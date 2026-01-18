Rutte habla con Trump sobre "la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este domingo que habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la situación en Groenlandia y el Ártico, tras las amenazas arancelarias de aquel a ocho países europeos y de la OTAN que mandaron tropas a la isla ártica, según recoge EFE.

"Hablé con (el presidente de Estados Unidos) sobre la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico. Seguiremos trabajando en ello y espero verle en Davos a finales de esta semana", dijo Rutte en un mensaje en redes sociales.

Trump acaparará la atención durante el Foro Económico Mundial (WEF) que comienza este lunes en la localidad suiza de Davos y que estará marcado por el incremento de la tensión entre Estados Unidos y Europa por los planes de la Casa Blanca de anexionar Groenlandia, por razones que el mandatario estadounidense califica como "seguridad nacional".

El presidente de Estados Unidos también coincidirá en el evento con los mandatarios de algunos de los ocho países europeos y miembros de la OTAN -Dinamarca, Alemania, Noruega, Reino Unido, Francia, Suecia, Países Bajos y Finlandia- a los que amenazó este sábado con un arancel de hasta el 25% por participar en maniobras militares en Groenlandia y ello hasta que se alcance un acuerdo que le permita comprar la gran isla ártica.

Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantienen una reunión extraordinaria esta misma tarde de domingo, mientras el bloque comunitario prepara los próximos pasos en su respuesta conjunta a los aranceles.