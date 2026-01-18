Al menos diez muertos y 25 heridos graves al descarrilar un tren e impactar contra otro en Adamuz (Córdoba)

Al menos diez personas han fallecido y 100 personas han resultado heridas, entre las cuales 25 de gravedad, tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según fuentes ferroviarias a las que ha tenido acceso infoLibre. Uno de los fallecidos es el maquinista del tren Alvia. El descarrilamiento ha movilizado a los bomberos, los sanitarios y a la Guardia Civil.

El accidente ocurrió a las 19.45 horas, cuando un tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado, según ha recogido EFE.

Tres de los muertos viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua. Aún se desconoce dónde viajaban los otros dos fallecidos confirmados. En el Iryo viajaban 317 personas, que habían salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid y que apenas una hora después descarriló sus dos últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también ha descarrilado.

Adif ha habilitado un teléfono para atender a los pasajeros afectados, el 900 10 10 20.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado en su cuenta de X que se encuentra en el centro de emergencias de Atocha "siguiendo la información del grave accidente ferroviario". También ha advertido que "la última información que llega es muy grave". " La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas", ha explicado.

Puente explica en su mensaje en redes sociales que el impacto ha provocado "que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo".

Según informa en X la cuenta de InfoAdif, información de servicio sobre el estado de la infraestructura y la circulación ferroviaria en la red de Adif, el accidente ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia.

Además, según esa fuente, ha tenido que suspenderse la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y todos los convoys que estaban en tránsito han sido redirigidos a su lugar de origen. También informan que los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Cuidad Real y Puertollano se prestan con normalidad.

Madrid ofrece sus hospitales para atender a las víctimas

La Comunidad de Madrid ha ofrecido a la Junta de Andalucía los hospitales de su red pública y los equipos del Summa112 para atender a las víctimas y ha desplegado equipos de apoyo en la estación de Atocha para acompañar a los familiares de los viajeros.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en su cuenta de X que los hospitales y equipos de emergencia de la región están pendientes de la situación en Córdoba tras el "trágico" descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que de momento se ha cobrado cinco víctimas mortales.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, en su cuenta de X, Samur-Protección Civil también se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y se ha desplazado a la estación de Atocha con un psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares de los pasajeros de los dos trenes afectados.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado en X que su gabinete está prestando la "máxima atención" para "dar respuesta ante el accidente ferroviario". "Desde la Delegación del Gobierno de Madrid prestamos todo nuestro apoyo a los servicios de seguridad y emergencia".

