo de la media del país en los mejores tiempos de España", lo que justifica que ese relato "no sea verdad, no cuajó".

Como tampoco "va a ganar", ha añadido, el relato de la derecha de que "van a ganar", porque la gente "va a votar con ganas" y va a salir a "defender sus derechos". "La reforma laboral hay que defenderla el 23 de julio. ¿Sabéis qué nos jugamos? Nos jugamos la próxima década. Ya lo demostraron en la crisis financiera, donde recortaron nuestros derechos", ha abundado.

Ha recordado cómo "se cargaron las renovables" o hicieron que las personas "lo pasaran mucho peor". "Su relato es retroceder una década. Os pido que hagáis campaña con fuerza, con esperanza, porque su relato no es verdad, no van a ganar las elecciones, las vais a ganar vosotros y vosotras y la gente de bien de este país".

Reto a Feijóo

Durante su discurso, se ha dirigido directamente al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien comparecía al mismo tiempo a escasos kilómetros de su acto, en el Hotel Beatriz de Toledo. "No es votable, falta a su palabra".

Sobre este argumento ha aseverado que el país "tiene derecho a saber por qué esconde" sus futuros pactos con Vox y con el líder de esa formación, Santiago Abascal, quien sería "su vicepresidente". "Queremos saber y que explique por qué su aportación a la política española es meter a los ultras reaccionarios de Vox en sus gobiernos, que pisotean los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBi, del diálogo social y de los trabajadores de nuestro país", ha indicado.

Ha insistido en este punto, en discutir cara a cara con Núñez Feijóo sobre la reforma laboral y confrontar "dos modelos de vida, el de Sumar, el de vivir mejor, el de los trabajadores; o el de recortar, recortar y recortar", que es "lo único que sabe hacer" el líder del PP.

En la misma línea, ha vuelto a instar al PP que, si es cierto que ahora están conformes con la reforma laboral que ella impulsó desde el Gobierno, que retire el recurso judicial en el Tribunal Constitucional. La candidata a la Presidencia del Gobierno de España por Sumar, que ha iniciado su intervención en Toledo animando a votar a su opción el 23 de julio porque eso significa "votar en defensa del Tajo", ha agregado que el domingo de las elecciones "va de nuestras vidas, no del futuro de nadie".

La sala del Palacio de Congresos de Toledo donde se ha celebrado este acto —con capacidad para 250 personas— se ha quedado pequeña para acoger a las personas que se han acercado a escuchar a Yolanda Díaz, de tal manera que la candidata ha hablado con los que se han quedado fuera, a quienes ha pedido disculpas por este hecho.

SMI insuficiente

Tal y como ha defendido, a pesar de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, "una persona que gane 1.542 euros al mes no puede vivir con dignidad". Es por ello que ha insistido en su mensaje de que "aunque la macroeconomía va bien, la vida de la gente no va tanto", y desde Sumar quieren gobernar para "cambiar las vidas, que se viva mejor, que haya una cesta de la compra con dignidad".

Sobre el sector bancario en España, ha reparado en que "se acaba de repartir sin bochorno 32.000 millones de euros antes de impuestos". "Les vamos a hacer pagar más, queremos sanidad digna, dependencia digna, administraciones de justicia dignas, y queremos algo más, que el Salario Mínimo, a diferencia de lo que quiere el PSOE, siga subiendo".

Tiene que seguir subiendo, según sus datos, porque en España aún están "a 25 puntos de diferencia de la media europea", y ese Salario Mínimo "es la mejor herramienta para garantizar que no haya pobreza".

Todo ello se argumenta en torno a una intención, la de que "la gente no haga horas extra imposibles sin pagar" y terminar con los contratos a tiempo parcial, que afectan "sobre todo al sector femenino". "Votadnos para reducir la jornada laboral a 32 horas sin reducción del salario en nuestro país. Esto es absolutamente posible. Se puede salir una hora antes", ha subrayado.

En este punto de la intervención, ha recordado su propuesta de facilitar 20.000 euros de financiación a jóvenes que cumplan 18 años para que puedan emprender, y que montar un negocio "no vaya ligado a los padres" ni "a un apellido", una medida "modesta" pero "clave".

Sumar, proyecto de "esperanza"

Previamente, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, que se ha presentado como vecino de la ciudad, ha asegurado que Sumar "es la clave de que no solo hemos construido lo mejor de la historia democrática del país, sino que lo vamos a seguir construyendo".

Se ha referido en su intervención también a la reforma laboral acordada "frente a la patronal, que quería volver a hacer lo que hace el PP, y que se querrá cargar si llega al Gobierno porque es la que garantiza derechos y la que necesita Sumar". "Este proyecto es el de la esperanza, no solo sirve para derrotar al adversario" sino para "construir una democracia sólida, próspera, donde nadie se quede atrás y no se niegue el cambio climático".

De su lado, la candidata de Sumar por Toledo al Senado, Irene Arcará, ha aprovechado la presencia este domingo en la capital de Feijóo para evidenciar las diferencias que, a su juicio, hay "entre izquierda y derecha". El discurso de la derecha es el del miedo pero la izquierda lo que hace es "ilusionar", y por eso Sumar demuestra lo que a hecho y "lo que vamos a seguir haciendo". De su lado, Ólga Ávalos, número 2 de la lista al Congreso por Toledo, ha defendido la necesidad de contar con una vivienda digna y ha reseñado que "Sumar va de esperanza y de no perder más derechos".

Antes de Yolanda Díaz ha hablado la cabeza de lista de Sumar al Congreso por Toledo, Marta Romero, que ha hablado de la vida de su abuela y su madre, ha incidido en que el "voto útil está en Sumar". "Tengámoslo en cuenta, difundirlo lo máximo posible, porque merece la pena votar" por este proyecto.