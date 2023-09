El concejal socialista Daniel Viondi deja el acta tras tocarle la cara a Almeida en un Pleno del Ayuntamiento de Madrid

El concejal socialista Daniel Viondi ha anunciado que dejará el acta tras protagonizar este jueves un incidente con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "He comunicado a mi partido que en las próximas horas dejaré mi acta de concejal. He pedido disculpas públicas e intentado de forma personal, pero no ha sido posible", ha dicho en la red social X.

Viondi ha sido expulsado del Pleno del Ayuntamiento de Madrid después de ser apercibido tres veces y después de que el alcalde lo acusara de "tocarle la cara tres veces". "Es un violento en los plenos, no se lo voy a permitir", ha expresado Almeida, quien ha recordado que ya fue expulsado de una comisión por decir que iba a "arrancarle la cabeza" a un diputado en la Asamblea de Madrid. Visiblemente enfadado, el regidor le ha exigido que no le vuelva "a tocar la cara jamás" y el presidente del Pleno, Borja Fanjul, tras los avisos, le ha expulsado de la Cámara.

Esta gente no debería poder pisar una institución en su vida. pic.twitter.com/zBTTW2DLXR — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) 28 de septiembre de 2023

Minutos más tarde del hecho, el socialista ha explicado que en la moción sobre la futbolista Jenni Hermoso ha entregado un papel a Almeida. "'Toma la declaración del alcalde de San Fernando de Henares, os habéis equivocado' y su respuesta ha sido 'pero de qué vas', con tono chulesco. Y le he dicho 'te has equivocado' dando un par de palmadas en la cara", ha trasladado a los medios a su salida del Pleno.

Aún dentro del Pleno, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido "disculpas al alcalde por las palmadas en la cara que le ha dado" y ha remarcado el "máximo respeto" a la Cámara. "En nombre del Grupo Municipal Socialista y como portavoz quiero pedir disculpas al alcalde por lo sucedido y como Grupo Municipal no podemos estar más de acuerdo, con el máximo respeto a la Cámara y a la palabra de todos los concejales de esta Corporación", ha trasladado en el Pleno.

El líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha comunicado que en el partido "se tomarán las decisiones correspondientes". "El PSOE de Madrid es respeto y educación SIEMPRE", ha recalcado Lobato en su cuenta de X, anteriormente Twitter.